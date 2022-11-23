Tình cũ của chồng giở thói 'trà xanh, đậu đỏ', còn tìm đến tôi chọc tức, tôi bình tĩnh tung chiêu khiến cô ta bỏ của chạy lấy người

K thấy rất bình thường, thi thoảng còn nghe chồng kể dăm ba câu chuyện vu vơ liên quan tới người cũ. K cho rằng, quan trọng nhất vẫn là ở chồng mình. Kể cũng may K không ghen tuông quá đà, nếu không chắc chẳng một ngày sống vui vẻ khi có người chồng tình sử dài dằng dặc thế này.

Trước khi quen K, A đã yêu rất nhiều người. A đẹp trai, lại mồm mép, vậy nên điều này chẳng có gì là lạ. Nhưng K không như nhiều cô gái, hễ nghe thấy người yêu cũ của chồng là ghen lồng lộn lên.

H - cô người yêu thứ n của chồng K dạo gần đây bỗng nhiên nhắn tin, liên tục gọi điện rồi đòi gặp mặt. A ngay khi biết là ai đã lập tức từ chối và kể với vợ. K cũng bực chứ, sao lại có người mặt dày tới như vậy. Tuy nhiên, K dặn chồng nhắn tin không được đáp, gọi điện không được trả lời. Nào ngờ cô ta dùng đủ mọi số lạ để gọi. A chặn số này cô ta lại dùng số khác. Suốt 1 tuần, vợ chồng K chỉ tìm cách để chặn H tìm cách làm phiền.

Hiện giờ A rất yêu thương vợ, biết quan tâm gia đình bên ngoại. Với những người cũ, A chẳng giữ liên lạc với một ai. K cũng rất tin tưởng chồng. Nhưng chuyện chẳng ai ngờ đó là người yêu cũ của A lại tìm tới.

Tới đâu ngày thứ 10, cô ta mò được địa chỉ nhà và tới tận cửa gọi A. Chiều hôm ấy, khi vừa thấy vợ chồng K tay xách mang đồ từ siêu thị về, H đã lao ra bám tay A. Rồi cô ta than khóc, ỉ ôi kêu la khiến mấy người cùng tầng còn tò mò ngó ra.

Sợ thành chủ đề bàn tán, K quyết định cho vào nhà và nghe xem cô ta có yêu sách gì. Vừa ngồi xuống sofa, H lập tức vào thẳng vấn đề: "Không biết A A có nói với X chưa, nhưng A ấy là người đầu tiên của chị. Vậy nên, chị nghĩ A ấy cần có trách nhiệm!"

"Trách nhiệm gì cơ? Cô điên à? Chia tay 2 năm rồi, chuyện ấy cũng là cô tự nguyện, đừng có nói năng linh tinh nữa!" - A tức giận gào lên. K phải túm tay A giữ lại.

"A qua đêm với người ta giờ nói như chưa có chuyện gì xảy ra thế? Em còn giữ lại clip đó. A giờ vợ đẹp, sắp có con xinh, lại chức cao chắc không muốn bị lộ clip ra đâu nhỉ! Nếu A không thể bù đắp cho em bằng tình cảm thì vật chất cũng được" - H cười đểu giả.

Nghe tới đây thì chúng K hiểu mục đích của cô người yêu cũ. Hóa ra, mặt dày tìm cách làm phiền cũng chỉ vì muốn xin tiền. K nghĩ, clip cũng là chuyện cũ, dù có bị tung ra cũng chẳng vấn đề. Mà thông thường, nếu có bị lộ ra thì cô ta mới là người bị ảnh hưởng nặng hơn. Tuy nhiên, vấn đề là cô ta sẽ tiếp tục làm phiền và đeo bám vợ chồng K. Nhưng nếu đáp ứng chuyện tiền bạc lần 1 thì sẽ có lần 2...

K nghĩ rất lâu, rồi mới từ tốn hỏi: "Cô muốn bao nhiêu?"

" Anh A giờ cũng giàu như vậy rồi, 100 triệu chắc không thành vấn đề chứ!"

K xin cô ta cho thời gian vì đây cũng không phải số tiền nhỏ. H đồng ý. A trách K vì nghe theo nhưng thực sự K đang tìm cách hoãn binh để tìm hiểu về cô ta kĩ hơn.

Sau vài ngày tìm hiểu thì K biết được H đã kết hôn. Tuy nhiên, A ta đã nghèo lại còn gia trưởng, suốt ngày đay nghiến vợ vì chuyện trinh tiết. Có lẽ cũng vì thế mà H sinh hận, tìm A để tống tiền. Nhưng dù cô ta có nỗi khổ như thế thì chuyện làm phiền vợ chồng K cũng khó chấp nhận. K quyết tung chiêu để H phải từ bỏ ý định.

Ảnh minh họa

Trưa hôm, K ăn mặc chỉnh tề, đứng đợi ở công ty của chồng H. Ngay khi A ta cùng đồng nghiệp đi ăn, K lao ra xin 5 phút nói chuyện. Ban đầu người đàn ông này định không tiếp, nhưng K nhắc tới H thì khựng lại.

"K không biết vợ chồng A có xích mích gì, nhưng xin hãy giữ vợ cho cẩn thận, đừng tới tìm chồng K nữa. Dù họ từng yêu nhau nhưng là quá khứ rồi, khi đó cả 2 bên hoàn toàn tự nguyện. Giờ vợ A lại tới đòi chồng K chịu trách nhiệm là sao?"

Chỉ nghe tới đó gã đàn ông kia đã tức đỏ mặt. A ta hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra. K không rõ họ đã giải quyết thế nào nhưng quả nhiên không thấy cô người yêu cũ tới tìm vợ chồng K nữa. Có thể K sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của H gặp sóng gió, nhưng K nghĩ hạnh phúc của mình quan trọng hơn cả. Chính cô ta là người cố tình chọc phá thì phải chịu hậu quả.

Và lời khuyên cho mọi người là, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Người yêu cũ hay bồ nhí, hãy cố gắng bình tĩnh đã rồi sẽ có cách giải quyết!