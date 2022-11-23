X chẳng biết nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xin phép lên phòng. X với K kết hôn gần 2 năm nhưng chẳng hề có dấu hiệu gì bầu bí. 2 vợ chồng đều đi khám nhưng kết quả vẫn là không vấn đề gì. Thậm chí, sợ bố mẹ chồng cho rằng bệnh viện tư ở tỉnh không đủ uy tín, X đã nhờ bạn bè đặt chỗ ở bệnh viện lớn. Nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi.

Thời gian gần đây mẹ chồng đã tỏ ra khó chịu với X ra mặt. Mỗi lúc thấy X trở về nhà, thay vì hỏi han con dâu bà lại lườm nguýt rồi bảo: "Mang tiếng là bác sĩ sản khoa mà làm bản thân chữa không xong, lo cho ai".

K thì cũng chỉ ậm ừ trước mặt mẹ, bởi anh không muốn bà giận. Thành ra, tới giờ chúng X vẫn cố gắng thụ thai một cách tự nhiên nhưng chẳng có chút hy vọng.

X vốn muốn thụ tinh nhân tạo nhưng mẹ chồng chưa đồng ý. Bảo cho rằng X kém cỏi nên mới phải dùng biện pháp ấy. Rồi thì chi phí đắt đỏ, tốn kém…

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Tuy nhiên, một chuyện xảy ra khiến X vô cùng bàng hoàng. X đang làm tại một bệnh viện tư ở tỉnh. Hôm ấy, tới ca trực, X vẫn khám cho bệnh nhân bình thường. Song, một cô gái nọ khi nằm siêu âm để lộ ra chiếc dây chuyền đáng ngờ khiến X chú ý.

X từng thấy trong túi áo của K có một hộp nữ trang sau chuyến anh đi Pháp về. X tò mò hỏi thì anh bảo mua giúp vợ sếp. Hồi ấy X còn trách anh mua cho vợ cái xấu hơn mua cho người dưng. Anh chỉ cười, dỗ dành: "Vợ sếp lựa rồi nhờ anh mua. Người ta am hiểu về đồ hiệu thì đương nhiên sẽ tinh tế hơn anh chứ. Thôi, nào có dịp anh mua cho em cái khác".

Và món hàng không hề phổ biến ở một tỉnh lẻ như quê X lại đang được cô gái này đeo. Chẳng lẽ vợ sếp của K lại trẻ như này? Mà nếu là vợ của sếp, lại thân với K thế sao không nói gì với X khi cô ấy qua đây khám? Kiểu gì X giúp đỡ vẫn khỏi mất công xếp hàng, chờ đợi… chứ?

X thấy rất tò mò về cô gái này, chợt nảy ra một ý. X nhiệt tình bắt chuyện, hỏi han với bệnh nhân, và sau 1 hồi X chủ động đề nghị: "Cô có muốn chồng xem đoạn phim siêu âm không?"

Cô gái này đương nhiên hào hứng, cảm ơn X rối rít. Và sau đó, cô ta mở facebook ra gọi cho một người, chỉ liếc nhìn qua tên X đã lạnh sống lưng. Và giọng của người ấy cất lên X càng cảm thấy tức giận, đau đớn hơn. Không phải như X đoán, chồng của cô gái này không phải sếp của K, mà chính là anh.

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2 người họ tíu tít trò chuyện, X nóng máu không chịu được nữa mới giật điện thoại, chen ngang: "Anh K, phiền anh tới bệnh viện A để đón vợ anh nhé!"

Hóa ra K lừa cô gái kia rằng vợ chồng đang ly thân, chờ ra tòa. Còn mẹ chồng X sau khi biết chuyện lại tỏ ra hào hứng vì sắp có cháu. Hiện giờ mặc dù K vẫn ra sức níu kéo nhưng X hiểu rằng bản thân mình chẳng quan trọng bằng đứa trẻ trong bụng cô gái kia. X chỉ không thể ngờ người đàn ông mình dành cả thanh xuân yêu đương, kết hôn lại dễ dàng thay lòng đổi dạ tới vậy.