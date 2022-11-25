Chưa nguôi nỗi đau chồng mới mất, chị giúp việc lại tuyên bố một chuyện 'sét đánh ngang tai' khiến tôi thể không đứng vững

Tâm sự 25/11/2022 05:20

Nỗi đau này chưa lành thì lại rắc thêm nỗi đau khác, tôi phải làm sao để sống tiếp?

Vợ chồng K từng sống rất hạnh phúc bên nhau, thu nhập của cả hai khá cao nên hai vợ chồng không bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Rồi một ngày vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi người chồng tốt của K. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến K đau đớn tột cùng, không biết đến bao giờ mới vượt qua được.

Chưa nguôi nỗi đau chồng mới mất, chị giúp việc lại tuyên bố một chuyện 'sét đánh ngang tai' khiến tôi thể không đứng vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau khi chồng mất được một tuần, lúc mẹ con K đang ngủ say giấc thì dưới tầng có tiếng động lạ, dù rất sợ nhưng K vẫn phải xuống xem có chuyện gì xảy ra.

Khi điện được bật lên K hoảng hồn nhìn thấy chị giúp việc đang hùng hục đạp xe thể dục như một người điên. Dù nhìn thấy bà chủ nhưng chị ta vẫn không dừng lại mà vừa đạp xe vừa nói lảm nhảm khiến K thấy sợ.

Cho rằng bị mộng du nên K đến gần đập vào người chị ấy để đánh thức nhưng chị ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt K mà nói: "Anh ấy đi rồi thì tôi còn giữ đứa con này làm gì nữa?".

Lời người giúp việc nói như tiếng sét đánh ngang tai, chồng K là người yêu vợ là vậy sao có thể vì một chị giúp việc hơn cả 10 tuổi bán đứng gia đình, K không tin những gì chị ta nói.

Nhưng chị ấy lại cười khoe tài năng quyến rũ đàn ông của mình, chị bảo là vì muốn lúc về già có nơi chốn ổn định nên đã chủ động sinh con với chồng K. Không ngờ đứa con chưa chào đời đã mất bố và bây giờ chị ta không thể giữ lại đứa trẻ.

Chính vì vậy chị ấy đã dùng xe đạp thể dục để đẩy cái thai ra ngoài một cách nhanh nhất. Không ngờ người giúp việc hiền lành hàng ngày của K bây giờ lại biến thành người đàn bà đáng sợ đến vậy.

Chưa nguôi nỗi đau chồng mới mất, chị giúp việc lại tuyên bố một chuyện 'sét đánh ngang tai' khiến tôi thể không đứng vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa

K yêu cầu chị ta dừng tay và không được làm hại đứa trẻ, dù rất hận chị ta đã ăn nằm với chồng mình nhưng K thấy thương cho cái thai trong bụng, vì đó là giọt máu cuối cùng của người đàn ông mà K yêu nhất để lại.

Trong khi K muốn giữ cái thai lại thì chị giúp việc nói là không muốn nhìn thấy cảnh đứa con sinh ra không có bố. Theo mọi người K phải khuyên chị ấy thế nào để giữ lại sinh mạng nhỏ đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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