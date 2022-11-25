Chồng đang hôn mê trên giường bệnh nhưng thẻ tín dụng vẫn báo trừ tiền, tôi tái mặt khi điện thoại anh rung lên cùng bí mật về người đã 'quẹt thẻ' của anh

Tâm sự 25/11/2022 09:55

Không ngờ anh lại giấu bí mật này với tôi lâu đến vậy...

Sáng chủ nhật hôm đó, K đang ở nhà thì có điện thoại của chồng gọi. Anh ra ngoài từ sớm, nói đi gặp bạn. Nhưng đầu dây bên kia là tiếng 1 người xa lạ, bảo rằng chồng K bị tai nạn. K hốt hoảng đến bệnh viện, nhận lại được điện thoại và chìa khóa xe của chồng từ tay người qua đường tốt bụng ấy.

Chồng đang hôn mê trên giường bệnh nhưng thẻ tín dụng vẫn báo trừ tiền, tôi tái mặt khi điện thoại anh rung lên cùng bí mật về người đã 'quẹt thẻ' của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chồng K đang trong phòng cấp cứu. K vội vã gọi báo tin cho bố mẹ chồng rồi ngồi ngoài đợi ở cửa phòng cấp cứu mà lòng nóng như lửa đốt. Điện thoại của anh trên tay K bỗng rung lên vì có tin nhắn đến. K tò mò mở ra xem và không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại là tin nhắn trừ tiền từ thẻ tín dụng của chồng K?

Khi K còn chưa kịp định thần thì liên tiếp vài tin nhắn trừ tiền nữa gửi đến. Có lần vài trăm, có lần 1,2 triệu. Tổng số tiền trừ cũng cỡ 5 triệu rồi. Chồng K còn đang mê man trong kia cơ mà. Rõ ràng có người nào đó đang dùng thẻ tín dụng của chồng K để tiêu tiền!

Lòng K rối bời. Khả năng đầu tiên mà K nghĩ đến chính là chồng có bồ nhí bên ngoài. Vừa nghĩ như vậy thì lại có tin nhắn đến, từ một số điện thoại được anh lưu "Em A": "Em mua đồ xong rồi, cảm ơn anh trai nhiều!". Lần ngược lên trên, thấy số đó từng nhắn cho anh lúc sáng sớm: "Hôm nay em đi mua sắm với bạn, anh cho em thêm ít tiền mua đồ nhé!". Anh trả lời rằng: "Ok, dưới 5 triệu là được".

Bố mẹ chồng K đã đến, bác sĩ cũng xuất hiện thông báo chồng K ổn rồi. Yên tâm về chồng, K ra ngoài gọi lại cho người kia, mục đích điều tra đến cùng sự việc này. Biết thân phận K, lại nghe tin chồng K bị tai nạn, cô gái trẻ đó lập tức đồng ý gặp mặt.

Chồng đang hôn mê trên giường bệnh nhưng thẻ tín dụng vẫn báo trừ tiền, tôi tái mặt khi điện thoại anh rung lên cùng bí mật về người đã 'quẹt thẻ' của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Không thể ngờ nổi em ấy lại là con riêng của bố chồng, đang là sinh viên. Nguồn cơn đến từ 1 lần ông đi công tác thời còn trẻ. Do không có tình cảm sâu đậm, sau đó ông chẳng quan tâm mẹ con họ cho lắm. Ông ít đi lại nên mẹ chồng không hề biết gì. 

Cho đến 1 năm trước, bác gái kia mất vì ung thư, em ấy không có ai nương tựa. Bố chồng đành nói rõ với chồng K. Ông không còn khả năng lo cho con gái riêng, nhờ chồng K nuôi con bé học nốt đại học. Anh cho em gái một thẻ phụ để chi tiêu. Thế nên mới có chuyện như hôm nay xảy ra.

Hiện tại K không biết có nên nói chuyện này với mẹ chồng hay không? Nếu K không nói, tới lúc bà biết lại trách K giấu giếm, tình cảm mẹ chồng - nàng dâu sẽ rạn nứt. Mà giờ nói thì bố chồng sẽ ghét K. Thật sự khó xử quá mọi người ạ!

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