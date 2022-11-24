Phát hiện người yêu 'cắm sừng' trước ngày cưới, tôi im lặng chờ đến hôn lễ rồi thẳng tay làm một việc trước bàn dân thiên hạ khiến anh ân hận cả đời

Tâm sự 24/11/2022 19:15

Đám cưới vốn là ngày tôi mong chờ cuối cùng lại là ngày khiến tôi cả đời này không quên...

Chuyện đã qua một thời gian, nhưng thời gian này K mới bình tâm và kể lại. Đám cưới vốn là ngày K mong chờ cuối cùng lại là ngày khiến K cả đời này không quên. Nhưng K không hối hận vì điều đó, bị một người mình yêu thương, tin tưởng sẽ vô cùng đau đớn. Và chính vì thế, K quyết định khiến kẻ phản bội cũng phải trả giá cho những gì V gây ra... 

Phát hiện người yêu 'cắm sừng' trước ngày cưới, tôi im lặng chờ đến hôn lễ rồi thẳng tay làm một việc trước bàn dân thiên hạ khiến anh ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

K với V yêu nhau 4 năm, bố mẹ 2 bên đều ủng hộ hết mình. Thậm chí, mẹ V còn bảo nếu không phải K thì không còn cô con dâu nào khác.

Điều duy nhất trì hoãn chúng K tổ chức đám cưới linh đình, dọn về chung sống chỉ là cả 2 chưa sẵn sàng. V muốn tập trung thêm cho sự nghiệp, khi được lên 1 bậc nữa V mới muốn kết hôn. Còn K cũng ham chơi, cảm thấy còn cuộc đời độc thân còn quá nhiều điều vui.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chúng K cũng chững chạc hơn và cảm thấy đã sẵn sàng cho một trang mới. 

K và V cũng không cần phải lo gì nhiều ngoại trừ chụp ảnh cưới, lên danh sách khách mời, mua nhẫn, mua váy, lựa chọn nội thất phòng ngủ... Mọi thứ đều rất thuận lợi, bộ ảnh cưới xinh hết nấc được like, share rần rần trên mạng xã hội. Phòng ốc, đồ đạc đều rất hợp ý K, giá thành lại ổn.

Tuy nhiên, khi sắp tới ngày cưới thì K phát hiện V có quan hệ với cô gái khác. Thậm chí, có vẻ hai người họ lén lút qua lại từ lâu chứ không phải kiểu tình 1 đêm hay sự cố bất ngờ...

Đêm trước hôm đăng kí kết hôn, K có hẹn với hội bạn thân đi làm bữa liên hoan chia tay đời độc thân. Vừa thấy bóng dáng K bước vào quán, chúng đã giật điện thoại K, mạo danh K nhắn cho chồng sắp cưới báo tối nay không về. Đã vậy, mấy đứa bạn quỷ còn bảo K: "Tối nay mày phải xõa đi, không say không về!".

K cười, bảo chúng nó: "Có ở chung một nhà đâu mà chúng mày nhắn thế. Mang tiếng là bạn thân. Còn chuyện xõa á, đơn giản. Phải làm một bữa nhớ đời trước khi đi lấy chồng chứ!"

Và tối đó K không từ chối chén rượu nào mà chúng bạn mời. Sau đó, K bị chuốc say bí tỉ, mấy đứa bạn cho K uống ly nước chanh, rồi ném K lên taxi cho tới thẳng chung cư của V.

Sau một hồi, K cũng nhận ra. Nhưng chỉ cười lũ bạn lắm trò chứ không yêu cầu tài xế quay xe. "Thử một lần mượn hơi men mà "tấn công" chồng sắp cưới xem sao" - K bật cười vì ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu.

Tới nơi, K loạng choạng bước lên phòng. Tuy nhiên, K vừa cạch cửa bước vào thì đã nhận thấy cả căn nhà có nhiều điều lạ. Đôi dép cao gót ở giá giày, mùi nước hoa lạ, sofa ngổn ngang khăn áo, bàn bếp vẫn còn đầy chén đĩa, ly rượu vang, hoa hồng và nến cho 2 người?

K tỉnh hẳn, tháo giày và bước vào bên trong phòng ngủ thì quả nhiên... V và người con gái kia đang ôm nhau ngủ trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Lúc ấy, K có thể lao vào cào cấu, mắng chửi 2 con người vô liêm sỉ ấy. Nhưng chân K mềm nhũn, K đứng mãi như thế. Mãi 1 lúc sau K mới dám run run giơ điện thoại lên chụp vài kiểu, lặng lẽ quay bước đi về.

Phát hiện người yêu 'cắm sừng' trước ngày cưới, tôi im lặng chờ đến hôn lễ rồi thẳng tay làm một việc trước bàn dân thiên hạ khiến anh ân hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cả đêm ấy K mất ngủ, K đang xâu chuỗi mọi chuyện. Rõ ràng V cắm sừng K từ lâu chứ đâu phải mới. V ta còn biết K không ghé tối nay nên đón ả kia về, chuẩn bị bàn tiệc như vậy cơ mà? Chưa từng chuẩn bị một bữa ăn cầu kì như vậy cho K mà làm vậy với tiểu tam, K giận sôi máu...

Và K đã tìm mọi lý do trì hoãn đăng kí kết hôn như dự kiến, sau đó một mặt thì vẫn tỏ ra như bình thường, một mặt âm thầm tìm bằng chứng ngoại tình của V. Hóa ra V đã cắm sừng K được hơn 1 năm nay. K thật sự căm hận và tự nhủ sẽ không tha thứ.

3 tuần sau, đám cưới diễn ra. Tới khi chuẩn bị thực hiện các nghi lễ thì K đưa tất cả bằng chứng ấy chiếu lên... Họ hàng 2 bên, bạn bè, người quen nhác nhác. V thì sửng sốt nhìn K, nhìn màn hình rồi vội vàng chạy đi tìm cách tắt. K thì chỉ cười nhạt, sau đó bỏ đi. 

Cuối cùng đám cưới mong chờ lại thành ngày kỉ niệm đau buồn, nhưng K không hối hận vì đã làm. K đã đau khổ thì kẻ phản bội cũng phải trả giá cho hành động của mình chứ!

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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