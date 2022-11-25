Tối muộn, tôi âm thầm ra thang máy đón chồng để tạo bất ngờ để rồi bắt gặp anh lén lút bước ra từ nhà cô hàng xóm cùng lý do anh đưa ra

Tâm sự 25/11/2022 11:19

Trước nay, chồng luôn tỏ ra chê bai cô ta nhưng tất cả chỉ là sự bao biện để anh che giấu sự thật tày đình mà anh đã làm...

Vợ chồng X mới cưới nhau được gần 2 năm. Hai vợ chồng thuê một căn chung cư nhỏ, chưa con cái vì còn đang kế hoạch, dự định mua được nhà mới sinh con. Gần đây chồng X xin làm cả ca đêm để kiếm thêm 4 triệu mỗi tháng cho nhanh tiết kiệm đủ tiền. Mệt mỏi là vậy mà sáng ra anh vẫn dậy sớm tập thể dục rồi mua luôn đồ ăn sáng cho X. Chồng thương vợ là vậy mà X không ngờ anh lại gây ra chuyện tày đình này.

Tối muộn, tôi âm thầm ra thang máy đón chồng để tạo bất ngờ để rồi bắt gặp anh lén lút bước ra từ nhà cô hàng xóm cùng lý do anh đưa ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cùng tầng chung cư với chúng X là 10 hộ gia đình khác. Trong đó nhiều nhà đã có người già trẻ nhỏ. Chỉ có duy nhất 1 đôi cũng là vợ chồng son. Anh chồng là dân công trình, đi suốt ngày tháng. Cô vợ là nhân viên văn phòng, ngày nào cũng thấy son phấn váy vóc. Họ cũng thuê nhà chứ chưa phải mua hẳn, nhưng nhìn kiểu tiêu tiền của cô hàng xóm thì X nghĩ một là vợ chồng họ kiếm được rất nhiều tiền, hai là cô ấy không biết cách tiết kiệm.

X chưa từng thấy chồng nói chuyện với cô ấy, dù thỉnh thoảng anh có đánh giá là "Cô hàng xóm ăn mặc bốc lửa thật, chồng đi vắng mà suốt ngày chải chuốt điệu đà". Ngữ khí của anh rất bình thường, thậm chí có phần hơi chê bai thế mà hôm qua X lại phát hiện ra 1 giờ sáng anh từ bên đó bước ra.

Chồng X làm thêm ca đêm, bình thường anh về giờ đó thì X đã ngủ. Chồng cũng rất nhẹ nhàng đi vào nhà tránh làm X thức giấc. Nhưng chiều qua X lỡ uống cốc cà phê nên đêm mất ngủ. Lúc gần 1 giờ sáng, nghĩ chồng sắp về nên X âm thầm đi ra gần thang máy để đón chồng, dự định làm anh bất ngờ. Nhưng vừa đi ra khỏi nhà được vài bước thì X bắt gặp anh lén lút mở cửa nhà hàng xóm đi ra. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy bất ngờ.

Tối muộn, tôi âm thầm ra thang máy đón chồng để tạo bất ngờ để rồi bắt gặp anh lén lút bước ra từ nhà cô hàng xóm cùng lý do anh đưa ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chồng lắp bắp giải thích là cô hàng xóm nhờ anh sang xem giúp cái ổ điện. X lắc đầu thở dài vì cái cớ của anh thật ngớ ngẩn. Thấy X im lặng chứ không nhảy chồm lên tra hỏi, chồng lại càng lo lắng. Anh hết xin lỗi lại thề thốt rằng mình chưa làm gì có lỗi với vợ.

Rồi anh đưa cho X xem điện thoại của anh. Trong đó có mấy tin nhắn cô hàng xóm nhắn cho anh từ đầu tháng tới giờ. Mấy tin đầu tiên chồng X trả lời rất nghiêm túc, khách sáo. Về sau cô ta liên tục mời gọi và còn gửi cho anh cả ảnh cô ta đang tắm. Chồng X bắt đầu quan tâm hơn, cũng à ơi đong đưa lại.

Cho đến tối nay, chồng X đã xin về sớm từ 11 giờ ađể qua phòng hàng xóm theo lời gợi ý của cô ta. Nhưng vì ngại ngùng và cũng không vượt qua được nỗi lo lắng phản bội vợ trong lòng mà anh chưa dám làm gì. Hai người họ chỉ ngồi trò chuyện, thấy gần 1 giờ rồi nên chồng X vội về vì sợ X nghi ngờ.

Vẻ mặt của chồng rất thành khẩn, anh còn bảo X có thể kiểm tra người và quần áo của anh. Nhưng X không tin lắm, từ 11 giờ đến 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ đủ để làm rất nhiều việc chứ nào có chuyện 1 nam 1 nữ ngồi nói chuyện suông. Huống chi cô hàng xóm còn gửi cả ảnh mời gọi như thế thì có nghĩa đã ngầm ám chỉ chuyện khác mà chồng X có thể làm rồi.

Từ lúc đó tới giờ X vẫn chưa nói một câu với chồng. Sự thất vọng khiến X mệt mỏi tới mức chẳng buồn mở miệng.

X có nên cố gắng tin lời anh và tha thứ cho chồng lần này không hả mọi người? Có sợ anh thấy X dễ tính quá về sau sẽ đi xa hơn, "vượt rào" nữa không? X phải làm gì đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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