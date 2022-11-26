Chồng suốt ngày 'xúc phạm' tôi vì ỷ mình là người kiếm ra tiền, tức nước vỡ bờ, tôi làm một việc khiến anh phải 'rén' không dám 'lên mặt' nữa

Tâm sự 26/11/2022 09:30

Từ khi tôi 'xuất chiêu', chồng không còn dám lên mặt nữa. Tình cảm vợ chồng từ dạo ấy cũng đi lên....

H ngày trước thương yêu và chiều chuộng K lắm. Nhưng kết hôn được 5 năm, K sinh 2 đứa nên công việc gián đoạn, lương lậu cũng lẹt đẹt. Ngược lại, H thì giỏi và cũng gặp thời nên thăng quan tiến chức nhanh chóng, mức lương gấp 3 gấp 5 so với hồi mới cưới.

Nhưng H cũng dần dần thay đổi. Và đáng sợ nhất là những lúc H đi nhậu nhẹt với bạn bè về là y như rằng buông lời cáu gắt, trách móc vợ. Thậm chí, có lần K đang cho đứa nhỏ ngủ, đứa lớn tự xúc ăn nên cơm canh rơi rớt khắp sàn phòng khách. H đang lúc ngà ngà say nên không để ý và giẫm phải liền gào lên: "Ở nhà chỉ có cơm nước với chăm con mà làm không xong? Cơm ăn vào miệng mà rải khắp nhà? Em làm mẹ kiểu gì thế? Tiền kiếm không ra chăm con cũng không nổi".

Đứa nhỏ đang thiu thiu ngủ nghe bố lớn tiếng liền òa khóc. Mất bao công mà lại bị H đánh thức nên K bực quá, có hậm hực cãi lại vài câu thế là H càng được đà, mắng tiếp. Không ít câu H xúc phạm K nặng nề, thậm chí còn dùng từ ngữ không hay ho để chửi K.

Cãi nhau qua lại một hồi rồi chính K cũng phải là người xuống nước, nhẫn nhịn cho nhà cửa êm ấm.

Chồng suốt ngày 'xúc phạm' tôi vì ỷ mình là người kiếm ra tiền, tức nước vỡ bờ, tôi làm một việc khiến anh phải 'rén' không dám 'lên mặt' nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng K càng nhún nhường, H lại càng lấn tới. Tần suất những lần H đi nhậu càng nhiều, rồi số lần mắng vợ cũng theo đó mà tăng lên. K quá ức chế, quyết định sẽ không nhịn nữa.

Và thay vì đợi tới lúc H nhậu say, K chủ động mua bia về uống, xong vờ không tỉnh táo. Thế xong K giả vờ khùng điên lên, K mắng chồng trước. Từ chuyện H vô tâm với vợ con, lười làm việc nhà, ngoài đưa tiền ra thì phó mặc mọi thứ cho vợ… H nghe K nói xong thì ngẩn người. Có lẽ H không nghĩ K lại dám làm những chuyện khác thường này.

Xong H lại đỡ K vào phòng, tự mình thu dọn bát đũa. K vừa hả hê vì nói ra được những điều khúc mắc trong lòng, lại vừa được cảm giác chồng chăm sóc như ngày xưa.

Đương nhiên, sau hôm ấy cũng thấy chồng thay đổi 1 chút. Và lần sau, khi H uống rượu về, vừa cất lời mắng mỏ K cũng tiếp tục nổi xung lên, mắng chửi H trước. Thậm chí, K còn khóc lóc và đấm liên hồi vào người chồng, dọa dẫm: "Tôi quá mệt mỏi rồi, sống với anh tôi có ngày nào được vui? Anh làm được ít tiền rồi về nhà dằn vặt vợ con, tôi không chịu nổi nữa. Mình ly hôn đi."

H nghe lời ấy xong xụi lơ, cũng không nói gì nữa. Chính H là người đang nổi nóng cũng phải bảo K: "Thôi, em đừng giận, vào nghỉ ngơi đi rồi bình tĩnh lại mình nói chuyện".

Chồng suốt ngày 'xúc phạm' tôi vì ỷ mình là người kiếm ra tiền, tức nước vỡ bờ, tôi làm một việc khiến anh phải 'rén' không dám 'lên mặt' nữa - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sau nhiều lần như thế, chồng K lại bớt hẳn cái tính la lối um sùm. K thì cũng nhận ra vấn đề của mình. K mạnh tay chi tiền thuê giúp việc, dành thời gian chăm sóc bản thân hơn.

Đặc biệt, K cũng chịu khó nịnh và hay nhõng nhẽo chồng. Tình cảm vợ chồng từ dạo ấy cũng đi lên. Chia sẻ với mọi người một chút, vợ chồng sống với nhau lâu kiểu gì cũng gặp xích mích, hiểu lầm hoặc chán nhau. Nhưng quan trọng phải tìm được cách giải quyết chứ không phải vì thế mà ngoại tình hay ly hôn.

Ba mẹ tôi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ chồng liền sai giúp việc dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa vì sợ bẩn, tôi không nhịn được nói thẳng một câu khiến bà cứng họng, giận tím mặt

Ba mẹ tôi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ chồng liền sai giúp việc dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa vì sợ bẩn, tôi không nhịn được nói thẳng một câu khiến bà cứng họng, giận tím mặt

Mẹ chồng khinh thường tôi, tôi có thể chịu đựng được nhưng làm chuyện đó với ba mẹ tôi thì tôi sẽ không bao giờ nhẫn nhịn...

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