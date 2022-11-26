Ba mẹ tôi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ chồng liền sai giúp việc dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa vì sợ bẩn, tôi không nhịn được nói thẳng một câu khiến bà cứng họng, giận tím mặt

Tâm sự 26/11/2022 05:21

Mẹ chồng khinh thường tôi, tôi có thể chịu đựng được nhưng làm chuyện đó với ba mẹ tôi thì tôi sẽ không bao giờ nhẫn nhịn...

Lấy được chồng giàu, gia đình danh giá chắc chắn là ước mơ của không ít cô gái. Nhưng thực tế lại chẳng như ngôn tình mọi người hay đọc đâu. Gia cảnh 2 bên mà quá chênh lệch thật sự rất khó để dung hòa, và việc bị coi thường là dễ hiểu. Nhưng thể hiện ra mặt như mẹ chồng K thì vô cùng quá đáng.

H là người chủ động tán tỉnh K sau chuyến du lịch của công ty. Hồi ấy, H cũng chỉ làm một nhân viên bình thường. Khi H ngỏ lời, K không tin H thật lòng, bởi lẽ 2 đứa vốn như nước với lửa, hễ gặp nhau là cãi vã không ngớt.

Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy, sau vài tháng thì K cũng chính thức yêu H. Chuyện tình của chúng K kể ra thì cũng chẳng kém gì phim Hàn, ngọt ngào, hài hước, cay đắng, hạnh phúc... đủ cả.

Tuy nhiên, khi H chính thức công khai danh phận là của chủ tịch tập đoàn, leo tót lên chức giám đốc thì K sốc. Yêu nhau hơn 1 năm mà H vẫn giấu K. Khoảng thời gian ấy K xin nghỉ việc, đòi chia tay và đi du lịch. Song 1 lần nữa, H lại chinh phục và khiến K liêu xiêu. H khẳng định chắc nịch rằng tình yêu của chúng K sẽ không vì tiền bạc, vật chất mà thay đổi. Đúng là như ngôn tình!

Nhưng bi kịch là K lại tin theo H. Chúng K cùng nhau thuyết phục bố mẹ H để được kết hôn.

Ba mẹ tôi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ chồng liền sai giúp việc dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa vì sợ bẩn, tôi không nhịn được nói thẳng một câu khiến bà cứng họng, giận tím mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngày đám cưới, bạn bè xuýt xoa khen K tốt số, nhưng K thì xót xa nhìn bộ dạng bối rối của bố mẹ khi lần đầu đứng trước hàng ngàn quan khách, thực hiện những nghi lễ trong đám cưới tại khách sạn hạng sang. Gia đình K với H quả thật là 2 thế giới, bố mẹ K dù có trang điểm, có mặc áo dài, khoác vest lên người thì vẫn chỉ là những người nông dân. Gương mặt họ nhăn nheo, sạm đi vì mưa nắng dãi dầu. K thật sự rất thương họ.

Và sau khi chính thức trở thành thông gia, những chuyện chướng tai gai mắt ngày một nhiều. Mẹ chồng coi thường gia đình K ra mặt. Có lần bà tổ chức tiệc nhân dịp mua 2 căn biệt thự mới, H đón bố mẹ K lên dự. Thế nhưng, khi có những vị khách tò mò hỏi thì bà lại gạt đi: "Thôi, H chị đừng để ý. Người giúp việc theo giờ K thuê để phục vụ tiệc hôm nay ấy mà".

K nghe rõ mồn một, lòng trào lên cảm xúc tức giận. Nhưng vì không muốn phá hỏng bữa tiệc, K nhịn. May sao bố mẹ K không nghe thấy nếu không sẽ đau lòng lắm.

Vài lần khác, mẹ chồng cũng có thái độ coi thường và không muốn bố mẹ K lên chơi. K cũng cố nhịn. Nhưng điều K buồn hơn cả là H không hề đứng ra nói đỡ. H luôn cho rằng bố mẹ mình làm mọi việc cũng vì danh tiếng gia đình.

Khoảng tháng trước, K bị ốm nên bố đã bắt xe lên thăm. Ông đứng ngó nghiêng ở ngoài cổng mãi mới dám vào. Sau khi cho K một chút đồ quê, bố K lập tức đi về.

Mẹ chồng K thấy ông bước ra cửa, mới từ bên trong đi ra, lớn tiếng nói với giúp việc: "Mau lau lại bàn ghế, sàn nhà đi, bẩn quá kìa!"

Bố K ngoái lại nhìn, rồi cúi đầu đi luôn. K thì cảm thấy không chịu nổi nữa, bước ra nói thẳng với mẹ chồng: "Mẹ thấy bố con làm bẩn bàn ghế ạ? Thế giờ con lấy khăn lau mà không có bụi thì mẹ có xin lỗi bố của con không?

Mẹ ơi, nhà mình quyền quý quá con thấy không hợp. Con muốn thông báo con sẽ rời khỏi nhà này, đơn ly hôn con sẽ gửi sớm. Giờ con xin phép vào dọn đồ ạ".

Ba mẹ tôi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ chồng liền sai giúp việc dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa vì sợ bẩn, tôi không nhịn được nói thẳng một câu khiến bà cứng họng, giận tím mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nói xong, K quay người lên thu dọn và bỏ đi thật. Mẹ chồng thì chưng hửng, tức tím mặt mà không nói được gì. K thấy lấy chồng mà gia đình mình phải khổ sở như thế chi bằng bỏ đi cho rồi, còn chồng - người đáng ra phải ở giữa hòa giải, thì lại chỉ im re, vốn không xứng. Vì thế, quyết định ngày hôm nay của K hoàn toàn không phải bồng bột.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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