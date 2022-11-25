Vợ cũ của chồng ngang nhiên kéo vali vào nhà rồi cho tôi một bạt tay với một lý do vô lý, đau lòng nhất là thái độ của mẹ chồng khi chứng kiến cảnh tượng này

Tâm sự 25/11/2022 19:14

Cái tát của vợ cũ của chồng khiến tôi đau 1 nhưng thái độ của mẹ chồng khiến tôi đau 10...

Vợ chồng K cưới nhau được 2 năm nay. Trước khi đến với K, chồng K đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Vợ cũ ngoại tình, bỏ đi theo người đàn ông khác khi con còn bé nên chồng K kiên quyết ly hôn. Đứa bé cũng bị mẹ nó bỏ lại cho bố để rảnh tay rảnh chân đi theo tiếng gọi của tình yêu. Có lẽ vì quá hận thù nên mỗi khi nhắc đến vợ cũ, chồng K đều dùng những từ ngữ không mấy hay ho. 

Nói về căn nhà đang ở, khi K về, căn nhà đã có rồi. Nói cách khác, nó được cất khi vợ chồng anh còn chung sống với nhau. Nhà vừa cất xong thì vợ anh ngoại tình nên chia tay, căn nhà cũng không được chia đôi vì bố mẹ chồng K chưa chia đất làm sổ đỏ riêng. Cô vợ cũ cũng chẳng đòi hỏi tiền bạc gì cả, trước tòa chỉ khăng khăng đòi tự do thôi.

Vợ cũ của chồng ngang nhiên kéo vali vào nhà rồi cho tôi một bạt tay với một lý do vô lý, đau lòng nhất là thái độ của mẹ chồng khi chứng kiến cảnh tượng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Giờ K về sống chung, bố mẹ chồng K đã cắt đất làm sổ đỏ cho K cùng đứng tên với chồng. Nhưng bà cũng nói thẳng K phải chăm sóc con riêng của chồng như con ruột, không được lơ là, không được đánh mắng con. K không đồng ý vì cho rằng K nuôi con thì phải được quyền dạy con. Nếu không, sau này con hư thì K biết phải làm sao? Vì chuyện đó mà K và mẹ chồng mâu thuẫn với nhau suốt một năm trời.

Giờ mối quan hệ giữa K và mẹ chồng mới ổn thỏa được một thời gian thì vợ cũ chồng K lại tìm về. Đang yên đang lành, cô ta xồng xộc kéo vali đi thẳng vào nhà. Khi đó chỉ có K ở nhà và đang nấu ăn cho con riêng của chồng. Bản thân K cũng đang mang bầu được 5 tháng. Cô ta chẳng nói chẳng rằng mà lao thẳng xuống nhà bếp rồi giáng cho K một bạt tai.

K sốc đến mức đứng đơ người, không thể thốt ra lời. Rồi cô ta chỉ tay đuổi K ra khỏi nhà và mắng chửi K nặng nề. Cô ta cho rằng K là người xen ngang, cướp chồng cướp con cướp cả ngôi nhà của cô ta đã bỏ hết vàng cưới vào xây. Nghe ồn ào, mẹ chồng K chạy vào. Thấy con dâu cũ đang mắng chửi con dâu mới, bà lại chẳng hề bênh vực K mà còn ngọt nhạt kêu cô ta lên nhà trên ngồi nói chuyện.

Mẹ chồng thậm chí còn bắt K bưng nước mời vợ cũ của chồng như mời khách quý. Khi biết cô ta muốn giành lại quyền nuôi con và chia đôi nửa căn nhà với số tiền 3 tỷ, mẹ chồng gọi K lại nói chuyện. Bà bảo K nên đưa lại tiền cho cô ta, coi như êm xuôi mọi chuyện, khỏi nợ nần ai. Nhưng bên cạnh đó, bà cũng tuyên bố thẳng chỉ có thể đưa tiền chứ không thể giao con, bà không thể sống mà không có cháu bên cạnh được. K nghe từng lời mẹ chồng nói mà giận tím mặt.

Vợ cũ của chồng ngang nhiên kéo vali vào nhà rồi cho tôi một bạt tay với một lý do vô lý, đau lòng nhất là thái độ của mẹ chồng khi chứng kiến cảnh tượng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vợ cũ của chồng K nghe bà nói thì vui lắm. Cô ta nhanh chóng gật đầu, bảo K phải chuẩn bị tiền cho cô ta, số tiền 3 tỷ đồng trong tuần này để cô ta tới lấy. Rồi cô ta bỏ đi, còn K ngồi tức nghẹn tận cổ. Mẹ chồng còn ngọt nhạt bảo sẽ cho K 200 triệu, phần còn lại K tự lo. Nhưng K không muốn đưa và chắc chắn sẽ không đưa. K không cần căn nhà này, càng không muốn nuôi con riêng của chồng thêm nữa. K có nên ly hôn hoặc kéo chồng ra ở riêng không? K quá chán ngán mẹ chồng và con riêng của chồng rồi.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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