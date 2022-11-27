Tôi không biết mình có đang lựa chọn sai lầm khi bước vào cuộc hôn nhân này...

Cuộc đời K vốn dĩ chẳng bằng phẳng như người ta. Từ nhỏ, K đã thiếu thốn tình thương của bố vì mẹ K dan díu với một người đàn ông đã có vợ rồi sinh ra K. Người đàn ông đó sợ vợ con ông ấy biết nên không dám nhận K. Tuổi thơ của K là những lời đồn đoán, nhiếc mắng từ hàng xóm và dòng họ. Đến mức chịu không nổi, khi K được 5 tuổi, mẹ đã đưa K đi nơi khác để sinh sống. Ảnh minh họa K và mẹ sống dựa vào nhau. Mẹ luôn dặn K không được đi vào vết xe đổ của bà, khi yêu ai phải tìm hiểu cho kĩ. Nhưng rồi năm 2 đại học, K lại bị một gã đàn ông dẻo miệng lừa gạt. Biết tin K có thai, anh ta nhanh chóng bỏ rơi K. Đau đớn, nhục nhã ê chề, K chẳng dám nói với mẹ mà có ý định đi phá thai.

Nhưng chính mẹ K ngăn cản. Mẹ nói dù gì đứa bé cũng là con của K, K không có quyền tước đoạt sự sống của con. Nhờ sự giúp đỡ, cưu mang của mẹ, K bảo lưu kết quả đại học rồi sinh con. K đã nghĩ khi nào sinh con xong, K sẽ đi học lại nhưng cuộc sống không dễ dàng gì. Vì con, K buộc phải đi làm kiếm tiền và bỏ dở việc học hành. K đã định sống độc thân, làm mẹ đơn thân để chăm sóc con thật tốt. Nhưng từ khi N xuất hiện, cuộc đời K như thay đổi. Anh nhẹ nhàng, lịch sự, chu đáo, quan tâm K thật lòng. Khi biết K đã có con riêng, anh còn thông cảm và quan tâm cả con trai K. Chính anh bảo thẳng bé gọi anh là bố rồi hay mua đồ chơi, hay đưa mẹ con K đi ăn, đi chơi. K đã mở rộng trái tim, yêu thêm một lần nữa.

Hiện tại, K đang mang thai con của N. Chúng K mới tổ chức đám cưới được một tuần thôi. Nhưng K lại đang hoang mang, hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Khi biết K có thai, N không chối bỏ trách nhiệm mà đề cập ngay đến chuyện cưới xin. Nhưng anh cũng nói rõ và kiên quyết sẽ không đưa con trai K đến ở cùng. Anh nói anh sợ không dung hòa được mối quan hệ con em - con chúng ta. Cứ để con K ở với bà ngoại, K nhớ thì về thăm bất cứ khi nào cũng được. Như thế thì sẽ dễ sống, dễ cư xử và tình cảm cũng không bị rạn nứt. Nhưng dù như thế nào thì đó cũng là con trai K, đứa bé mà K cắn răng chịu nhục, từ bỏ nhiều thứ để sinh ra. Giờ để lại con cho bà, K đau đến thắt lòng. Ngày cưới, con trai K cứ bám lấy mẹ không buông. Thằng bé còn khóc lớn, kêu gào K đừng đi, đừng bỏ con ở lại. Ai ai cũng xót xa, ngậm ngùi trước cảnh đó. Còn K, K cứ phải ôm con mà ngửa mặt lên trời cho nước mắt khỏi rơi xuống. Gần giờ rước dâu, chồng K đột ngột bế thằng bé vào phòng, đóng cửa nhốt lại. Anh nói mẹ K cũng đang ở bên trong với cháu nên K không phải lo, anh không muốn khi rước dâu lại nghe tiếng con gào khóc, như thế sẽ xui cả đời. K bật khóc không thành tiếng, chỉ biết lén lấy khăn lau nước mắt cho khỏi trôi đi phấn son trên mặt. Ảnh minh họa Giờ K ở nhà chồng cả tuần rồi mà chưa được gặp con. Chồng K nói K mới cấn thai, hạn chế đi lại nên không cho K về nhà. K nhớ con đến quay quắt và hối hận vì mình đã quá vội vàng. K nên làm sao để được về thăm con mà không bị chồng quản thúc, trách mắng đây mọi người?

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