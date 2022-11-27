Đi họp lớp cùng chồng, mọi người kéo nhau đến thăm người bạn ốm nặng, tôi té ngửa trước danh tính người phụ nữ trên giường bệnh cùng bí mật động trời về chồng

Tâm sự 27/11/2022 11:19

Nếu không có chuyến đi này, mãi mãi tôi cũng không biết bí mật tày đình về chồng...

Lần đầu tiên lớp chồng G lập hội lớp nên anh ấy muốn đưa G đi giới thiệu với bạn bè. Dù rất ngại nhưng G cảm thấy rất vui được làm quen với những người bạn của chồng.

Sau khi gặp mặt ăn uống xong, một người bảo đến thăm cô bạn gái bị ốm nặng khó qua khỏi trong năm nay và cả lớp góp tiền thăm bạn ấy.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường G đã giật mình thấy quen quen, lục lại một lúc trí nhớ G tái mặt khi phát hiện ra chị ấy chính là mối tình đầu của chồng G.

Đi họp lớp cùng chồng, mọi người kéo nhau đến thăm người bạn ốm nặng, tôi té ngửa trước danh tính người phụ nữ trên giường bệnh cùng bí mật động trời về chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai người có rất nhiều bức hình chụp chung ngày còn là sinh viên, ngày đó chị ấy xinh đẹp kiêu sa là vậy, còn bây giờ bệnh tật khiến chị tiều tụy đáng thương quá. Chồng G sợ vợ ghen nên nói chuyện với chị ấy rất xã giao, còn những người khác hỏi thăm chị ấy rất nhiều.

Chị kể sau khi ra trường không liên lạc với ai, nay bị bệnh hiểm nghèo được bạn bè đến thăm và hỗ trợ tiền cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lúc mọi người nói chuyện sôi nổi thì có một cậu con trai từ đâu chạy vào nhà, chị ấy nhắc con chào các bác. Trong lúc cậu bé toét miệng cười chào, một chị vô tình thốt lên: "Sao con bà lại giống H lớp trưởng vậy?".

Tên chồng G được nhắc đến khiến tất cả đều giật mình, hết nhìn chồng G rồi lại nhìn đứa trẻ và ai cũng công nhận là giống nhau thật. Mọi người đổ dồn ánh mắt về mẹ đứa trẻ để chờ câu trả lời, còn chồng G thì lo lắng bối rối không biết nói gì.

Chị ấy nói đó chính là đứa con rơi của chồng G, do mẹ chồng G chê nhà chị nghèo không môn đăng hộ đối nên đã tìm cách chia rẽ hai người. Khi biết có thai chị ấy định báo cho chồng G nhưng đã muộn vì anh Hoàng đã lấy vợ.

Chị bảo trước khi chết chỉ lo con côi cút, thật may lần này mọi người đến thăm tìm được anh Hoàng và muốn giao đứa con cho anh ấy nuôi. Nghe đến đây tai G ù đi, nước mắt trực trào ra nhưng cố nuốt vào trong. Không ngờ gia đình G lại có ngày phải đón nhận đứa con rơi của chồng.

Mọi người động viên vợ chồng G đón đứa con về nuôi để cho chị ấy được sống những ngày hết lo âu. Chồng G thì đồng ý ngay lập tức còn G thì miễn cưỡng gật đầu.

Đi họp lớp cùng chồng, mọi người kéo nhau đến thăm người bạn ốm nặng, tôi té ngửa trước danh tính người phụ nữ trên giường bệnh cùng bí mật động trời về chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trở về nhà chồng nói sẽ rước đứa con trai về nuôi và yêu cầu G phải đối xử tốt với đứa con của anh. G từ chối đón đứa nhỏ về nhà mà bảo chỉ chu cấp tiền cho người thân của đứa nhỏ nuôi dưỡng. Chồng trách G ác và ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn G hận chồng vô cùng.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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