Tôi ly hôn vì nghe lời xúi giục của cô bạn thân, một thời gian sau nhận thiệp cưới của cô ta, tôi sững người trước danh tính chủ rể là một 'gương mặt thân quen'

Cô ta xứng đáng là người 'bạn tốt' của năm...

G ly hôn chồng đúng 5 tháng trước, sau 1 năm chung sống. Nói về lý do, thật sự chẳng có lý do nào to tát cả. Đúng là chúng G có hay cãi nhau, anh ấy nhiều khi cũng vô tâm, cục cằn với G. Nhưng thực ra đều là chuyện nhỏ nhặt. Ai chẳng có tật xấu, bản thân G cũng vậy. Chỉ cần chúng G dung hòa, nhường nhịn nhau là sẽ ổn thỏa. Song thời điểm đó, hễ có chuyện gì với chồng dù là nhỏ nhất, G lập tức kể lể ngay với cô bạn thân từ thời đại học tên N. Mỗi lần như thế N luôn mắng chồng cũ G xối xả, phóng đại khuyết điểm của anh ấy lên cả mấy chục lần. Sau đó N chốt lại bằng câu: "Không ở được với nhau thì kết thúc sớm đi mày ạ, nhân lúc chưa có con. Đời thiếu gì đàn ông tốt, mày lại xinh thế này!".

G nghĩ N muốn tốt cho mình, không đời nào cô ấy lại xúi dại G cả. Đang tức chồng lại được N "đổ thêm dầu vào lửa", những mâu thuẫn vụn vặt của chúng G cứ thế trở thành trận cãi vã to. Rồi G lại giận dỗi đòi ly hôn. Cái này cũng do N bày cho. Cô ấy bảo, đàn ông cần gia đình sợ ly hôn lắm, G dọa ly hôn thì muốn gì chồng cũng chiều. Chồng thấy G làm căng, anh liền xuống nước xin lỗi. Cứ thế G càng được thể cho rằng mình đúng. Ảnh minh họa Cho tới một lần G đòi ly hôn, chồng G đột ngột đồng ý. G khóc mếu gọi cho N, cô ấy giục G hãy nộp đơn đi. Vì một khi đàn ông đồng ý kí đơn nghĩa là lòng anh ta đã nguội lạnh. G tự ái nghĩ việc gì mình phải níu kéo kẻ chẳng còn yêu mình, vậy là chúng G ly hôn - như một trò đùa vậy!

Sau đó G quyết định chuyển việc vào chi nhánh trong Nam của công ty. Hi vọng bản thân sẽ quên đi những chuyện quá khứ không vui. Bẵng đi đến hôm vừa rồi N gọi điện thông báo cô ấy sắp kết hôn. G ngạc nhiên lắm, không ngờ N lấy chồng nhanh vậy. Đúng là dạo này chúng G ít liên lạc nhưng G mới chuyển đi được 5 tháng thôi mà. G thu xếp công việc về ăn cưới bạn thân. Vừa về, G lập tức bắt N đưa chồng sắp cưới tới giới thiệu trước. Lúc ấy N còn cười tủm tỉm bảo, người đó G cũng quen. G bán tín bán nghi cho tới khi anh ta đứng trước mặt mình thì G không khỏi sững sờ đến chết lặng. Tại sao lại là chồng cũ của G?! Ảnh minh họa G gào lên chất vấn họ. Chồng cũ nói ly hôn rồi anh ta quen ai cưới ai là quyền tự do cá nhân. N thì ngang nhiên bảo rằng, qua lời kể của G thấy chồng cũ G thật tệ. Nhưng sau này tiếp xúc gần gũi hơn, N phát hiện hai người họ lại hợp nhau đến lạ! G đoán họ không có gì với nhau khi G còn ở với chồng cũ. G cũng biết mình dại dột nhưng càng nghĩ G càng cảm thấy N đã có mưu đồ từ trước. Chính N đã thúc đẩy G ly hôn còn gì! G không cam tâm nhìn họ hỉ hả kết hôn chút nào! Xin mọi người cho G lời khuyên.

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