Tôi ly hôn vì nghe lời xúi giục của cô bạn thân, một thời gian sau nhận thiệp cưới của cô ta, tôi sững người trước danh tính chủ rể là một 'gương mặt thân quen'

G ly hôn chồng đúng 5 tháng trước, sau 1 năm chung sống. Nói về lý do, thật sự chẳng có lý do nào to tát cả. Đúng là chúng G có hay cãi nhau, anh ấy nhiều khi cũng vô tâm, cục cằn với G. Nhưng thực ra đều là chuyện nhỏ nhặt. Ai chẳng có tật xấu, bản thân G cũng vậy. Chỉ cần chúng G dung hòa, nhường nhịn nhau là sẽ ổn thỏa.

Song thời điểm đó, hễ có chuyện gì với chồng dù là nhỏ nhất, G lập tức kể lể ngay với cô bạn thân từ thời đại học tên N. Mỗi lần như thế N luôn mắng chồng cũ G xối xả, phóng đại khuyết điểm của anh ấy lên cả mấy chục lần. Sau đó N chốt lại bằng câu: "Không ở được với nhau thì kết thúc sớm đi mày ạ, nhân lúc chưa có con. Đời thiếu gì đàn ông tốt, mày lại xinh thế này!".