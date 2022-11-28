Về nhà bất tử thì phát hiện chồng đang 'vui vẻ' với 'tiểu tam', tôi bình tĩnh làm một việc khiến anh và ả ta sợ điếng người trong phòng ngủ

Tâm sự 28/11/2022 08:58

Chuyện không ngờ tới cuối cùng cũng đã xảy ra...

Tính đến nay, K và N cũng đã kết hôn được 6 năm và có một cô con gái 5 tuổi. Cuộc sống hôn nhân thì có lúc thăng lúc trầm nhưng tựu lại tình cảm của hai vợ chồng vẫn gắn bó. K tự hào vì mình lấy được người chồng đã bảnh bao lại giỏi giang, có trách nhiệm với gia đình. Bạn bè vẫn trêu K: "Lão N nhà mày đẹp trai ngời ngời như vậy, quản cho chặt kẻo gái theo đấy". K nghe chỉ cười, lỡ có vậy thật thì cũng phải chịu chứ hơi đâu mà quản. 

Về nhà bất tử thì phát hiện chồng đang 'vui vẻ' với 'tiểu tam', tôi bình tĩnh làm một việc khiến anh và ả ta sợ điếng người trong phòng ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

K đã từng nghĩ, nếu chồng mình có ngoại tình, K cũng sẽ không đau khổ, không níu kéo mà sẽ chấp nhận và trả lại sự tự do cho anh ấy. Tình cảm không phải là chuyện để người này có ép uổng hay ràng buộc người kia khi họ đã không còn muốn ở bên cạnh mình. 

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hôm ấy K dự định khi tan làm sẽ về quê luôn. Con gái K đang nghỉ học vì dịch, ở Hà Nội không có ai trông nên K gửi con về quê với bà ngoại. Chồng K nói còn bận việc nên anh không về được, K vui vẻ đồng ý, không có vấn đề gì.

Khổ nỗi, chiều hôm ấy K lại cứ âm ỉ đau bụng, có lẽ bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Uống thuốc rồi mà vẫn không khỏi, K đành gọi điện về cho con gái, bảo rằng tuần này không về được, hẹn con tuần sau sẽ về.

Sau đó, K xin sếp cho nghỉ sớm rồi về nhà, cũng định nhắn tin cho chồng xong sợ anh đang bận làm việc nên thôi, cứ về trước rồi tính. 

Về đến cửa, K giật mình nhìn thấy đôi guốc lạ. Linh tính của người phụ nữ mách bảo K có điều gì đó không ổn. K nhẹ nhàng đi vào trong, phòng khách có đôi chút xáo trộn, túi xách của một người phụ nữ nào đó để trên ghế sofa nhà K. 

Bước chân hướng đến phòng ngủ, K lặng người khi thấy tiếng chồng và bồ nhí đang âu yếm nhau. Đứng hình mất một lúc thì K cũng nhận thức được mọi chuyện. Chồng K có người khác và còn ngang nhiên dẫn về nhà để làm trò xấu xa vì tưởng K đã về quê. 

K sang một phòng ngủ khác, ngồi thất thần một lúc. Hoá ra cảm giác bị phản bội đau đớn hơn K tưởng. Ok, bản lĩnh và lòng kiêu hãnh của K sẽ không cho phép K khóc lóc thê thảm để níu kéo người đàn ông bạc bẽo kia, nhưng chắc chắn K sẽ không thể để cho anh ta ra đi một cách thoải mái như thế được. 

Sau một hồi suy nghĩ, K gọi điện cho hội bạn thân thời đại học của K và anh đến nấu nướng ăn uống. Bạn bè K được cái nhiệt tình, ới cái là có mặt ngay, tan làm là khoảng hơn chục người đã có mặt ở nhà K. K đặt rất nhiều đồ ăn, cả đám liên hoan vui tới bến. Mọi người hỏi: "N đâu?", K bảo: "Chồng tớ đang đi công tác rồi, các cậu cứ vui chơi thoải mái, mai là cuối tuần thích thì đêm nay ngủ hết ở nhà tớ cũng được, nhà hai phòng ngủ to đùng". 

K cố gắng nói to, để cho chồng K cùng ả tình nhân nghe thấy. Chắc hẳn, cả hai đang hoảng hốt lắm khi nằm trong phòng ngủ mà ở ngoài chúng K ăn uống, cười nói vui vẻ. K thử mở cửa phòng, N đã kịp chốt bên trong. K lại tiếp tục doạ anh ta bằng cách gọi các bạn và nói: "Ơ bạn nào khoẻ tay ra mở hộ tớ cái cửa phòng sao tớ mở mãi không được". Cứ tưởng tượng bọn họ đang sợ trong kia sợ hãi, K vừa buồn cười, lại vừa đau đớn. Cánh cửa đó mà mở ra thì đúng là anh ta chỉ còn nước đeo mo vào mặt. 

Nhưng K chỉ giỡn anh ta một chút thôi. Đến tối, các bạn K ra về hết, K mới lấy chìa khoá để mở cửa ra. Anh ả đang run như cầy sấy trong phòng. Vừa mở cửa, chồng K xin lỗi rối rít, còn kẻ thứ ba ngồi co rúm trốn trong nhà vệ sinh.  

Về nhà bất tử thì phát hiện chồng đang 'vui vẻ' với 'tiểu tam', tôi bình tĩnh làm một việc khiến anh và ả ta sợ điếng người trong phòng ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

K đuổi cô ta ra khỏi căn nhà của mình. N thì liên tục xin tha thứ, nhưng rất tiếc, K không thể cho anh ta cơ hội được. Từ hôm đó đến nay, N vẫn tiếp tục làm đủ trò mong K nghĩ lại, còn về phía K, đơn ly hôn đã soạn xong rồi. 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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