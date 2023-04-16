Sắp tái hôn, chồng cũ xuất hiện dúi vào tay chiếc nhẫn kèo thông tin 'sốc tận óc', tôi quyết định hủy hôn ngay trong hôm đó

Tâm sự 16/04/2023 07:20

Tôi không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng anh cầu xin tôi nghe anh nói. Anh để trước mặt tôi xấp ảnh, trong đó là hình ảnh Hùng âu yếm với nhiều người phụ nữ cùng lúc, bọn họ chơi trò người lớn cùng nhau…

Tôi và chồng cũ lấy nhau khi mới 18 tuổi, lúc đó còn quá trẻ để lập gia đình. Nguyên nhân là vì tôi mang thai, phải nhanh chóng kết hôn để tránh thiên hạ lời ra tiếng vào.

Khi cưới nhau về, cả tôi và chồng đều còn trẻ, lại hay cãi vã mâu thuẫn. Dù đã có vợ con, chồng cũ vẫn thích chơi bời, nhậu nhẹt. Tôi không chỉ tủi thân khi thấy chồng vô tâm mà còn phải chịu đựng mẹ chồng ghẻ lạnh. Bà nghĩ tôi gài bẫy con trai bà, luôn soi mói bắt lỗi tôi.

Những lần tôi đi khám thai một mình, về nhà gặp mẹ chồng hoạnh họe, còn chồng thì đang đi chơi với bạn, tôi khóc rất nhiều. Ngày tôi sinh con đầu lòng, chỉ gia đình tôi vào thăm, chồng và gia đình chồng chưa từng xuất hiện. Mẹ chồng tôi từ khi nghe tôi sinh con gái thì đã chẳng thèm ngó ngàng tới cháu.

Mấy tháng đầu sau sinh, tôi cũng chỉ có một mình chăm sóc con nhỏ. Chồng tôi chẳng mặn mà gì với con mới sinh, vẫn thích chơi bời, hết game rồi lại nhậu. Tôi nhiều lần trách chồng thì bị anh mắng chửi, thậm chí là hăm đánh. Mẹ chồng thì một mực nói tôi vô dụng còn đổ thừa cho chồng. Quá mệt mỏi, khi con chưa tròn 1 tuổi thì tôi đã về nhà bố mẹ đẻ ở.

Sắp tái hôn, chồng cũ xuất hiện dúi vào tay chiếc nhẫn kèo thông tin 'sốc tận óc', tôi quyết định hủy hôn ngay trong hôm đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định ly hôn chồng, gửi con cho bố mẹ trông rồi tìm việc kiếm tiền. Sau 4 năm cố gắng, tôi gom được chút tiền mở tiệm tạp hóa nhỏ. Dù chưa thể giàu có nhưng tôi có thể lo cho con gái cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Sau đó tôi gặp Hùng, anh chủ động theo đuổi tôi, không ngại việc tôi từng ly hôn và có con. Cảm động trước chân tình của anh, tôi đồng ý tái giá.

Tôi không ngờ là đêm trước ngày tái giá, chồng cũ đến tìm tôi. Tôi không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng anh cầu xin tôi nghe anh nói. Anh để trước mặt tôi xấp ảnh, trong đó là hình ảnh Hùng âu yếm với nhiều người phụ nữ cùng lúc, bọn họ chơi trò người lớn cùng nhau…

Tôi chết điếng không biết chồng cũ lấy đâu ra những tấm hình này. Chồng cũ còn cho tôi biết Hùng từng có một đời vợ nhưng giấu tôi, anh ta ngoại tình nên bị vợ bỏ, còn có hai đứa con trai riêng. Tôi sững sờ không thể tin được.

Chồng cũ thấy tôi như thế thì dúi vào tay tôi một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn cưới khi rời khỏi nhà chồng tôi đã bỏ lại. Tôi nghe chồng cũ nói: “Anh biết ngày trước mình là thằng khốn làm khổ em. Nhưng mấy năm nay anh rất hối hận, anh bỏ chơi bời mà làm ăn. Anh muốn cho mẹ con em cuộc sống đủ đầy. Giờ anh có nhà có xe rồi, mẹ con em có thể trở lại với anh không? Anh thề sẽ không bao giờ tổn thương em và con nữa”.

Quá bất ngờ vì những chuyện xảy ra trước mắt, tôi lặng người không trả lời. Tôi gặp chồng sắp cưới hỏi cho ra lẽ, anh ra đành thú nhận những gì chồng cũ của tôi nói là chính xác. Mặc cho anh ta giải thích, tôi quyết định hủy hôn ngay trong hôm đó.

Còn về chồng cũ, anh ấy mấy ngày nay đều cố gắng thể hiện lòng chân thành với tôi. Nhưng tôi quá sợ cuộc hôn nhân cũ, như chim từng ngã đau mà sợ cành cong. Tôi phải làm sao đây?

Bị vợ chê 'bản lĩnh đàn ông', chồng ấm ức tâm sự với cô hàng xóm và cái kết không ngờ sau 1 đêm

Bị vợ chê 'bản lĩnh đàn ông', chồng ấm ức tâm sự với cô hàng xóm và cái kết không ngờ sau 1 đêm

Lửa giận trong người Quân phừng phừng. Nếu không có con ở đó, Quân đã lôi vợ vào phòng nói chuyện cho đàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật