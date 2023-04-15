Làm về đêm muộn, tôi vô tình phát hiện ra "bí mật" khủng khiếp mà chồng giấu bao lâu nay khiến tôi như chết lặng

Tâm sự 15/04/2023 15:36

Đi làm cả ngày về mệt thì mình cũng nói là “Em cũng mệt nên làm sau một chút không đc à?”, thế rồi hai vợ chồng cãi nhau, rồi khi mọi chuyện dần xuôi xuôi thì anh lại nói câu này.

Trước đó chúng mình cũng đã có kế hoạch về chung 1 nhà nhưng cuối năm 2019 mẹ anh mất vì ung thư, 2020 – 2021 thì dịch, đến 2022 mới cưới, mặc dù ko tổ chức đám cưới nhưng chúng mình đa đăng ký kết hôn từ 2021, 2020 chưa được tuổi nên 2 đứa không đi kí giấy đăng ký kết hôn cũng vì sợ dịch, vì sợ tiêm vắc xin nên 2 đứa vẫn kế hoạch, chưa bầu bí sinh đẻ gì, cũng một phần vì xem tuổi nữa.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như ngày hôm nay, không vì một lý do rất nhỏ là mình đi làm về mệt, không quét, lau nhà, quần áo chưa kịp bỏ vào máy giặt, thì anh nói mình lười, không chịu làm việc nhà, chồng về nhà thấy nhà cửa bẩn hỏi có khó chịu không? Đi làm cả ngày về mệt thì mình cũng nói là “Em cũng mệt nên làm sau một chút không đc à?”, thế rồi hai vợ chồng cãi nhau, rồi khi mọi chuyện dần xuôi xuôi thì anh lại nói câu này:

- "Tiền đám cưới là tiền chữa trị bệnh cho mẹ anh đấy em biết không? Vì muốn anh có một cái đám cưới thật trang trọng, muốn anh hạnh phúc nên mẹ đã không đồng ý chữa trị bệnh bằng số tiền ấy nên mong em hiểu cho anh, bản thân anh cũng chỉ muốn hai đứa hạnh phúc thôi, đừng để mẹ anh ở "Bên ấy" phải đau buồn vì chúng ta!"

Làm về đêm muộn, tôi vô tình phát hiện ra 'bí mật' khủng khiếp mà chồng giấu bao lâu nay khiến tôi như chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong mình giật mình, mình chợt cảm thấy đau lòng, không biết đó là cảm giác gì nhưng mình lại cảm thấy buồn, có lỗi, mình cứ suy nghĩ đến việc ấy là nước mắt lại rơi. Kiểu như vì mình mà mẹ anh lại mất, vì mình muốn tổ chức đám cưới nên mẹ anh mới không đồng ý chữa trị, vì mình và anh cãi nhau nên…

Đau lòng lắm, mình chỉ tâm sự mong các anh lập gia đình, có vợ, hay kể cả lúc mới yêu nếu nói ra thì hãy suy nghĩ, vì những lời nói ấy nghe chừng thì đơn giản, buột miệng nói ra nhưng lại khiến người khác đau lòng, suy nghĩ rất nhiều…

Biết chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh tôi đưa tờ xét nghiệm ADN cho mọi người xem làm cả nhà một phen lao đao, tay chân run rẩy không tin được sự thật này

Biết chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh tôi đưa tờ xét nghiệm ADN cho mọi người xem làm cả nhà một phen lao đao, tay chân run rẩy không tin được sự thật này

Chị dâu không chấp nhận cách chia tài sản của anh tôi, chị quỳ xuống cầu xin anh hãy cưu mang đứa nhỏ và cho nó một chút tài sản.

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