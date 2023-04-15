Biết chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh tôi đưa tờ xét nghiệm ADN cho mọi người xem làm cả nhà một phen lao đao, tay chân run rẩy không tin được sự thật này

Tâm sự 15/04/2023 13:10

Chị dâu không chấp nhận cách chia tài sản của anh tôi, chị quỳ xuống cầu xin anh hãy cưu mang đứa nhỏ và cho nó một chút tài sản.

Vợ chồng anh tôi lấy nhau được 11 năm, có 2 con gái lớn và một cậu con trai nhỏ, gia đình rất hạnh phúc và khá giả. Chị dâu không đi làm, ở nhà chăm sóc các con. Lương anh tôi mỗi tháng hơn 50 triệu, thế nên chị dâu chi tiêu tiền rất thoải mái.

Chị dâu là người phụ nữ tốt, đối xử với bố mẹ tôi rất đúng mực, những khi có món ngon chị đều mang biếu ông bà. Vì thế chị rất được lòng mọi người trong gia đình tôi.

Cách đây 1 năm, anh tôi phát hiện bị ung thư hạch, dù đã được chữa trị nhưng bệnh tình ngày càng nặng. Tuần trước anh tôi gọi cả gia đình tôi đến họp. Anh bảo sức khỏe yếu, chẳng biết sống được mấy ngày nữa, trước lúc mất muốn cho mọi người xem một bí mật mà bấy lâu nay anh vẫn giấu kín.

Biết chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh tôi đưa tờ xét nghiệm ADN cho mọi người xem làm cả nhà một phen lao đao, tay chân run rẩy không tin được sự thật này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhà tôi vô cùng sửng sốt, còn chị dâu mặt tái mét cúi đầu cầu xin mọi người tha thứ. Anh tôi nghẹn ngào nói, biết vợ đã phản bội 4 năm nay nhưng vẫn chấp nhận sống chung vì hai đứa con lớn. Đến bây giờ sắp chết rồi, phải nói rõ sự thật cho nhà tôi biết, để bảo vệ quyền thừa kế của hai đứa con gái. Anh bảo tài sản chung của 2 vợ chồng chỉ có ngôi nhà nên chấp nhận chia đôi, còn 4 mảnh đất là tài sản riêng của anh ấy, sẽ đưa cho bố mẹ tôi giữ sổ đỏ. Đợi khi nào 2 đứa con gái lớn sẽ cho chúng hưởng, còn cậu con trai không được gì hết.

Chị dâu không chấp nhận cách chia tài sản của anh tôi, chị quỳ xuống cầu xin anh hãy cưu mang đứa nhỏ và cho nó một chút tài sản. Chị kể khổ khi phải nghỉ việc ở nhà nuôi 3 đứa nhỏ và đã vất vả chăm sóc anh tôi cả một năm nay, xin anh tôi hãy rủ lòng thương, để lại cho cậu con trai của chị một mảnh đất.

Biết chị dâu phản bội chồng là sai trái nhưng bố mẹ tôi già rồi, không thể chăm sóc tốt được các cháu bằng chị ấy. Mẹ tôi rất muốn số tài sản đó do mẹ con chị ấy tự quyết định nhưng anh tôi kiên quyết phản đối. Anh bảo rất hận chị dâu, đến chết cũng căm ghét người vợ phản bội. Sẽ không cho hai mẹ con chị ấy hưởng tài sản gì. Anh cũng sợ sau này cậu con trai lớn lên sẽ giành hết tài sản của 2 chị gái.

Nỗi lo của anh tôi cũng có lý, gia đình tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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Sau này khi có thai, tôi xin nghỉ việc vì sức khỏe không cho phép. Ngày tôi rời công ty, các đồng nghiệp, cấp dưới ai cũng buồn và tiếc nuối. Đến bây giờ, mọi người vẫn liên lạc và hỏi thăm nhau.

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