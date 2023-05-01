Quơ chân phải 'vật thể lạ' nằm dưới gầm giường của chồng sắp cưới, tôi thất thần rồi ngay lập tức quyết định hủy hôn

Tâm sự 01/05/2023 18:53

Thế rồi cho đến 1 hôm, tôi vô tình nhìn thấy địa chỉ nhà anh ở tờ hóa đơn tiền điện anh bỏ quên trong ví. Tôi lén chụp lại và tủm tỉm cười khi nghĩ đến kế hoạch "đột kích" nhà người yêu để tạo bất ngờ.

 

Tối hôm qua tôi mò theo địa chỉ đó và đến nhà anh. Hỏi thăm những người xung quanh, cuối cùng tôi cũng tìm đến đúng phòng mà anh đang thuê trọ. Tôi gõ cửa thật mạnh và gọi tên anh ráo riết. Người yêu tôi ra mở cửa trong bộ dạng ngỡ ngàng. Anh chẳng thể tin nổi tôi có thể tìm đến tận đây. Còn tôi thì phấn khích, ôm chầm lấy anh và nói: "Bất ngờ không? haha". Anh lờ mờ đoán được vì sao tôi có thể tìm ra nơi anh ở, nên người yêu tôi không hỏi nhiều.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng gọn gàng đó chứ, làm gì có bừa bộn mà anh ngại không cho tôi đến? Chồng sắp cưới dẫn tôi ra bàn uống nước. Anh nói tôi ngồi yên đây, đừng nghịch ngợm linh tinh làm rối loạn mọi thứ. Anh xuống dưới nhà mua ít hoa quả và nước uống. Rồi sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối. Tôi cười ranh mãnh trêu anh: "Hôm nay nhất định em sẽ ở lại đây, anh đừng hòng kiếm cớ đuổi em về".

Anh có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì, vội vàng chạy xuống dưới sảnh mua đồ. Trước khi đi anh còn dặn dò tôi 1 lần nữa, đừng có tự ý lục lọi đồ đạc trong phòng anh.

Còn lại một mình trong phòng, tôi không thể ngồi yên như anh yêu cầu được, mà bắt đầu ngó nghiêng tìm hiểu xung quanh. Bởi bấy lâu nay, bạn trai cứ bí mật làm tôi rất tò mò. Thăm thú xung quanh phòng, tôi hài lòng về người yêu mình. Anh khá ngăn nắp, gọn gàng. Đồ đạc sắp xếp khoa học, đâu vào đó. Thật khác với những phòng trọ dành cho nam giới bình thường.

Chỗ ngủ của anh cũng rất sạch sẽ. Chăn màn gấp vuông vắn, ga giường trải phẳng phiu. Giường chiếu vẫn còn thơm tho như vừa mới được giặt giũ. Tôi đặt lưng lên nằm thử, cảm giác êm ái vô cùng.

Quơ chân phải 'vật thể lạ' nằm dưới gầm giường của chồng sắp cưới, tôi thất thần rồi ngay lập tức quyết định hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nằm 1 lúc, đoán người yêu sắp về, tôi vội vàng ngồi dậy. Lúc nhảy lên giường, tôi vô ý để 1 chiếc giày bắn sâu vào trong gầm. Thế là tôi lúi húi cúi xuống tìm, đưa chân quờ quạng bên trong gầm giường để kiếm chiếc giày thất lạc.

Khi bàn chân chạm vào chiếc giày, tôi cố gắng khều ra. Tuy nhiên, lúc tôi vui mừng nhìn thấy chiếc giày của mình, thì cũng là lúc tôi "sốc" khi chạm chân vào vật thể lạ. Đó là đồ chơi tình dục dành cho nam giới. Nhìn thứ đó lồ lộ trước mắt mình, tôi đâm hoảng loạn. Bởi trước nay tôi chỉ thấy trên mạng chứ chưa bao giờ nhìn thấy thực tế.

Đúng lúc đó bạn trai của tôi về. Thấy tôi "chết chân" 1 chỗ, mắt mở to nhìn "vật thể lạ", anh vội vàng lao đến đẩy tôi ngã ngửa xuống đất và quát lớn: "Anh bảo em đừng có tự tiện lục lọi đồ đạc trong nhà này rồi cơ mà!".

Tôi im lặng 1 lúc lâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi hỏi anh sao những thứ đó lại có ở đây? Chẳng phải anh luôn ở 1 mình và có bạn gái rồi hay sao? Cuối cùng, sau loạt câu hỏi chất vấn của tôi, anh khai thật. Anh nói, bản thân anh là người lưỡng tính. Khi yêu tôi, anh còn quan hệ với 1 người đàn ông khác. Nhưng gần đây 2 người đã chia tay. Và anh tính chuyện sẽ cưới tôi để chấm dứt mọi chuyện.

Tôi chết lặng, ngồi vật xuống sàn nhà. Yêu anh hơn 1 năm vậy mà tôi không biết anh là người như vậy. Anh quá giỏi giấu giếm, che đậy. Hơn nữa, đã yêu tôi rồi anh lại có quan hệ với người khác. Đây chẳng phải là đã ngoại tình và phản bội tôi hay sao?

Nghe xong những lời anh giải thích, tôi thất thểu rời khỏi đó. Đúng hơn là tôi hoảng loạn bỏ đi. Liên tiếp tôi nhận 2 cú sốc từ anh. Chồng sắp cưới thì ra sức xin lỗi, nói tôi thông cảm cho anh. Nhưng tôi lại muốn hủy hôn. Bởi tự nhiên tôi thấy sợ. Sợ anh phản bội, sợ mình chỉ là tấm bình phong của anh. Và hơn hết, tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh cả!

Em dâu đi biệt tự nhiên về quê nhận chăm bố chồng, nửa đêm thấy lén lút cùng 1 tờ giấy trên tay mà tôi tức giận đuổi tống khỏi nhà

Em dâu đi biệt tự nhiên về quê nhận chăm bố chồng, nửa đêm thấy lén lút cùng 1 tờ giấy trên tay mà tôi tức giận đuổi tống khỏi nhà

Căng thẳng suốt 1 tuần, cuối cùng vợ chồng nhà Hưng quyết định khăn gói lên thành phố làm việc, mặc kệ bố mẹ, mặc kệ anh chị. Không còn cách nào, tôi đành phải bảo vợ nghỉ việc. Một mình tôi đi làm nuôi 5 miệng ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 31 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 33 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 44 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 50 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 58 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ