Em dâu đi biệt tự nhiên về quê nhận chăm bố chồng, nửa đêm thấy lén lút cùng 1 tờ giấy trên tay mà tôi tức giận đuổi tống khỏi nhà

Tâm sự 29/04/2023 07:22

Căng thẳng suốt 1 tuần, cuối cùng vợ chồng nhà Hưng quyết định khăn gói lên thành phố làm việc, mặc kệ bố mẹ, mặc kệ anh chị. Không còn cách nào, tôi đành phải bảo vợ nghỉ việc. Một mình tôi đi làm nuôi 5 miệng ăn.

Nhà tôi có 2 anh em trai. Tôi là anh cả, còn Hưng là em út. Chúng tôi đều đã lập gia đình. Sau cưới, 2 anh em đều xin bố mẹ cho ăn riêng, mặc dù vẫn sống chung trong 1 căn nhà. Bố mẹ tôi đồng ý ngay. Bởi họ cũng già rồi, thích ăn uống sớm. Không như chúng tôi, đi làm về mới nấu ăn, có hôm 7-8 giờ mới bắt đầu dùng bữa. Người già họ không chịu được khoản đó.

Chúng tôi sống với nhau khá hòa thuận cho đến tháng 2 năm kia, bố tôi đổ bệnh, cần có người ở nhà chăm sóc. Ban đầu tôi chia 2 gia đình luân phiên chăm sóc bố mẹ. Tuy nhiên, vợ chồng em út không ai chịu. 2 em ấy kêu bận bịu, cần phải đi làm ăn nuôi 2 đứa nhỏ (Trong khi nhà tôi cũng có 2 đứa, điều kiện kinh tế như nhau).

Căng thẳng suốt 1 tuần, cuối cùng vợ chồng nhà Hưng quyết định khăn gói lên thành phố làm việc, mặc kệ bố mẹ, mặc kệ anh chị. Không còn cách nào, tôi đành phải bảo vợ nghỉ việc. Một mình tôi đi làm nuôi 5 miệng ăn.

Từ ngày lên thành phố, vợ chồng em út chẳng bao giờ hỏi han đến bố mẹ cả. Thi thoảng ngày giỗ ngày lễ họ có về, cho bố mẹ được đồng bánh đồng kẹo rồi lại khăn gói lên đường. Mà tôi dần không thích em dâu. Mỗi lần về quê, thấy nhà cửa hở ra cái gì là cô ấy xin lên Hà Nội. Hoa quả trong vườn em dâu hái cho bằng sạch. Thậm chí con cá tôi đang nuôi dưới ao, em ấy cũng bảo Hưng câu rồi đóng thùng mang đi.

Khoảng 2 tháng gần đây, bố tôi yếu hơn. Tôi nghĩ ông không qua khỏi cơn bệnh này nên gọi điện báo cho nhà cậu út. Tôi cũng không hi vọng họ về, bởi suốt 2 năm nay, họ có đoái hoài gì đến bố mẹ đâu.

 

Ấy thế nhưng tờ mờ sáng hôm thứ 2 vừa rồi, em dâu lại xin nghỉ làm về chăm bố chồng khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy còn xin lỗi bố mẹ chồng và vợ chồng tôi vì thời gian qua đã vô tâm, không có trách nhiệm. Tôi không nghĩ em ấy lại thay đổi tính nết nhanh như vậy. Nhưng như thế tôi cũng mừng.

Em dâu đi biệt tự nhiên về quê nhận chăm bố chồng, nửa đêm thấy lén lút cùng 1 tờ giấy trên tay mà tôi tức giận đuổi tống khỏi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em dâu về nhà không lười biếng như trước nữa. Cô ấy bắt tay ngay vào dọn dẹp phòng của bố mẹ và lau chùi nhà cửa. Đến bữa còn nhanh nhẹn nhận phần nấu cơm. Bố tôi yếu mệt rồi thì không biết. Còn mẹ tôi thấy thế thì sụt sịt khóc vì mừng quá...

Từ hôm bệnh của bố trở nặng hơn, tôi có bảo mẹ sang phòng 2 đứa con của tôi để nghỉ. Bởi phòng của bố mẹ luôn có người túc trực, ra vào... sợ tiếng động làm mẹ mất ngủ.

Đêm hôm em dâu về, cô ấy nhận trông bố chồng. Ban đầu tôi không đồng ý vì em ấy vừa đi đường xa về, sợ cô ấy mệt. Nhưng em dâu cứ khăng khăng nên tôi gật đầu. Tuy vậy, tôi ở trên phòng vẫn không ngủ, vì quen giấc và cũng chưa thật sự yên tâm.

Đến tầm 1h đêm, tôi bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột nên xuống phòng bố xem xét. Tự nhiên tôi thấy em dâu lén lút chạy ra khỏi phòng, trên tay có cầm 1 tờ giấy gì đó. Tôi vội vàng xuống phòng bố thì thấy ông đang xúc động mạnh, kiểu giận dữ mà ú ớ không nói lên lời. Trên ngón tay cái ở bàn tay phải có vết mực đỏ.

Biết có chuyện không hay, tôi vội vàng chạy sang phòng em dâu thì bất ngờ nghe được cuộc gọi của cô ấy với em trai tôi: "Em lấy được dấu vân tay của bố anh rồi. Quả này tài sản về hết bọn mình. Bố anh cũng cứng đầu lắm, khó khăn lắm em mới đóng dấu được... À anh yên tâm, em diễn tốt mà, anh trai anh chẳng nghi ngờ gì hết...".

Nghe thấy thế tôi lao vào giật phăng điện thoại quát lớn: ''Cút đi thằng mất dạy...". Em trai tôi biết bị lộ liền mau chóng tắt máy. Cơn giận của tôi chưa dừng lại ở đó. Tôi tát em dâu 1 cái cháy má. Sau cùng xé phăng cái tờ di chúc giả mà cô ấy dàn dựng hòng chuộc lợi.

Với sức mạnh của người đàn ông, tất nhiên em dâu không chống lại được. Cô ấy bất ngờ lắm. Chân tay run rẩy, hoảng sợ, quỳ xuống ấp úng xin lỗi tôi.

Tiếng động mạnh khiến mẹ và vợ tôi vội vàng chạy xuống. Biết rõ thực hư, mẹ tôi cũng lao đến tát em dâu cái bốp. Sau đó, tôi mang hết đồ đạc của em ấy ném ra ngoài sân và đuổi đi ngay trong đêm.

Bất thình lình nhận được một thùng đồ hải sản, tôi kinh hãi, tay chân run rẩy khi biết được 'sự thật động trời' phía sau

Bất thình lình nhận được một thùng đồ hải sản, tôi kinh hãi, tay chân run rẩy khi biết được 'sự thật động trời' phía sau

Và rồi thời gian gần đây, tôi thấy chồng lại càng hời hợt, sống thiếu tình cảm với vợ. Cho tới ngày cuối tuần trước, một thùng đồ gửi về nhà tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân