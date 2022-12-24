Nhờ con mèo phá đám trong lúc vợ chồng đang 'ân ái' mà tôi phát hiện chỗ giấu 'quỹ đen' của chồng

Mặc dù đã kết hôn hai năm, tôi vẫn chưa đủ tự tin để sinh con cho chồng. Gia đình nhà tôi không khá giả, bố mẹ hay đau ốm liên miên. Bên phía nhà chồng cũng vậy. Thành ra hai năm nay, chúng tôi chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm 40 triệu. Cách đây hai tháng, khi bố chồng bị tai nạn, tôi đã phải rút ra để gửi hết về cho ông bà trang trải.

Cũng chính vì không có tiền nên tôi rất áy náy với bố mẹ đẻ. Một tuần trước, bố tôi bị tai biến. Vào bệnh viện mới biết, ông có rất nhiều bệnh nền và tiền điều trị không nhỏ chút nào. Nhà có hai chị em, chị tôi đã ở bên chăm sóc cho bố, đáng lẽ tôi cũng phải có chút tiền để gửi về. Đằng này, tôi không còn xu nào, hỏi chồng thì anh lắc đầu nguầy nguậy.

Chồng tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Vì không có chỗ đứng trong công ty nên mức lương của anh cũng bèo bọt lắm. Thi thoảng anh có nhận việc làm thêm bên ngoài, thế nhưng khi tôi hỏi đến tiền, anh lại nói chẳng đáng bao nhiêu, chỉ đủ chè nước mời anh em đồng nghiệp.

Vậy mà hôm qua, khi hai vợ chồng tôi đang gần gũi thì con mèo chạy lên kệ tủ khiến bình hoa giả rơi xuống đất. Lúc ấy trong bóng tối nên tôi không để ý. Chỉ có chồng tôi là phản ứng rất khác lạ. Anh choàng dậy rồi vơ vét những mảnh vỡ dưới đất. Tôi bật đèn lên thì chết điếng khi tận mắt thấy chồng cầm cả nắm tiền.

Chúng tôi đã cãi nhau bởi số tiền mà chồng tôi giấu lên tới hơn 50 triệu. Bình thường lọ hoa ấy được chồng tôi đặt ở vị trí cao nên tôi chỉ xem đó là một món đồ trang trí.

Bây giờ chuyện vỡ lở, tôi mới ngớ người khi chồng có khoản tiền quỹ đen lớn như vậy. Chưa kể trước đó một tuần, anh còn không lấy ra bất cứ đồng nào để gửi cho bố vợ. Chồng tôi cũng không có lời giải thích nào hợp lý, anh chỉ nói muốn có chút tiền phòng thân và hầu như người đàn ông nào cũng giấu quỹ đen sau lưng vợ.

Ảnh minh họa

Điều đáng nói là giờ lộ tẩy rồi mà chồng nhất quyết không chịu bỏ ra 10 triệu để gửi về cho bố vợ. Anh bảo có việc cần dùng đến số tiền ấy, vậy nên không thể rút ra được. Tôi giận chồng nhưng không biết làm thế nào. Hay tôi cứ tìm cách lấy tiền gửi về cho bố mẹ đẻ, bất chấp việc sẽ mâu thuẫn lớn với chồng?