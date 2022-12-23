Chỉ một câu nói của em chồng, tôi sững người khi biết được bầu trời âm mưu của cô ta dành cho vợ chồng tôi

Biết rằng chuyện chị dâu em chồng là điều thường xuyên xảy ra trong các gia đình. Thế nhưng khi gặp phải vấn đề này, tôi vẫn đau lòng quá...

Chồng T có một cô em gái. Từ lúc đi làm kiếm tiền, anh đã nuôi em học đại học, thậm chí khi cô ấy ra trường, anh vẫn cho tiền ăn hàng tháng. Sau khi kết hôn, T yêu cầu chồng chấm dứt chuyện này. Thứ nhất là em chồng đã kiếm ra tiền, đủ nuôi sống bản thân. Thứ hai là chúng T còn nhiều dự định phải làm, cần tiết kiệm tiền để lo cho tương lai. Chồng T thấy có lý nên cũng đồng ý và đưa hết lương cho vợ.

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Đợt vừa rồi nghe chồng nói em gái anh vừa nghỉ việc, lâu nay đi làm không để dư được đồng nào nên T chủ động hỗ trợ, dù gia đình cũng đang chật vật đủ đường. Tuần trước T chuyển khoản cho 2 triệu, cô ấy còn nhắn tin cảm ơn rối rít.

Vậy mà hôm qua, khi T đi chợ về thì thấy chồng và em gái đang đứng ngoài ban công nói chuyện. Cả hai khá căng thẳng nên không để ý T đã về. T nghe rõ mồn một, em chồng trách T keo kiệt, mang tiếng hỗ trợ nhưng chỉ đủ tiền thuê nhà của cô ấy. Không những vậy, cô ấy còn xúi chồng T nên quản lý kinh tế kẻo có ngày bị vợ "cho trắng tay".

Nghe em chồng nói vô lý quá, T quyết ra mặt nói rõ trắng đen. Thế rồi cô ấy đùng đùng bỏ về. Giận nhất là tối qua, chồng thuyết phục T gửi thêm cho em 5 triệu. T không đồng ý, anh còn cáu gắt và nói tháng sau sẽ không đưa lương cho T giữ nữa.

Ảnh minh họa

Chỉ vì chuyện này mà gia đình mất đoàn kết, T thấy buồn và thất vọng lắm. Rõ ràng là T đúng, vậy mà trong mắt mọi người, T lại trở nên ích kỷ, keo kiệt. Từ lúc xảy ra chuyện, mặt chồng T nặng như đeo chì. Theo mọi người, T nên cương quyết đến cùng hay nghe lời chồng để mọi chuyện được êm xuôi?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mot-cau-noi-cua-em-chong-toi-sung-nguoi-khi-biet-uoc-bau-troi-am-muu-cua-co-ta-danh-cho-vo-chong-toi-538433.html