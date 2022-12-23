Dạo này trên mạng nhiều drama quá, không ngờ chính Q cũng vướng vào một chuyện hài không tả nổi chị em ạ. Q mới gặp chồng mình cặp bồ hiên ngang trong khu trung tâm thương mại, cả hội bạn thân của Q cũng bắt quả tang ngay trước mặt luôn. Nhưng may là không có vụ đánh đấm nào xảy ra, nhờ Q nhanh trí đấu "võ mồm" nên thắng vẻ vang tại trận luôn. Còn chồng Q giờ này chắc đang sợ toát mồ hôi hột ở xó nào không biết.

Sở thích chung duy nhất của 2 vợ chồng có lẽ là chơi game. Tối nào ăn xong 2 vợ chồng cũng lên giường nghịch điện thoại, rủ nhau cày game rồi xem phim khá vui. Thi thoảng hứng lên thì "trả bài", xong xuôi ôm nhau nằm ngủ, chồng Q chỉ biết duy nhất mỗi việc hôn lên trán vợ là ngọt ngào nhất nên Q vẫn yêu anh vô cùng.

Vợ chồng Q năm nay chưa đến 30 tuổi, vẫn còn trẻ và cũng chưa đẻ con. Tính Q vô tư nên thích đi ăn đi chơi với bạn bè, còn chồng Q thì suốt ngày chỉ thấy cắm đầu vào công việc. Anh chả có chút lãng mạn nào, dịp lễ Tết hay kỉ niệm gì chỉ toàn chuyển khoản, lâu dần Q cũng quen nên kệ. Cuộc sống 2 vợ chồng Q thường bị mọi người xung quanh bảo là kỳ lạ, nhưng Q chẳng thấy có vấn đề gì vì chúng Q chưa bao giờ cãi nhau.

Cả 2 vợ chồng Q đều từng du học nước ngoài nên có lối sống khá cởi mở, chẳng bao giờ soi mói không gian riêng của nhau. Hội bạn thân của Q nhiều lần dọa "Mày không quản anh P. thì có ngày sừng mọc cao bằng cái tháp chọc trời". Q chỉ cười bảo chúng nó xem drama ít thôi, nếu chồng Q cặp bồ thật thì chắc hôm đó là tận thế.

Không ngờ ngày tận thế đến hơi nhanh, đúng vào buổi trưa hôm nay luôn mọi người ạ! Tranh thủ giờ nghỉ trưa Q đi ăn rồi shopping với mấy đứa bạn, cả lũ đang ôm nhau cười nói ầm ĩ bỗng im bặt trên thang cuốn. Chồng Q ôm bồ nhí tí tởn ngay trước mặt, ôi trời đẹp đôi cứ như đang đóng phim!

Lũ bạn sững sờ hỏi Q có phải chồng mày không, đúng lúc ấy chồng Q cũng nhìn sang bên thang cuốn ngược chiều thấy Q và lũ bạn trợn ngược mắt lên thì sợ quá vội đẩy bồ nhí ra chỗ khác. Bọn Q quay đầu đuổi theo ngay lập tức, cặp đôi ngoại tình kia cũng không thèm chạy trốn vì có vẻ như cô bồ không biết chồng Q đã có vợ. Mặt cô ta ngơ ngác khi bị lũ bạn Q xúm vào chửi bới.

- Ô anh P. có vợ đẹp như hoa hậu rồi mà vẫn đi ăn vụng bên ngoài à? Tưởng bồ phải đẹp cỡ minh tinh quốc tế chứ xấu như này á? Đánh phấn dày như bánh chưng vậy á?

- Anh... không phải đâu... các em từ từ nghe anh giải thích...

- Không phải nói nhiều, ôm dính lấy nhau thế thì giải thích cái gì nữa. Để bồ anh đây chúng tôi xử lý, anh ra quỳ xuống xin lỗi vợ đi.

Thấy tình hình căng thẳng sắp có biến đánh nhau, bao nhiêu ánh mắt xung quanh khu thương mại đông đúc bắt đầu dồn cả vào chúng Q, Q liền cản đám bạn lại rồi bình tĩnh nói chuyện với chồng.

- Anh đang đi đâu đấy?

- À, anh đi ăn với đồng nghiệp...

- Đồng nghiệp thân nhau thế? Ôm eo cơ. Em mà không bắt gặp chắc 2 người chuẩn bị hôn nhau rồi làm gì không ai biết nhỉ?

Cô bồ có vẻ ghê gớm, tự dưng lao vào chen ngang giữa vợ chồng Q:

- Này, chị là ai mà nhận vơ là vợ của anh P. thế? Thấy anh ấy đẹp trai giàu có nên bày trò à? Chị ăn mặc tầm thường như này mà đòi là vợ anh ấy? Anh P. mua túi xách hàng hiệu cho Q đây này, cô ở đâu chui ra?

Q bình tĩnh khoanh tay nhìn tiểu tam một lượt từ đầu xuống chân, bình thản đáp lại:

- Cái túi cô đang đeo đúng là hàng hiệu đấy, nhưng ban đầu nó là của tôi, tôi dùng chán rồi nên vứt xó, chồng tôi nhặt lại rồi đem tặng cho cô đấy. Chắc cô thích lắm nhỉ, đeo đi khắp nơi cơ đấy. Rác nhà người ta mà cô lại vui như nhặt được vàng, đúng là không biết nhục!

Ảnh minh họa

Hội bạn Q kinh ngạc cười phá lên, chỉ tay vào mặt cô bồ nhí chê hóa ra dùng đồ thải mà cứ tưởng hàng hiệu xịn. Quả nhiên tình địch đã nổi giận, ném cái túi vào mặt chồng Q khiến anh ta loạng choạng suýt ngã. Thực tình thì chuyện cái túi là do Q bịa ra, không ngờ lại làm cho cặp đôi này lục đục. Chả cần đánh ghen mà bồ nhí cũng tự giác bỏ chồng Q lại, chị em thấy Q đỉnh không? Đúng là hay không bằng hên mà!