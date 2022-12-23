Dù mới xuất viện sau khi sảy thai, mẹ chồng vẫn bắt tôi làm đủ thứ việc nhà, còn buông lời sỉ vả, tôi liền bật lại một câu và đưa một thứ khiến bà ta điếng người

Tâm sự 23/12/2022 03:30

Bà ta cũng đang làm mẹ nhưng chỉ nghĩ cho con ruột của mình, còn con dâu thì xem như đồ bỏ đi...

B lấy chồng xa nhà hơn 200km. Ngày lên xe hoa, mẹ cứ sụt sùi khóc vì thương B. Mẹ lo cho B vô cùng khi phải về làm dâu trong một gia đình hà khắc. Vì bà biết tinh thần, thể chất B từ nhỏ đã yếu đuối.

Dù mới xuất viện sau khi sảy thai, mẹ chồng vẫn bắt tôi làm đủ thứ việc nhà, còn buông lời sỉ vả, tôi liền bật lại một câu và đưa một thứ khiến bà ta điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Hiểu được nỗi lo của mẹ, chồng B hứa sẽ cố gắng yêu thương và chăm sóc B, không để ai bắt nạt B hết. Anh còn hứa chúng B sẽ ra ở riêng sau hai năm ở cùng bố mẹ anh. Nhờ đó, B phần nào vững tâm.

Thế nhưng, nỗi lo lắng của mẹ B đã đúng. Dù chồng từng báo trước rằng bố mẹ anh khá khó tính, nhưng B vẫn sốc nặng khi về làm dâu nhà này. Bố chồng khá "trái khoáy". Ông nghiện rượu nặng. Mỗi lần rượu vào thì lời ra. Ông mắng chửi hết tất cả mọi người trong nhà, kể cả dâu mới là B. Không ít lần B phải dọn dẹp tới khuya mới xong đống chén bát bị ông đập phá.

Còn mẹ chồng thì thờ ơ, lạnh nhạt. Bà chỉ biết có tiền! Ngay sau đám cưới, mẹ chồng đã đưa cho B 1 danh sách dài những thứ bà đã chi. Từ việc bà mua nội thất phòng ngủ cho 2 vợ chồng, rồi tiền cỗ bàn, tráp ăn hỏi... đến ngay cả bộ áo dài mặc ngày cưới của bà... để vợ chồng B trả nợ. Thế là bao nhiêu tiền mừng cưới, chúng B đều dốc vét đưa cho mẹ chồng. Thậm chí còn không đủ, B đành phải bỏ thêm tiền túi của mình ra 10 triệu đồng nữa.

Điều kinh khủng nhất là mẹ chồng coi thường gia đình B ra mặt. Theo bà, bố mẹ B làm nông nên nghèo. Nhiều lần trước mặt B, mẹ chồng nói với khách rằng:"Thằng N ăn phải bùa mê thuốc lú của cái con ấy, chứ bao nhiêu đám nhà cao cửa rộng thì chê để rồi rước cái của nợ chẳng có quái gì về nhà".

Nghĩ mà bực nhưng vẫn có chồng thương yêu nên B nín nhịn, toàn ngậm bồ hòn cho qua mọi chuyện.

Lấy chồng được 6 tháng thì B có tin vui. Cứ nghĩ đứa bé trong bụng sẽ là cầu nối giữa B và bố mẹ chồng. Nhưng không, bản tính của 2 người đó là vậy rồi. Họ vẫn chỉ coi B là dâu, chứ không phải con cái trong cái nhà này!

Do thể trạng yếu nên 3 tháng đầu, B bị nghén đủ kiểu, ngửi mùi thức ăn thôi đã sợ, rồi nôn mật xanh mật vàng. Ấy vậy mà mẹ chồng không thương. Bà vẫn bắt B nấu cơm đều 3 bữa mỗi ngày. Không những thế, B vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, rồi giặt giũ quần áo cho cả nhà.

Sáng hôm thứ 7 tuần trước, khi đi chợ, B không may bị ngã xe dẫn đến sảy thai. Con đã đến với B được 5 tháng rồi song vẫn rời đi khiến B đau đứt ruột. B khóc ngất đi. Những ngày B nằm trong bệnh viện chỉ có mẹ đẻ vào chăm sóc. Tuyệt nhiên bố mẹ chồng chẳng thấy đâu. Chồng B thì cũng chỉ vào tranh thủ mà thôi.

Nằm bệnh viện theo dõi 5 ngày thì B được xuất viện. Thương mẹ đẻ mấy đêm thức trắng vì lo cho con gái, B cố gắng tỏ ra mình ổn rồi bảo bà về quê.

Từ ngày mất con, về nhà chồng, B lại thấy căn nhà vốn đã lạnh lẽo, lại càng thêm lạnh lẽo. Bố mẹ chồng vẫn cứ thờ ơ với con dâu như vậy. Bố chồng ngày ngày vẫn say sưa, lè nhè rồi mang chuyện con cái ra để nhiếc móc B.

Mẹ chồng thì lại giao việc nhà cho con dâu. Bà than thở với hàng xóm rằng, mấy hôm B không ở nhà. Mình bà phải làm hết dẫn đến chân tay mỏi nhừ, người thì mệt mỏi.

Nhưng đau lòng nhất chính là sự thay đổi của chồng B. Anh có vẻ chán vợ ra mặt, không còn chiều chuộng B như trước kia nữa. Chồng cũng chẳng thèm đỡ đần vợ việc nhà, suốt ngày đi sớm về muộn.

B buồn lắm. Mất con, nhà chồng đau 1 thì B đau 10 chứ. Vậy mà họ làm như kiểu B cố tình vậy.

Sáng nay, một phần vì nhớ con, 1 phần vì vẫn còn đau đớn sau ca phẫu thuật lấy cái thai ra, B chẳng buồn dậy, nằm trên giường thút thít khóc vì tủi thân.

Đến trưa vẫn chưa thấy cơm nước dọn lên bàn, mẹ chồng xông vào phòng B sồn sồn mắng: "Chị không dậy nấu cơm đi còn định nằm ăn vạ đến bao giờ nữa. Sảy thai thôi chứ có bị liệt đâu mà nằm ì một chỗ? Nhiệm vụ quan trọng nhất là sinh con cho cái nhà này đã làm không nổi, giờ còn định nhường việc ăn uống, dọn dẹp cho tôi làm hay sao? Thật không hiểu nổi tại sao thằng N lại yêu thương cô được cơ chứ".

Nghe vậy, B ức đến tận cổ. Cố nén đau thương, B vùng dậy nói thẳng với mẹ chồng: "Con nói cho mẹ hay, con con mất cũng là do cái nhà này đối xử tệ bạc với nó. Từ ngày con mang bầu nào có được ăn uống tử tế. Đã thế con còn làm việc như ô sin trong nhà. Bố mẹ có bao giờ được lời hỏi thăm con dâu, hay cháu nội ốm hay khỏe thế nào chưa? Mua cho con, cho cháu được cái gì tẩm bổ chưa.

Còn nữa, hôm đó con bị ngã xe là do nhìn thấy chồng chở gái đó mẹ. Anh ấy nhìn thấy con thì vội vàng bỏ chạy khiến con phải rồ ga đuổi theo. Vợ bầu bí ốm yếu ở nhà vẫn phải nai lưng phục vụ nhà chồng. Còn chồng thì rảnh rang cặp kè. Đây mẹ không tin thì mẹ xem đi".

Nói rồi B đưa cho bà tấm ảnh mình chụp vội cảnh chồng đang ôm ấp, chở gái ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mẹ chồng á khẩu ngay sau những gì B nói.

Dù mới xuất viện sau khi sảy thai, mẹ chồng vẫn bắt tôi làm đủ thứ việc nhà, còn buông lời sỉ vả, tôi liền bật lại một câu và đưa một thứ khiến bà ta điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Mặc kệ bà đang đần mặt ra, B giành lấy điện thoại rồi gọi cho bố mẹ mình. B tuyên bố sẽ ly hôn và xin bố mẹ đón về nhà. Mẹ đẻ B đồng ý luôn. B nghĩ, cuộc hôn nhân này đáng ra phải giải tán lâu rồi. Câu nói vô tâm của mẹ chồng chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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