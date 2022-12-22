Thấy chị dâu đang ngồi khóc bên mâm cơm đầy tội nghiệp, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì mới phát hiện một sự thật không thể tin được

Tâm sự 22/12/2022 10:31

Chị dâu cũng rất xinh xắn, tháo vát, thân thiện nhưng bí mật của chị khiến tôi không thể nào tin nổi...

H lấy chồng trước khi chị dâu về nhà này. Vì anh cả đi du học mấy năm mới quyết định về nước an cư lập nghiệp. Vợ chồng H lấy nhau từ rất sớm bởi cả hai cũng quen, yêu từ hồi còn học cấp 3. Ai cũng nói chúng H có một cuộc hôn nhân viên mãn, đôi bên gia đình môn đăng hộ đối. Cũng chẳng lâu sau khi lấy chồng, H sinh được bé đầu là nam, bé sau cũng là con trai. Vậy nên vợ chồng H vẫn đang bàn bạc tiếp có nên sinh con thứ ba không vì chồng H cũng muốn có con gái.

Thấy chị dâu đang ngồi khóc bên mâm cơm đầy tội nghiệp, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì mới phát hiện một sự thật không thể tin được - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Về phía chị dâu và anh trai chồng, H thấy hai anh chị lấy nhau khi gần chạm ngưỡng 30 tuổi. H cũng chẳng rõ hai người họ quen nhau, yêu nhau ra sao vì anh trai chồng là kiểu đàn ông cực kín tiếng. So với chồng H nói suốt ngày không nghỉ mồm thì anh trai chồng trầm tính hơn.

Chị dâu cũng rất xinh xắn và tháo vát, H thấy chị đăng ảnh lên Facebook khoe cuộc sống của hai người cực kỳ hạnh phúc. Họ lấy nhau tới nay đã được khoảng gần 2 năm nhưng chưa có con, H thấy bố mẹ chồng cũng không giục giã gì, chắc vì muốn hai anh chị thoải mái, tránh áp lực tâm lý. Trong nhà, H cực kỳ thân thiện với chị dâu, vì thấy hai chị em nói chuyện hợp với nhau. Thi thoảng chúng H rủ người kia đi shopping, chị cũng không ngần ngại và cực kỳ hào hứng.

Thời gian đầu lúc chị mới về nhà chồng, tất cả đại gia đình sống chung với nhau, nhưng sau vợ chồng H chuyển ra ngoài trước. Khoảng một năm sau đó, chị dâu và anh chồng cũng chuyển ra ngoài sống riêng. Người ngoài nhìn vào gia đình chị dâu sẽ nghĩ chị hạnh phúc không kém gì chúng H, nhưng chẳng hiểu sao H thấy có một cái gì đó, dường như là khoảng cách vô hình giữa chị dâu và anh trai chồng.

Tuy nhiên H gạt hết nghi ngờ đi, nghĩ rằng mình không phải kiểu người nhạy bén mà đi phán xét. Cho tới khi H được tận mắt chứng kiến và nghe những lời tâm sự đầy ai oán của chị dâu.

Đợt dịch này, ai cũng phải làm việc ở nhà, vợ chồng H hạn chế ra ngoài. Nhưng thi thoảng, H làm đồ ăn vặt nọ kia hoặc chả cá, chả mực thì cũng làm nhiều lên để biếu bố mẹ đôi bên lẫn nhà anh trai chồng.

Hôm đó, H còn chuẩn bị một ít bánh ngọt đúng vị trà xanh vì biết chị dâu thích món này. Đến nhà hai anh chị, H thấy cửa chỉ khép chứ không đóng, song vì ngại nên không dám đi vào. H định mở cửa gọi chị ra lấy đồ thôi rồi H về luôn. Có gì tâm sự hai chị em nói qua điện thoại cũng được.

Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa ra, H thấy đằng xa chị dâu ngồi cạnh mâm cơm và ôm mặt khóc rất to. H hoảng hốt gọi chị thì chị cũng giật mình, vội lau nước mắt và đi ra hỏi H sao lại đến. H rùng mình, để đồ ăn trước cửa, nói chị hãy cầm đi rồi về nhà nói chuyện qua điện thoại. Đằng nào H cũng phải mang đồ sang cho bố mẹ chồng.

Tối hôm đó, H gặng hỏi chuyện chị dâu mà ban đầu chị không nói. H còn thấy lạ, không biết anh trai chồng đâu mà để vợ mình khóc bên mâm cơm như thế. Nhưng sau một hồi, chị dâu đã thú nhận hết sự thật. Anh trai chồng đã chuyển ra ngoài sống riêng được khoảng mấy tháng nay. Vợ chồng chị đang ly thân vì chị cảm thấy bất lực trước cuộc sống hôn nhân. Chị nói buồn vì không sinh được con, cộng thêm anh trai chồng sống như người trên mây. Anh ấy có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng khiến chị phải nhọc lòng bận tâm. Và quan trọng nhất, anh trai chồng thấy phiền phức khi vợ đăng hình ảnh của hai người lên mạng xã hội quá nhiều.

Thấy chị dâu đang ngồi khóc bên mâm cơm đầy tội nghiệp, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì mới phát hiện một sự thật không thể tin được - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

H thật sự cảm thấy khó hiểu. Chỉ vì những chuyện cỏn con mà hai vợ chồng nhà họ có thể sống ly thân sao? Ngẫm lại H thấy mình còn hạnh phúc chán, vì chồng và H tính đều khá vô tư, thoải mái, đùa vui nhau suốt ngày chẳng nghĩ ngợi gì. Chị dâu bảo H đừng kể gì vì sợ bố mẹ phiền lòng. Nhưng trong tình huống này, H rất muốn anh chị hàn gắn. H có nên lấn sâu hơn, can thiệp vào mọi chuyện để cứu vãn cho hai người họ không... Thật là rối trí và khó nghĩ quá...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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