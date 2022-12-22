Biết là cái đồng lương công chức của mình sẽ khiến cho vợ con không thể sống đủ đầy được nhưng X vẫn phải chấp nhận chứ biết làm sao được. Từ ngày có thêm đứa con thứ 2 là cứ ăn cơm tối xong, X lại vác xe ra đường để làm vài cuốc xe ôm kiếm thêm thu nhập. Thôi thì cũng chỉ biết cố gắng làm hết sức mình để vợ con bớt vất vả. Ấy thế nhưng vợ X lại chẳng bao giờ hài lòng.

Đùng một cái biến cố xảy đến với gia đình X. Anh trai X chẳng hiểu làm ăn buôn bán thế nào mà lại vỡ nợ. Số tiền quá lớn khiến cho bản thân anh không đủ sức chi trả mà buộc phải vay mượn. Khổ nỗi mọi người ai cũng sợ anh X không trả được tiền cho nên chẳng ai dám cho vay hết cả.

Làm được bao nhiêu thì đưa cho vợ bấy nhiêu nhưng lúc nào cô ấy cũng kêu ca tiền ít. Thì X biết làm thế nào được bây giờ, những gì có thể, X cũng đã cố gắng hết sức. Vợ X kiếm được tiền khá hơn X nên thành ra trong nhà cứ việc gì liên quan đến tiền thì đều do vợ quyết hết. Nhiều lúc cũng bị trêu chọc, mỉa mai nhưng nghĩ gia đình yên ấm mới là quan trọng nhất nên X nhịn được thì cứ nhịn.

Anh trai gọi về nhờ vả, mẹ X cũng chẳng thể sống yên được khi nhìn con thế này. Mà nguy hơn hết phải có ngay 100 triệu để trả nợ trước nếu không sẽ mất ngay căn nhà mà anh và mẹ X đang ở.

Đúng lúc nguy cấp nhất này, X nhớ ra vợ có cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu. Vội vã về nhà X hỏi vợ. Vợ cũng chẳng lạ gì chuyện khó khăn của anh trai chồng. X còn tưởng cô ấy sẽ nhanh chóng mang tiền ra cứu anh X. Ai ngờ cô ấy thẳng thừng luôn với X: “Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà mang ra cho vay với mượn. Tôi làm sao mà biết được anh trai anh có trả lại tiền cho tôi không? Anh đi tìm người khác giúp”.

X dùng hết lời khuyên nhủ, thậm chí là năn nỉ vợ. Anh trai X đối với cô ấy cũng rất nhiệt tình mà giờ anh X gặp nạn cô ấy lại quay lưng. Làm ngơ trước những lời X nói, vợ nhất quyết không chịu chi một đồng. Quá uất ức trước sự lạnh lùng của vợ, X thẳng thừng: “Nếu không cho anh tôi vay thì chúng ta ly hôn đi rồi chia nhà, tôi sẽ dùng tiền đó cứu anh tôi”. Lời X nói khiến cô ấy tái mặt, ngồi xuống thất thần.

Ảnh minh họa

Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì từ vợ. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng. Chủ nợ vẫn cứ ráo riết tìm đến anh trai X, mẹ X cũng ốm liệt giường vì suy nghĩ. Bản thân X cũng khó xử lắm, cũng chỉ muốn dùng cách ly hôn này để ép vợ cứu anh mình chứ X cũng chẳng muốn tuyệt tình với vợ. Chỉ sợ vợ không chịu mà chúng X ly hôn thật thì phải làm sao đây?