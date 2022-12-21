Mẹ chồng quăng cho tôi cọc tiền để mua nhà với điều kiện để chồng đứng tên, tôi liền làm một việc khiến bà cứng họng

Tâm sự 21/12/2022 10:18

Bà ta không tôn trọng tôi 1 chút nào, đã thế còn luôn tính toán với con dâu như vậy...

Từ ngày về làm dâu đến nay là 4 năm, T phải sống chung với bố mẹ chồng. Tuy ở chung nhà nhưng chúng T xin ăn riêng. Bởi 2 vợ chồng đều đi làm về muộn, trong khi bố mẹ chồng lại muốn ăn cơm sớm.

Mẹ chồng quăng cho tôi cọc tiền để mua nhà với điều kiện để chồng đứng tên, tôi liền làm một việc khiến bà cứng họng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Mặc dù sinh hoạt riêng nhưng ngay sau đám cưới, mẹ chồng đã lên phòng vợ chồng T và đề nghị: "Từ tháng sau, 2 đứa nộp cho mẹ 5 triệu tiền điện nước hàng tháng nhé".

T nghe bà nói thế thì sốc! Bởi ở quê, cả tháng chỉ dùng hết hơn 1 triệu tiền điện nước cho cả nhà là cùng. Đằng này mẹ chồng đòi nhiều thế? Chồng T lương 7 triệu, lương của T nhỉnh hơn của anh 1 chút là 12 triệu. Đóng cho mẹ chồng 5 triệu/tháng thì chẳng còn dư dả là bao!

T phụng phịu với chồng, muốn xin ra ngoài thuê trọ. Nhưng anh không cho, chồng T nói: "Nhà cửa rộng rãi không cần phải đi đâu cả. Tiền mẹ đòi thế cũng là đúng. Mình đóng 1 phần, còn phần dư coi như biếu bố mẹ. Em nghĩ thoáng ra đi".

Mẹ chồng rất hay soi mói chuyện ăn uống của vợ chồng T. Cứ đến bữa ăn là bà lại xuống dòm ngó xem hôm nay T nấu món gì cho con trai của bà. Hôm nào đi làm về muộn, T không kịp mua đồ ăn ngon là y như rằng bà lại cằn nhằn: "Chịu khó nấu ăn chăm chồng chăm con 1 tí. Cơm toàn cá với trứng thế kia thì thằng Y nuốt sao nổi? Chồng cô không thích ăn cơm cá đâu...".

Rồi chuyện sinh hoạt vợ chồng, mẹ chồng cũng để ý nốt. T biết bà vẫn hay rình mò phòng vợ chồng T mỗi tối để xem con dâu có "hành" con trai không? Hôm nào, vợ chồng T "gần gũi" nhau 1 chút là y rằng mẹ chồng ở ngoài lại ho khù khụ. Sống trong cảnh mẹ chồng kèm cặp từng tí một, T thấy ngột ngạt vô cùng nên luôn dành dụm tiền để mua nhà riêng.

Đến tháng 9 năm nay, vợ chồng T đã để tiết kiệm ra được 1 tỉ. T bàn với chồng về chuyện mua nhà và anh đồng ý. Ban đầu thì mẹ chồng không thích thế đâu, nhưng do em trai của chồng T cũng sắp lấy vợ, nhà thì không rộng rãi cho lắm nên bà mới gật đầu.

Căn nhà chúng T ưng có giá 1,8 tỉ. T xác định sẽ mua nhà trả góp. 2 vợ chồng bảo nhau làm ăn thì 1 vài năm tới sẽ trả được thôi!

Hôm qua, mẹ chồng đột ngột gọi vợ chồng chúng T ra phòng khách nói chuyện. Khi T vừa ngồi xuống ghế thì bà đặt cọc tiền lên bàn rồi khinh khỉnh nói: "Đây là 400 triệu, mẹ cho 2 đứa mua nhà. Nhưng mẹ có điều kiện, đồng ý thì mẹ mới cho".

Chồng T nhìn cọc tiền thì sáng mắt lên, anh vui vẻ hỏi mẹ mình xem điều kiện bà đưa ra là gì? Mẹ chồng T tiếp tục: "Điều kiện đơn giản ấy mà, căn nhà đó chỉ để thằng Y đứng tên mà thôi!". Nghe mẹ chồng nói mà T phát bực. Nhưng chồng T lại hớn hở: "Điều kiện ngon nghẻ quá em nhỉ? Bọn con đồng ý luôn, mẹ cho thì con xin ạ...".

T vội cắt ngang lời chồng: "Vì sao nhà của vợ chồng con mà con lại không được đứng tên trong sổ đỏ ạ? Như vậy vừa bất công lại vừa coi con không ra gì trong cái gia đình này". Y lại chặn ngang lời T: "Ôi dào, ai đứng tên chả được. Em cứ làm quá lên, anh đứng tên thì em không ở chắc?".

Mẹ chồng bấy giờ cũng lên tiếng: "Bởi tiền mẹ cho thì tất nhiên căn nhà đó phải theo ý của mẹ rồi. Với lại con thì góp được mấy. 1 tỉ tiết kiệm của chúng mày chắc thằng Y phần nhiều hơn thì nó phải là người đứng tên là đúng rồi!".

T nghe xong mà tức quá, vội chạy lên phòng lấy biên lai gửi tiền hàng tháng xuống đặt trước mặt mẹ chồng. T thẳng thừng: "Thưa mẹ, chồng con lương hàng tháng có 7 triệu, nộp cho mẹ 5 triệu rồi. Mẹ nghĩ với 2 triệu còn lại thì anh ấy góp được là bao? Đây hoàn toàn là tiền con đi làm hàng tháng, làm thêm làm nếm dành dụm. 1 tỉ đó con phải góp đến 80-90%, đáng ra con là người đứng tên mới đúng. Nhưng nghĩ vợ chồng sống với nhau con chẳng tính toán, vậy mà con không ngờ mẹ chi li như vậy.

Nếu mẹ không rút lại đề nghị thì tự vợ chồng con sẽ mua nhà mà chẳng cần số tiền 400 triệu của mẹ".

T nói xong thì lên thẳng phòng mình. Mẹ chồng bàng hoàng không nói câu nào, nhưng chồng lại giận dỗi T ra mặt.

Mẹ chồng quăng cho tôi cọc tiền để mua nhà với điều kiện để chồng đứng tên, tôi liền làm một việc khiến bà cứng họng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Từ hôm qua đến nay chồng vẫn trách T dại, mẹ cho tiền còn "cành cao cành thấp". Nhưng T thấy bà không tôn trọng T 1 chút nào, đã thế còn luôn đề phòng và tính toán với con dâu như vậy. Mọi người bảo trong trường hợp này T cư xử như vậy có đúng không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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