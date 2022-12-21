Chồng bảo cày trận đá bóng tới khuya nhưng nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh đâu, để rồi nhìn thấy bóng dáng anh bên nhà cô hàng xóm cùng một chuyện gây sốc

Tâm sự 21/12/2022 05:37

Không ngờ anh ta có thể làm được chuyện như vậy...

Chồng M là người thích uống rượu, nhưng nói đến tửu lượng lại chẳng bằng ai. Vì hơi men, chồng M đã gây ra rất nhiều sự cố. Trong đám cưới chúng M, do uống quá nhiều nên anh nằm bẹp đến nỗi qua cả giờ đón dâu. Buổi chiều khi đã tỉnh rượu, cả nhà mới kéo nhau sang nhà gái rước dâu. Cũng may bố mẹ M dễ tính nên mới bỏ qua.

Chồng bảo cày trận đá bóng tới khuya nhưng nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh đâu, để rồi nhìn thấy bóng dáng anh bên nhà cô hàng xóm cùng một chuyện gây sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Đợt này chồng vừa nghỉ việc, M tính sẽ nhân cơ hội ấy bắt chồng cai rượu hẳn. Dù sao trước đây đi làm gặp gỡ nhiều người nên mới có lý do để uống. Mấy ngày đầu đúng là chồng M không đụng đến rượu. Anh còn mạnh miệng nói chỉ uống khi thực sự cần thiết, bây giờ ở nhà, có cho tiền anh cũng không đụng vào.

Vậy mà mới nói hôm trước, hôm sau chồng M đã gây ra chuyện tày đình. Tối qua chồng M nói có trận đá bóng hay nên thức xem, M cho con đi ngủ rồi cũng ngủ luôn. Thế rồi nửa đêm, chỉ nghe mỗi tiếng tivi, M ra ngoài kiểm tra thì không thấy chồng đâu.

Sợ anh có chuyện, M hốt hoảng chạy đi tìm, gọi vang khắp nhà với ngõ. Đúng lúc ruột gan M nóng như lửa đốt thì nghe cô hàng xóm hét: "Anh ấy đang ở đây này!". M chạy lại nhìn thì thấy đúng là chồng mình, chỉ là anh đang nằm ngay trước cổng nhà hàng xóm. Chẳng hiểu sao đêm hôm, anh ấy lại mò mẫm đến nhà người ta.

Nhờ có mấy người hàng xóm, M mới đưa chồng về được. Sáng nay tỉnh dậy, chồng M chẳng biết chuyện gì. Anh bảo xem bóng đá buồn quá nên lôi rượu ngâm ra uống, có lẽ vì say nên mới đi lung tung như vậy.

Chồng bảo cày trận đá bóng tới khuya nhưng nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh đâu, để rồi nhìn thấy bóng dáng anh bên nhà cô hàng xóm cùng một chuyện gây sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Chồng M nói với giọng rất bình thản, còn M thì xấu hổ vô cùng. Chỉ vì rượu mà ly hôn thì không đáng, nhưng cứ thế này, M sợ có ngày xảy ra chuyện khác nguy hơn. Mọi người có ai từng trải qua hoàn cảnh của M và giúp chồng cai rượu thành công không? Cho M xin lời khuyên với.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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