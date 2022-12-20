Kỉ niệm 1 năm ngày cưới, chồng tặng tôi một chiếc váy ngủ quyến rũ, đang chuẩn bị 'chơi tới bến' cùng chồng thì con riêng của anh bất ngờ xông vào tiết lộ một sự thật kinh hoàng

Tâm sự 20/12/2022 14:34

Ngày kỉ niệm của hai vợ chồng đáng lẽ là cột mốc đẹp đẽ đáng nhớ nhưng lại biến thành thảm họa...

Vợ chồng X quen nhau qua mai mối. Khi ấy X đã bước sang tuổi 30, không có nhiều thời gian hẹn hò như những người khác. Còn anh là người đàn ông góa vợ, sống cảnh gà trống nuôi con đã 3 năm.

Kỉ niệm 1 năm ngày cưới, chồng tặng tôi một chiếc váy ngủ quyến rũ, đang chuẩn bị 'chơi tới bến' cùng chồng thì con riêng của anh bất ngờ xông vào tiết lộ một sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, X đồng ý tìm hiểu và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Cưới người đã một lần đò đối với X là sự thiệt thòi lớn. Chồng X thì thuộc tuýp người đơn giản, lại vô tâm. Thành ra, anh không muốn lấy vợ lần hai còn rình rang tổ chức, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không hay. Thế là chúng X không tổ chức đám cưới, cũng chẳng có cơ hội để đi tuần trăng mật.

Sau khi kết hôn, X mới thấy chồng mình vẫn còn thương nhớ vợ cũ. Đồ đạc của chị ấy còn nguyên và được cất trong một căn phòng khóa kín. Vì sự tôn trọng dành cho người đã khuất, X cũng chưa từng bước vào căn phòng. Có điều X vẫn luôn cảm thấy ghen tỵ với chị ấy.

Hôm vừa rồi là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng X. X đã nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cả nhà. Tối hôm ấy, chồng có tặng X một chiếc váy ngủ. Lần đầu thấy anh lãng mạn như vậy, lòng X có chút phấn khởi. Vậy mà khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, con riêng của chồng lại muốn ngủ chung. Thằng bé vừa nhìn thấy X liền kêu lên: "Sao dì lại mặc váy của mẹ con, dì trả cho mẹ con đi".

Khi X đưa mắt nhìn chồng, anh mới lắp bắp nói đó đúng là váy ngủ của vợ cũ. Chồng X giải thích rằng anh không có ý xấu. Chỉ là đợt này ở nhà giãn cách, không thể ra ngoài mua đồ. Hơn nữa chiếc váy ấy cũng đẹp và vợ cũ của anh mới mặc đôi lần mà thôi.

Kỉ niệm 1 năm ngày cưới, chồng tặng tôi một chiếc váy ngủ quyến rũ, đang chuẩn bị 'chơi tới bến' cùng chồng thì con riêng của anh bất ngờ xông vào tiết lộ một sự thật kinh hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Thật không thể tin được là anh lại tặng X chiếc váy của người đã khuất. Nghe những lời giải thích của chồng, X càng giận nên đã nói mình hận người vợ đã khuất của anh vô cùng. Cũng vì chuyện này mà mấy hôm nay, chúng X không ai nói với ai câu nào. Bố mẹ X biết chuyện thì khuyên không nên để chuyện bé xé to, chuyện còn tình cảm với người vợ quá cố là điều có thể chấp nhận được. Còn X vẫn thấy ấm ức lắm. X nên làm gì để chồng có thể quên vợ cũ và chấp nhận cuộc sống hiện tại đây?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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