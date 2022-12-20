Nhờ những câu hát vu vơ của chồng mà tôi phát hiện anh ta đang 'ăn vụng' sau lưng tôi

K vẫn được nhiều người nhận xét là có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chồng là anh chàng IT nam tính mà cũng chất chứa nhiều chất thơ trong tâm hồn. Lấy anh tới bây giờ, K chưa bao giờ phải lo lắng chuyện anh ngoại tình vì K đã có sẵn vài "tai mắt" ở công ty anh. Thậm chí, chồng K cũng không mấy khi ra ngoài đi chơi với bạn bè hay nhậu nhẹt mà biết dành thời gian cho gia đình.

Song, tất cả những đặc điểm tích cực của cuộc hôn nhân này cũng không thể nào làm xóa mờ đi chuyện chồng K rất đa sầu đa cảm. Hồi K và anh còn yêu nhau, đã có rất nhiều lần chúng K cãi cọ chỉ vì chồng K còn liên lạc với người yêu cũ. Thậm chí, đã có lúc chồng K chủ động nói muốn kết thúc mối quan hệ này vì bản thân chưa quên được quá khứ. Nếu là người phụ nữ khác chắc đã nghe theo tâm ý của anh. Nhưng riêng K, K sẽ phải đấu tranh giành lại những gì xứng đáng thuộc về mình.

Hiện tại, sau 3 năm hôn nhân, K đã sinh một bé trai kháu khỉnh. Dự định của K là cuối năm nay sẽ cố gắng để mang thai thêm một bé nữa, coi như hoàn thành nhiệm vụ sinh nở. K lấy chồng nhàn lắm, vì lương của anh quá đủ để gia đình sống dư dả. Cộng thêm đôi bên gia đình hỗ trợ. Căn nhà hiện hai người đang ở được bố mẹ đằng nội đằng ngoại tài trợ gần hết.

K luôn dịu dàng, cương nhu có chừng mực, gạt bỏ những suy nghĩ về quá khứ trong anh, chỉ mong rằng anh ấy có thể toàn tâm toàn ý với mình. Cũng vì vậy nên K mới phải đề phòng một cách gắt gao, ngộ nhỡ nếu chồng liên lạc với tình cũ thì K sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Kể cả bây giờ K đã là vợ anh, là mẹ của con anh nhưng ai mà biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Cuối cùng thì điều K lo lắng cũng đã xảy ra, nhưng theo một hướng mà có nằm mơ K sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Đợt dịch này giãn cách xã hội nên phải ở nhà, K tiếp xúc với chồng 24/24. Mấy hôm nay K thấy chồng gầy đi, ăn ít hơn, mặc dù K vẫn làm rất nhiều món ngon cho cả nhà.

Đặc biệt hơn, chồng K còn hay hát và tự đánh đàn. Trong phòng làm việc của anh có một cây đàn piano, chồng K đánh đàn rất hay. Nhưng anh cũng không hay chơi nhạc thường xuyên, tự dưng đến bây giờ hát hò suốt ngày. Thấy anh đóng cửa phòng, K cứ nghĩ là chồng làm vậy để yên tĩnh. Ở bên ngoài phòng khách, K vẫn nghe thấy rõ chồng mình hát gì.

Anh toàn ngân nga những bài hát rất buồn, đặc biệt về người yêu cũ. K thì không biết mấy bài đó, nhưng lời bài hát thì xoay quanh chuyện tiếc thương những mối tình đã qua. Trong thoáng chốc, K chột dạ vô cùng. Nếu chồng hát như vậy, phải chăng anh đang nhớ về người yêu cũ? Tò mò trong lòng là vậy, nhưng K không nói cho chồng mà ngấm ngầm điều tra.

Nhân lúc chồng đi tắm không để ý, K đã cầm điện thoại của anh và lục khắp nơi. Phải mất một lúc lâu, K mới nhìn ra đoạn tin nhắn của người yêu cũ của chồng. Hóa ra linh cảm của K là đúng. Đọc từng dòng hai người họ nhắn cho nhau, K thấy suy sụp và rất buồn.

Họ nói chuyện rất nhẹ nhàng, hỏi thăm nhau về cuộc sống dạo này. Đỉnh điểm là chuyện cô kia thông báo vừa mới ly dị chồng sau một thời gian chung sống không hợp nhau. Chồng K thì an ủi và động viên, nhưng K nhận ra một chút cảm xúc tiếc nuối giữa hai người họ. Bảo sao đợt này nhìn anh như người mất hồn, mà còn toàn hát những bài buồn về tình cũ.

Ảnh minh họa

K vẫn tỏ ra là không biết gì hết, để ngấm ngầm theo dõi thêm biểu hiện của chồng K. Nhưng trong K dấy lên rất nhiều lo lắng. Tại sao anh còn nói chuyện, liên lạc với tình cũ làm gì. Nếu anh có những tâm sự, khúc mắc trong lòng thì cũng nên nói với vợ chứ. Đằng này, giữa hai người họ đâu khác gì ôn lại kỷ niệm xưa. K sợ mất chồng lắm, nhưng cũng sợ chạm trúng tim đen của anh và rồi anh lại tự ái...