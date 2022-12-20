Phát hiện em chồng là 'tiểu tam' xen vào gia đình cô bạn thân, tôi vội gọi điện khuyên can ngờ đâu nhận được câu trả lời choáng váng

Nghe câu trả lời của em chồng, tôi sốc đến mất ngủ nhiều đêm liền...
- Được mẹ chồng tặng chiếc kiềng vàng giá trị trong hôn lễ, chưa kịp 'nở mặt nở mày' thì nhìn chữ khắc trên đó tôi lập tức hủy hôn
- Vừa xong hôn lễ thì mẹ chồng nằng nặc đòi lại tiền cưới, tôi không nghe thì bà tuyên bố một câu sốc óc
Ở công ty, G chơi thân với một cô bạn tên H. Ngoài công việc, chúng tôi thường chia sẻ với nhau những chuyện về cuộc sống gia đình. H từng là người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ, bởi cô ấy có mọi thứ trong tay, một người chồng giàu có, những đứa con ngoan và công việc ổn định.
Dạo này ở nhà giãn cách, H phát hiện chồng có biểu hiện lạ. Anh ta thường ôm điện thoại cả ngày, mỗi lần mở ứng dụng nhắn tin lại phải qua mấy lớp bảo mật. Linh cảm của một người phụ nữ cho cô ấy biết, chồng mình hiện đang ngoại tình.
Cách đây vài hôm, cô ấy tâm sự đã tìm được một vài bằng chứng. Trong lúc bức xúc, H đã gửi cho tôi cuộc trò chuyện giữa chồng cô ấy và người thứ 3. Trong đó có bức ảnh chụp cận mặt của người ấy. Lướt đến đoạn hội thoại này, tim tôi như ngừng đập. Bởi đó không phải ai khác mà chính là em chồng tôi. Sau khi đi làm, em ấy dọn ra ở riêng, hai chị em cũng ít khi tâm sự nên G không hề biết việc này.
An ủi Lệ xong, G đã chủ động nhắn tin cho em chồng nói người đàn ông kia có vợ rồi. Không những vậy, gia đình nhà họ đang rất phẫn nộ và không muốn bỏ qua chuyện này. G tưởng em chồng bị lừa nên khuyên em nên rút lui nhanh.
Cứ ngỡ em chồng sẽ thấy khó mà lui, ai ngờ em ấy mạnh miệng nói mình đã biết trước mọi chuyện. Người đàn ông kia nói anh ta sẽ sớm ly hôn vì hai người đã ly thân từ lâu. Không những vậy, em chồng còn tiết lộ với G một chuyện động trời, đó là em ấy đã có thai được hai tháng.
Mấy đêm nay, G không thể nào ngủ được. Là người đứng giữa, G rất đồng cảm với H, nhưng cũng không thể nào bỏ mặc em chồng hoặc vạch trần tội lỗi của em ấy. Mọi người có thể cho G lời khuyên được không? G rất muốn giúp em chồng và đưa em ấy ra khỏi hoàn cảnh oái oăm này.