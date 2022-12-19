Vừa xong hôn lễ thì mẹ chồng nằng nặc đòi lại tiền cưới, tôi không nghe thì bà tuyên bố một câu sốc óc

Chúng N yêu nhau được 3 năm thì bên nhà trai cũng đồng ý cho làm đám cưới. Mẹ chồng trước đó cứ chê gia đình N là không môn đăng hộ đối, nghèo hơn nhà bà nhiều quá. Sau đó nhà N nằm trong quy hoạch nên được đền bù một ít, bố mẹ N sửa sang lại nhà cửa thì mẹ chồng mới đồng ý đám cưới.

N mới cưới chồng được có một ngày thôi mà đã cảm thấy mình không thể nào sống nổi với mẹ chồng nữa rồi.

Trong khi đó lễ vật mang sang nhà N chỉ có 5 cái tráp lèo tà lèo tèo, mẹ chồng cũng chỉ để được 5 triệu tiền mặt. N có nghe vài bác họ hàng nói với mẹ N rằng nhà thông gia tổ chức hoành tráng thế mà tráp cưới lèo tèo quá. Mẹ nghe xong cũng chỉ cười trừ, chẳng vui vẻ gì.

Bản thân N cũng thật sự thắc mắc lắm vì N hiểu gia cảnh nhà chồng thế nào. Gia đình anh cũng chỉ được gọi là khá giả thôi chứ có phải hàng đại gia đâu mà ăn uống tưng bừng đến thế. Buột miệng, N cũng hỏi chồng mình thì anh chỉ bảo: "Bố mẹ nói nhà chỉ có mình anh là con trai nên phải làm cho ra trò". Thôi thì đấy là chuyện của nhà trai, N quan tâm quá có khi lại thành soi mói, sinh chuyện.

Ngày đón dâu, màn trao của hồi môn của bố mẹ làm N nghẹn ngào. Bố mẹ chẳng có nhiều mà thương N lại cho tới 5 chỉ vàng. Anh chị em, các bác trong nhà ai cũng cho một ít thành ra được hẳn một cây. Còn mẹ chồng ăn mặc lộng lẫy như phú bà mà cho con dâu được một chỉ.

N dọn dẹp mãi đến nửa đêm mới xong, còn chưa kịp đặt lưng xuống thì mẹ chồng gõ cửa phòng ầm ĩ. Bà cũng vô duyên quá cơ, ai đời lại gõ cửa vào đêm tân hôn của con trai mình thế này. N vẫn mở cửa cho phải phép thì mẹ chồng đã bổ ngay vào mặt bảo đưa hết vàng cưới cho bà. N ú ớ hỏi sao bà lại đòi vàng cưới của N thì bà thẳng thừng trả lời bị lỗ tiền cỗ.

Giây phút đó, N ngơ ngác luôn. Mẹ chồng sao lại hay thế chứ, bà tự mình tổ chức tưng bừng, xong giờ thiếu tiền lại đòi N bù vào là thế nào? N nói vàng đó bố mẹ N cho làm kỉ niệm, N không bán, nếu có trả N chỉ trả một chỉ vàng bà cho thôi. Không ngờ mẹ chồng sửng cồ lên, mắng N là loại con dâu hư hỏng, cãi lời mẹ chồng. Nghe có ức chế không, cưới xin cho con trai bà thì bà phải lo chứ sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu N, ai yêu cầu nhà bà làm to đâu.

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N nhất định không đưa vàng thì bà dọa sẽ tống cổ N về nhà ngoại. Chồng N đứng đấy mà cũng chẳng dám nói câu nào vì sợ mẹ càng khiến N uất hơn. Giờ N khó xử quá, mới cưới đã lớn chuyện rồi, làm căng lên không đưa vàng thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình N, nhưng đưa vàng thì N thấy mình thiệt thòi, ấm ức lắm. N phải làm thế nào cho đúng đây?