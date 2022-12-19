Đang ở cữ mà mẹ chồng còn bắt tôi rửa 5 mâm bát lớn, quan trọng là hành động của chồng ngay sau đó khiến tôi sững người

Mẹ chồng vốn chẳng ưa gì V vì nhà V nghèo. Dù V có làm tốt mọi việc đến đâu cũng chẳng khiến mẹ chồng vui được. Biết mình có thai, V đã vô cùng vui mừng nghĩ rằng đứa trẻ sẽ giúp mối quan hệ của hai mẹ con tốt lên.

Anh cũng rất thương V nhưng ngặt nỗi mẹ chồng V cũng ghê gớm lắm. Cứ lần nào chồng đứng ra bênh vực V là bà không than khóc ốm đau nằm một chỗ thì cũng dọa bỏ nhà đi. V chẳng muốn chồng mình khó xử nên nhịn được thì cứ nhịn cho êm cửa êm nhà.

Nhưng mọi chuyện chẳng được như V nghĩ. Mẹ chồng vẫn cứ ghét V như cũ. Ở nhà, cứ "hành" được V cái gì là bà thỏa sức. Nghĩ mà tủi thân lắm nhưng chẳng dám kêu ra với ai, kể cả là với chồng mình.

V trở dạ đúng lúc chồng V đi công tác. Ôm con trong tay mà chảy nước mắt. Chồng gọi về cứ xin lỗi mãi vì không ở nhà được với hai mẹ con.

Từ viện về nhà, V bắt đầu tự tay làm mọi việc kể cả mới sinh xong. Cả nhà chồng chẳng một ai hỏi han, quan tâm câu nào. Vừa ôm con vừa ăn bát cơm mà tủi hờn ứa nước mắt. Rồi đúng cái ngày V vừa qua tháng cữ, mẹ chồng cũng theo lệ làm 5 mâm cơm gọi là chúc mừng cháu nội đầy tháng cho thiên hạ đỡ dị nghị. Mọi người trong nhà ăn uống xong xuôi kéo về hết.

Mẹ chồng lên tận phòng đập cửa bắt V xuống rửa mâm bát. Không ngờ do mệt mỏi quá độ, mới rửa dọn được 3 mâm V đã suýt ngất xỉu. Đúng lúc này thì chồng V về tới cửa. Anh sốt ruột nên cố hoàn thành chuyến công tác sớm để kịp về dự lễ đầy tháng con. Không ngờ lại chứng kiến cảnh V mặt tái xanh, người mềm nhũn như tàu lá héo cạnh đống mâm bát bẩn, chồng V lao đến đỡ vợ dậy rồi xô đổ hết đống chén bát.

Nhà chồng V thấy đổ vỡ thì lao ra, mẹ chồng định quát lên nhưng chứng kiến sắc mặt đáng sợ của con trai lại im lặng. Anh đỡ V đi lên phòng rồi quay lại nhìn mọi người thẳng thừng: “Từ hôm nay chúng con xin phép ra ở riêng”. Mẹ chồng nghe xong thì gào khóc ầm ĩ, mắng V thậm tệ vì xúi con trai bỏ bà.

Ảnh minh họa

V có khuyên chồng đừng làm lớn chuyện lên nhưng anh không nghe, nằng nặc dọn đồ, đi tìm nhà đòi bế con đi luôn. V chỉ sợ chúng V dọn ra ngoài sẽ đẩy mâu thuẫn với mẹ chồng lên đến đỉnh điểm, khó mà giải quyết được. Nhưng không ra ngoài, sống thế này, V sẽ chịu đựng được đến bao giờ?