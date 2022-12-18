Em dâu đến tìm chồng và tôi báo có thai nhưng vẫn khóc trong đau khổ vì một lý do

Chuyện hôn nhân hẳn sẽ có nhiều lúc cãi vã mâu thuẫn song nếu vợ chồng ngồi xuống nói chuyện tử tế thì việc khó tới đâu cũng giải quyết ổn thỏa. Đó là quan điểm và cách U tư duy về tình yêu. Nhưng trên thực tế, có nhiều cặp vợ chồng không phải cứ nói chuyện là sẽ đi đến cái kết bình yên. Giống như câu chuyện của vợ chồng em dâu vậy. Hiện tại U và ông xã đang hết sức đau đầu mỗi khi nghĩ tới chuyện này.

Hiện tại U đã có một bé trai 2 tuổi, năm sau U dự định sinh thêm một đứa nữa. Vợ chồng U sống vui vẻ, hạnh phúc, khoản tiền nong chẳng cần đắn đo nghĩ ngợi nhiều. Trong khi đó, em dâu và em trai chồng mãi chưa báo tin vui. Nhiều lần bố mẹ chồng hay thậm chí vợ chồng U cũng giục là đẻ con cho ông bà bế. Nhà có tiếng của trẻ nhỏ cũng sẽ vui vẻ hẳn lên. Mỗi lúc đả động tới chuyện này, U thấy em dâu lại buồn lòng, đánh trống lảng sang vấn đề khác. Em trai chồng cũng chỉ cười trừ. U không biết vấn đề là do đâu, bởi hai cô chú ấy đều trẻ khỏe và nhiều năng lượng.

U lấy chồng còn sau em dâu nhưng vợ chồng U có con trước. Thực ra nếu đúng kế hoạch thì chúng U cưới sớm hơn, song chồng U còn đi học Thạc sĩ nên chuyện kết hôn tạm dời lại. Em dâu là kiểu phụ nữ hiện đại, sành điệu và rất cá tính. Rất nhiều lần U phải hỏi xin ý kiến cô ấy về chuyện ăn mặc, trang điểm , skincare... Cũng may nhà này chị em dâu hòa thuận, không bất đồng quan điểm. Có những lúc cuối tuần chồng U đi trực ở bệnh viện, U phải rủ em dâu đi shopping mua sắm cho khuây khỏa.

Cho tới một hôm em dâu đến gặp riêng vợ chồng U thì U mới vỡ lẽ tất cả. Cuộc hôn nhân gần 4 năm ấy hóa ra lại chẳng đơn giản và hạnh phúc như U tưởng. Ban đầu, em dâu nói chuyện cũng rất bình thường, hỏi han các thứ về tình hình cả nhà. Cũng tình cờ hôm đó chồng U không phải đi trực nên được ở nhà tiếp chuyện. Hỏi em trai chồng đâu thì em dâu bảo cậu ấy sang nhà bạn ăn liên hoan.

Đang trò chuyện bình thường, bỗng em dâu sụt sùi, khóc lóc. Cô ấy nói trong giọng nghẹn ngào: "Em có thai rồi anh chị ạ...". U ban đầu bất ngờ, nói "Tin vui thì phải cười chứ sao lại khóc?". Nói đoạn, em dâu lại bất ngờ quỳ xuống dưới chân chồng U cầu xin:

"Nhưng em không muốn có con... Em và chồng không còn tình cảm với nhau, nhưng vẫn sinh hoạt đều đặn. Thậm chí, em còn ra ngoài quen những người khác, nên cũng không chắc cái thai này có phải con của anh ấy không... Nhưng em không muốn sinh con, nên mong anh là bác sĩ có thể tư vấn giúp em. Sau lần này, chắc em sẽ ly dị. Không thể chịu nổi nữa rồi".

Quả thực, cả U và chồng đều bất ngờ, không tưởng tượng nổi trước giờ hai em lại chẳng hạnh phúc trong hôn nhân đến vậy. U hỏi vì sao vợ chồng ra nông nỗi này thì em dâu bảo do hai người lấy nhau khi còn quá trẻ, nhiều bất đồng trong cuộc sống. Thậm chí, em trai chồng vẫn còn muốn hưởng thụ nhiều, chưa sát sao với vợ. Lâu ngày vợ chồng xa cách, ai cũng có những mối quan hệ riêng... Họ chỉ duy trì việc sinh hoạt bởi ham muốn, nhu cầu.

Chồng U bảo để anh suy nghĩ thêm chứ chuyện này rất nghiêm trọng, tất cả phải ngồi nói chuyện hòa giải với nhau. Dẫu sao cũng đã là vợ chồng trên giấy tờ, đâu phải muốn bỏ là bỏ ngay. Trước đây, hai em cũng từng yêu nhau sâu đậm, vẫn còn khả năng hàn gắn. Từ hôm đó đến giờ, vẫn chưa có buổi nói chuyện toàn gia đình nào. Em dâu hàng ngày vẫn nhắn tin nhờ vợ chồng U giúp. U không biết phải xử lý sao, chồng U cũng rất lúng túng trong chuyện này.

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Điều U lo bây giờ là mọi thứ bị làm rối lên, đến tai bố mẹ chồng. Hai ông bà cũng có tuổi rồi, sợ không chịu được cú sốc lớn. Trước giờ ai cũng nghĩ vợ chồng em dâu, em trai chồng sống vui vẻ hạnh phúc. Nào ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này? Thật là mệt mỏi quá, hôn nhân sao phức tạp đến vậy...