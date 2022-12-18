Em gái chồng Q tên T, rất giỏi kiếm tiền, nghe nói mỗi tháng kiếm vài chục triệu. Tháng nào em cũng biếu vợ chồng Q 1 triệu và cho bố mẹ 4 triệu. T năm nay 30 tuổi nhưng chưa chịu lấy chồng, em ấy nói là chưa tìm được người hợp.

2 hôm trước, lúc đó là nửa đêm, cả nhà đang ngủ say, bất ngờ em chồng gọi điện bảo rằng đang ở ngoài cổng. Vợ chồng Q vội chạy ra, không hiểu đêm hôm khuya khoắt, em ấy có việc gì mà tìm đến chúng Q?

Chỗ Q và T sống cách nhau 20 cây số nhưng nhiều tháng nay em ấy không về thăm bố mẹ. Lần nào gọi điện T cũng nói là đang bận công việc, không ở nhà. Khi nào về em ấy sẽ đến thăm mọi người.

Nhìn thấy chiếc giỏ T xách trên tay mà Q thấy lạ, liền ngó vào. Q giật thót tim, trong đó là một đứa bé mới sinh. Q run sợ hỏi đứa nhỏ đâu ra? T nói là con của em ấy, mới sinh được một tuần.

Chồng Q tức giận hỏi con ai? Em ấy bế đứa bé ra khỏi giỏ, vừa cho bú sữa vừa kể. T nói là yêu nhầm con người tệ, khi biết em ấy có bầu thì anh ta chạy làng. Không biết quê quán gia đình người đàn ông đó nên T chẳng thể làm gì được.

Chồng Q hét toáng lên mắng em, sao giỏi kiếm tiền thế, còn chuyện yêu đương lại dại đến vậy? T khóc than là rất hối hận và cầu xin vợ chồng Q đừng mắng mỏ, hãy cưu mang đứa nhỏ giúp em ấy.

Q ngạc nhiên hỏi, tại sao lại nuôi giúp? T nói là mới quen một người đàn ông khác trên mạng được hơn 1 tháng rồi. Anh chàng đó rất muốn hẹn hò cùng T và em ấy nói rất tin tưởng vào cuộc tình mới này sẽ thành công.

Em muốn vợ chồng Q chăm sóc đứa bé, hàng tháng T sẽ gửi tiền về nuôi dưỡng. Em không muốn để người khác biết chuyện đứa nhỏ nên không dám đưa về cho bố mẹ nuôi. T nói không muốn là mẹ đơn thân cả đời này và cầu xin vợ chồng Q giúp đỡ.

Nuôi một đứa bé đâu phải dễ dàng, thức khuya dậy sớm, rồi công việc bị ảnh hưởng. Q muốn từ chối ngay lập tức nhưng vì tháng nào cũng nhận tiền của T nên "há miệng mắc quai".

Ảnh minh họa

Theo mọi người Q từ chối nuôi đứa nhỏ thế nào mà không làm mất lòng em chồng đây?