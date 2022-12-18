Nửa đêm, em gái chồng đến tìm, đưa một cái giỏ lớn và kèm theo một lời đề nghị khiến vợ chồng tôi chết đứng

Tâm sự 18/12/2022 05:32

Đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa hết sốc trước hành động của em ấy...

Em gái chồng Q tên T, rất giỏi kiếm tiền, nghe nói mỗi tháng kiếm vài chục triệu. Tháng nào em cũng biếu vợ chồng Q 1 triệu và cho bố mẹ 4 triệu. T năm nay 30 tuổi nhưng chưa chịu lấy chồng, em ấy nói là chưa tìm được người hợp.

Nửa đêm, em gái chồng đến tìm, đưa một cái giỏ lớn và kèm theo một lời đề nghị khiến vợ chồng tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Chỗ Q và T sống cách nhau 20 cây số nhưng nhiều tháng nay em ấy không về thăm bố mẹ. Lần nào gọi điện T cũng nói là đang bận công việc, không ở nhà. Khi nào về em ấy sẽ đến thăm mọi người.

2 hôm trước, lúc đó là nửa đêm, cả nhà đang ngủ say, bất ngờ em chồng gọi điện bảo rằng đang ở ngoài cổng. Vợ chồng Q vội chạy ra, không hiểu đêm hôm khuya khoắt, em ấy có việc gì mà tìm đến chúng Q?

Nhìn thấy chiếc giỏ T xách trên tay mà Q thấy lạ, liền ngó vào. Q giật thót tim, trong đó là một đứa bé mới sinh. Q run sợ hỏi đứa nhỏ đâu ra? T nói là con của em ấy, mới sinh được một tuần.

Chồng Q tức giận hỏi con ai? Em ấy bế đứa bé ra khỏi giỏ, vừa cho bú sữa vừa kể. T nói là yêu nhầm con người tệ, khi biết em ấy có bầu thì anh ta chạy làng. Không biết quê quán gia đình người đàn ông đó nên T chẳng thể làm gì được.

Chồng Q hét toáng lên mắng em, sao giỏi kiếm tiền thế, còn chuyện yêu đương lại dại đến vậy? T khóc than là rất hối hận và cầu xin vợ chồng Q đừng mắng mỏ, hãy cưu mang đứa nhỏ giúp em ấy.

Q ngạc nhiên hỏi, tại sao lại nuôi giúp? T nói là mới quen một người đàn ông khác trên mạng được hơn 1 tháng rồi. Anh chàng đó rất muốn hẹn hò cùng T và em ấy nói rất tin tưởng vào cuộc tình mới này sẽ thành công.

Em muốn vợ chồng Q chăm sóc đứa bé, hàng tháng T sẽ gửi tiền về nuôi dưỡng. Em không muốn để người khác biết chuyện đứa nhỏ nên không dám đưa về cho bố mẹ nuôi. T nói không muốn là mẹ đơn thân cả đời này và cầu xin vợ chồng Q giúp đỡ.

Nuôi một đứa bé đâu phải dễ dàng, thức khuya dậy sớm, rồi công việc bị ảnh hưởng. Q muốn từ chối ngay lập tức nhưng vì tháng nào cũng nhận tiền của T nên "há miệng mắc quai".

Nửa đêm, em gái chồng đến tìm, đưa một cái giỏ lớn và kèm theo một lời đề nghị khiến vợ chồng tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Theo mọi người Q từ chối nuôi đứa nhỏ thế nào mà không làm mất lòng em chồng đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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