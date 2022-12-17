Chồng G nổi tiếng là người tiết kiệm. Bình thường ở những gia đình khác, phụ nữ là tay hòm chìa khóa. Còn ở nhà G, chỉ vì chồng nghĩ G tiêu xài hoang phí nên anh chủ động đứng ra lo các khoản chi tiêu.

G cũng bất ngờ lắm, hỏi thì chồng bảo bố mẹ già rồi, mình bỏ tiền mua sức khỏe cho bố mẹ, được lúc nào tốt lúc ấy. Còn tiền thì từ từ sẽ kiếm lại được như lúc đầu. Biết con rể có ý tốt như vậy, bố mẹ G cũng mừng lắm. Thế nhưng ông bà chỉ nhận tình cảm, tiền thì trả lại để chồng G mang về.

Trước đây, mỗi lần G muốn cho bố mẹ tiền đều phải dấm dúi. Có đợt chồng biết được, hai vợ chồng còn cãi nhau đến nỗi suýt thì ra tòa. Vậy mà hai tháng trước, khi biết mẹ G mắc bệnh nặng, chồng chủ động rút hết tiền trong sổ tiết kiệm để đưa cho bà.

Cách đây vài ngày, bố mẹ có gọi chúng G sang nhà để bàn chuyện phân chia tài sản. Nhà G có hai anh em, anh trai thì đã định cư ở nước ngoài, chỉ có G là ở gần bố mẹ. Tổng cộng ông bà có 3 mảnh đất, theo kế hoạch sẽ cho G một mảnh, anh trai 2 mảnh vì dù sao cũng là con trai.

Thật ra G không để ý đến chuyện này vì cuộc sống của G đang rất ổn, kinh tế cũng chẳng đến nỗi khó khăn. Thế nhưng vừa nghe xong, chồng G đập bàn không chấp nhận. Anh nói chúng G ở gần, sau này sẽ gánh vác chuyện chăm sóc bố mẹ già, chúng G có quyền được nhận phần hơn. Nói qua nói lại một lúc, cuối cùng G cũng hiểu tâm cơ của chồng.

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Thì ra chuyện rút sổ tiết kiệm nằm trong kế hoạch của chồng G. Anh muốn bố mẹ nghĩ chúng G dốc sức vì bố mẹ, sau này khi chia tài sản sẽ được phần nhiều hơn. Bây giờ chỉ được cho một mảnh đất, chồng G hụt hẫng đến độ cứ thấy vợ là lại chì chiết. Còn chuyện bố mẹ cho đất, G không muốn can thiệp vì suy cho cùng, đó cũng không phải tài sản G đã gây dựng lên. G phải làm gì để chồng chịu hiểu và chấp nhận chuyện này đây?