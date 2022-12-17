Nhất cử nhất động của tôi đều bị mẹ chồng gọi tên 'dâu cũ' ra so sánh, đến khi tôi gọi đến một người đã khiến bà sợ xanh mặt, không dám nói nữa

S là vợ 2 của Tuấn. S lấy anh sau khi Tuấn ly hôn người vợ trước được 4 năm. Tuy vậy, "cái bóng" của cô ấy trong gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng quá lớn khiến cho S cảm thấy áp lực, stress vô cùng.

Vì còn trẻ, mới 22 tuổi đã về làm dâu nhà người ta, S không trách mẹ chồng nói S vô dụng. Nhưng không thể vì thế mà bà cứ hoạnh họe rồi lôi quá khứ của dâu trước ra so sánh với S?

Chuyện gì mẹ chồng cũng đem nàng dâu cũ ra so sánh với S. S chán ngấy những câu đại loại như: "Món canh này cái D nấu ngon lắm, gia vị nêm nếm rất vừa chứ không nhàn nhạt, lớ lớ thế này", "Nếu có cái D ở đây thì nhà cửa sẽ gọn gàng ngăn nắp, chẳng như bây giờ, nhìn chỗ nào cũng nóng mắt"...

Ngay những hôm đầu mới về nhà này làm dâu, chính mẹ chồng rồi cả chồng đều đề nghị S nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Nhưng giờ mẹ chồng lại đổi giọng, nói S ăn bám. Hễ có khách đến chơi nhà là y rằng bà sai S đủ thứ việc, chẳng khác gì ô sin.

Trước mặt họ và cả S, mẹ chồng chẳng ngại dè bỉu: "Con dâu thứ 2 nhà S đấy bác ạ. Chán lắm, chẳng được như đứa trước đâu. Đây sai gì thì làm đấy, hậu đậu lắm. Chẳng hiểu sao thằng Tuấn lại nhắm mắt nhắm mũi lấy nó...". S nghe vậy không khỏi chạnh lòng. Biết mình còn trẻ, vụng về nhiều điều nên S cũng đã cố gắng thay đổi. Nhưng hình như S làm cái gì cũng không vừa ý bà ấy!

Bị chê bai quá nhiều khiến S cảm thấy tự ti. Đã có lúc S nghĩ mình không thể sống nổi trong cái nhà này nữa. Nhưng chẳng nhẽ S lại ly hôn Tuấn chỉ sau vài tháng lấy nhau?

Một hôm S tình cờ tìm được tài khoản Facebook của D - vợ cũ của Tuấn. Chẳng hiểu sao S lại gửi lời mời kết bạn với chị ấy. Và rất nhanh chóng chị D đã nhận lời.

Trái ngược với suy nghĩ của S, chị ấy thân thiện và niềm nở. D là người bắt chuyện trước và tiết lộ cho S biết rằng, ngày xưa chị ấy ly hôn anh Tuấn cũng vì bị mẹ chồng gây áp lực. Bà suốt ngày soi mói rồi đem chị so sánh với "con dâu nhà người ta". Lời của chị khiến S bất ngờ. Bởi mẹ chồng luôn lấy chị ấy làm "hình mẫu". Vậy mà không ngờ chị D cũng từng bị bà đối xử như vậy!

Hôm trước, S xin phép mẹ chồng cho về quê ngoại chơi vài hôm. Nhưng bà lại chua ngoa mắng S trốn tránh việc nhà. Bà trợn mắt quát: "Cô đòi về thì việc trên này ai lo? S thấy cô chẳng giống như con dâu xưa của S, làm dâu phải biết vun vén cho nhà chồng. Đằng này thì vài hôm lại đòi về, chắc lại thậm thụt tiền của con trai S chăng?...".

8 tháng nay S chưa về thăm bố mẹ đẻ, vậy mà mẹ chồng lại nói thế. Chưa hết, cũng vì chuyện đấy mà bà giận. Đến bữa cơm mẹ chồng soi mói đủ kiểu. Bà chê rau S xào không được xanh, nước mắm đổ quá nhiều. Đặc biệt khi nếm món thịt gà S nấu, mẹ chồng nhổ phì phì ra cạnh mâm, trông rất mất vệ sinh. Bà nói: "Cho đẫy gừng vào, ăn cay hết cả miệng. Làm cái gì cũng ẩu đoảng, không bao giờ được như cái D".

S lặng ngắt cho xong bữa cơm. Đến khi cả nhà ngồi uống nước và ăn tráng miệng ở phòng khách, S ra mở cửa cho 1 người bước vào nhà. Đó là chị D. Vừa nhìn thấy chị ấy, mẹ chồng đã tái mặt. Bà lắp bắp hỏi chị đến đây làm gì?

Chị D tươi cười: "Cháu thấy cô nhắc tên nhiều quá, nên phải đến đấy. Ngày xưa sao cô chẳng khen cháu như vậy mà suốt ngày chê ỏng eo nhỉ? Cô mà khen cháu như bây giờ thì cháu và Tuấn đâu đến nước ly hôn sau 1 năm cưới nhau...".

S nhân thể cũng nói luôn: "Nếu con làm sai hoặc không được chỗ nào, mẹ chỉ dạy thêm chứ đừng so sánh con với chị ấy. Con khác, chị ấy khác, không giống nhau đâu mẹ à. Con cũng đã cố gắng thay đổi hết mình rồi. Mẹ còn như vậy thì Tuấn sớm muộn cũng sẽ mất vợ lần nữa thôi".

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Nghe những lời đó, mẹ chồng bỗng im bặt không còn ghê gớm được như mọi ngày. S cũng tuyên bố rằng vợ chồng S sẽ ra ở riêng. Quyết định này của S cũng là để bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi. Cuối cùng mặc cho mẹ chồng ngồi bần thần ở ghế suy nghĩ, S dẫn chị D ra ngoài chơi. Chị ấy giờ cũng đã lập gia đình và đang sống rất hạnh phúc. Chị khuyên S nên mạnh mẽ bảo vệ hôn nhân của mình chứ đừng bi lụy...