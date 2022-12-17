Nhận được phong bì dày cộm trong ngày cưới, tưởng 'trúng mánh' nhưng lại khiến chồng tôi nổi điên đòi ly hôn, nhà chồng đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm

Sau đám cưới, chuyện háo hức nhất của 1 cặp tân lang - tân nương có lẽ là đếm tiền mừng. Vợ chồng H cũng không ngoại lệ! H và K còn cá nhau xem ai được nhiều tiền mừng hơn và bàn nhau cách tiêu số tiền ấy.

Đầu tiên là kiểm phong bì của chồng H. Bạn bè của chồng đều mừng to và đi đông đủ hết. K hãnh diện nói với H: "Đấy em xem, anh chơi ít bạn nhưng ai cũng "chất lượng". Để xem vợ anh có được thế không nhé". H vênh mặt lên thách thức chồng: "Bạn em cũng thế nhé. Bây giờ em đếm tiền mừng của em cho anh lác mắt". Chúng H cười phá lên với nhau...

Sau bữa cơm tối với gia đình, K và H không ai bảo ai đều chủ động dọn dẹp mâm cơm, các thứ còn lại sau đám cưới... một cách nhanh nhất. Thế rồi chúng H nhanh chóng trở về phòng riêng của mình. Giây phút vợ chồng cùng chung giường cuối cùng cũng đã tới. H và K háo hức lắm, nhưng không phải để làm "chuyện kia" mà là ôm thùng tiền mừng ra đếm!

Đang kiểm kê, H bỗng phát hiện ra 1 chiếc phong bì dày cộm. Tuy nhiên, phong bì ấy lại không ghi tên ai cả. H nói với chồng: "Không biết đứa nào bạn em mà mừng to thế nhỉ? Nhưng bất cẩn quá lại không ghi tên gì cả, sau ai biết mà mừng lại. Anh ghi tên những người kia cẩn thận cho em, để lúc nữa em soát lại xem thiếu đứa nào là ra ngay".

Nâng niu chiếc phong bì dày trên tay, H cười: "Anh đoán xem trong này có bao nhiêu. Dày thế này cũng phải vài triệu ấy nhỉ. Đúng em ăn ở tốt có khác. Riêng chỗ này đã hơn mấy người bạn của anh cộng lại rồi! Lần này anh thua em là cái chắc". Nhưng chồng bĩu môi, còn gõ vào trán H 1 cái rõ đau. Anh nói: "Nhỡ đâu bạn em mừng toàn tiền lẻ thì sao? 30 chưa phải Tết. Em đừng đắc ý sớm!".

H lườm yêu chồng 1 cái, rồi vội vàng mở chiếc phong bì. Thú thực H cũng tò mò số tiền trong đó lắm. Nhưng không, trong đó chẳng có đồng nào cả, ngược lại thứ trong đó khiến mặt H biến sắc!

Chiếc phong bì dày cộm chứa 1 xấp ảnh. Nhìn vào đó H bỗng hoang mang cực độ. Trong ảnh là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang quấn lấy nhay. Hình ảnh được ghi lại từ 1 chiếc camera quay lén. Và 2 nhân vật chính trong ảnh là H và người yêu cũ. Tuy nhiên, về phía người đàn ông đó, hắn ta đã khéo léo che mặt của mình đi.

Không chỉ gửi ảnh ân ái của H với hắn, tên người yêu cũ xấu xa kia còn gửi thêm những tấm hình H ăn chơi trong quán bar khi xưa...

K đứng bật dậy, ném xấp ảnh đó vào mặt H và gào lên: "Cái gì đây, em giải thích cho tôi...". Tên người yêu cũ thật mưu mô xảo quyệt. Cách đây mấy hôm, hắn đã gặp H và cầu xin 1 đêm cuối. Nghĩ đến chuyện tình 5 năm với hắn, H đã mủi lòng. Nhưng không ngờ đó là cách hắn trả thù H, để giờ đây H không còn lời nào biện minh cho mình trước mặt chồng nữa.

K mất bình tĩnh. Anh đập phá đồ đạc, giật phăng chiếc màn cưới cùng những đồ trang trí trong phòng. Chồng H không ngừng gào thét và chất vấn H. Ngược lại, H chỉ biết cúi gằm mặt nhận lỗi về mình. Quá bực tức, anh lao đến tát H 1 cái cháy má, khiến đầu óc H đang rối loạn còn thêm choáng váng.

Hai chúng H ầm ĩ đến nỗi bố mẹ chồng và mọi người trong nhà đều nghe thấy. Mọi người kéo nhau lên xem có chuyện gì. H ôm chặt K liên tục nói lời xin lỗi nhưng anh chỉ đáp lại vỏn vẹn 3 từ: "Ly hôn đi".

Bố mẹ chồng biết chuyện thì thất vọng, mọi người ngao ngán, bắt đầu bàn tán về H. Mẹ chồng ngồi thệch xuống đất, mếu máo: "Ối dồi ôi, tưởng cưới được đứa tử tế hiền lành. Ai ngờ rước phải gái làng chơi. Ngay từ đầu H đã bảo nhìn nó không hiền lành, nhu mì như mọi người tưởng rồi mà. Không ai nghe H, giờ bôi tro trát trấu lên mặt nhé. Cô kia, còn ngồi ôm mặt khóc à. Thu dọn mọi thứ cút khỏi nhà H. Cút ngay. Ối dồi ôi, nhục nhã quá...".

Ảnh minh họa

Ngay đêm tân hôn mà H bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường, một mình bắt xe về mẹ đẻ. Bố mẹ H biết chuyện cũng giận dữ lắm. Mọi người mắng H hư hỗn, dễ dãi. Thực sự bây giờ H yêu mỗi K mà thôi. Tên người yêu cũ kia chẳng qua là H nể tình cũ. Nhưng thật không ngờ hắn lại đâm H 1 nhát đau như vậy. Giờ hối hận nhưng H cũng chẳng làm gì được nữa rồi...