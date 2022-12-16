Trước khi đến với Q, chồng đã từng có một đời vợ. Theo những gì anh nói, do tính cách hai người quá trái ngược nên quyết định chia tay sau 5 năm chung sống. Lúc ấy, vợ cũ của chồng Q nhận nuôi con, hai mẹ con cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống. Mặc dù không gần con nhưng hàng tháng, anh vẫn gửi tiền đều đặn vào số tài khoản trong nước của vợ cũ, để làm tròn trách nhiệm trợ cấp.

Dù đã đường ai nấy đi, chị ta vẫn đến nhà ăn cơm như bình thường, thậm chí vẫn gọi mẹ chồng cũ là mẹ. Con riêng của chồng Q cũng rất khó tính, mỗi lần thấy Q, thằng bé chưa bao giờ chủ động chào hỏi. Nói ra thì sợ bị trách ích kỷ nhưng đôi lúc, Q có cảm giác lần này trở về, người phụ nữ ấy muốn tìm cách tiếp cận và quay lại với chồng Q.

Trước đây, vì nghĩ vợ cũ và con riêng không ở gần nên Q mới đồng ý kết hôn, chỉ mong anh chuyên tâm với gia đình nhỏ hiện tại. Thế nhưng cách đây hai tháng, vợ cũ và con riêng của chồng lại trở về khiến cuộc sống của chúng Q đảo lộn hoàn toàn.

Bấy lâu nay, Q vẫn chưa biết sẽ đối phó như thế nào thì đột nhiên tối qua, mẹ chồng gọi chúng Q vào phòng rồi đưa cho Q một cọc tiền 500 triệu. Bà nói sẽ cho vợ chồng Q số tiền này để làm vốn kinh doanh.

Kết hôn chưa bao lâu đã được mẹ chồng cho số tiền lớn như vậy, trong lòng Q phấn khởi vô cùng. Vậy mà ngay sau đó, mẹ chồng thỏ thẻ với Q: "Thật ra đây là số tiền T đưa cho mẹ, nó muốn các con chăm thằng bé để nó yên tâm làm ăn vài năm".

Ảnh minh họa

Hóa ra số tiền ấy là tiền nuôi con mà vợ cũ của chồng Q gửi lại (trong đó có gần 300 triệu chồng Q gửi suốt trong 5 năm và 200 triệu chị ta thêm vào). Chị ta có yêu cầu muốn được đến ăn cơm với con vào một số ngày trong tuần. Nghe những lời đề nghị đó, chồng Q ngay lập tức đồng ý. Có lẽ số tiền ấy đã khiến anh lóa mắt. Còn Q thì thấy chuyện này hết sức vô lý và không thể chấp nhận nổi. Q hoàn toàn không muốn nhận số tiền này, và lẽ ra mẹ chồng phải bàn bạc với chúng Q trước khi cầm tiền chứ? Hay bà có ý định vun vén cho con dâu cũ? Q nên làm gì để ngăn cản chuyện này đây?