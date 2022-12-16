Giữa đêm, chồng bận họp với đối tác nên tôi một mình đưa con đi bệnh viện, đang luýnh quýnh đi lấy thuốc thì tôi va phải một 'cú sốc' vượt ngoài sức tưởng tưởng của tôi

Tâm sự 16/12/2022 03:30

Cú sốc này đã vượt quá sức chịu đựng của tôi...

Hơn nửa năm nay, chuyện "chăn gối" của vợ chồng B không còn mặn mà. B cảm nhận chồng chỉ như đang "trả bài'' mà thôi. Thậm chí anh còn cảm thấy khó chịu mỗi khi B đòi hỏi. Cứ nghĩ mình làm gì đó khiến chồng phật ý, B ra sức thay đổi, từ ngoại hình đến cách làm vợ... nhưng A vẫn như không. Càng ngày anh càng dửng dưng với vợ.

Giữa đêm, chồng bận họp với đối tác nên tôi một mình đưa con đi bệnh viện, đang luýnh quýnh đi lấy thuốc thì tôi va phải một 'cú sốc' vượt ngoài sức tưởng tưởng của tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Hôm qua thứ 7, đúng ra A không phải đi làm. Nhưng anh ăn mặc chỉn chu, xịt nước hoa thơm nức rồi rời nhà từ sáng sớm. B có hỏi chồng đi đâu mà trông hào nhoáng thế vậy, nhưng anh gắt: "Đàn bà biết gì mà lắm chuyện".

Thế rồi chồng đi biền biệt đến chiều muộn cũng chưa thấy về. B có gọi và nhắn tin hỏi han anh ăn cơm tối không, chồng cũng chẳng thèm đáp lời!

Khoảng 6 giờ tối, con trai 4 tuổi của B bỗng có biểu hiện lạ. Thằng bé tự dưng ôm bụng khóc ngằn ngặt. Mặt tím tái đi, mồ hôi trán vã ra nhưng vẫn kêu lạnh. Đặc biệt con B còn bị nôn mửa nữa.

B cuống cuồng gọi cấp cứu. Rất nhanh sau đó con B được đưa đi viện. Sau đó B gọi cho chồng. Nhưng gọi đến cháy máy mà A vẫn không nghe. Sợ anh đang bận giải quyết công việc nên B còn cẩn thận nhắn tin cho chồng về tình hình bệnh của con nữa. Nhưng đổi lại, phía A vẫn bặt vô âm tín!

Hơn 9 giờ tối, con B mới cấp cứu xong. Thằng bé bị lồng ruột do vừa ăn xong đã chạy nhảy nô đùa quá sức. Lúc này B mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn chưa ăn gì, nhưng B không thấy đói, chỉ cảm thấy trong người bồn chồn không yên. Chắc là do B lo lắng cho con quá rồi. Về phía A, anh vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện lại cho B. Lúc đó B còn nghĩ, có lẽ A đang bận tiếp khách hàng rồi!

Bác sĩ yêu cầu B đi mua thuốc cho con. B cầm hóa đơn nhanh chóng ra hiệu thuốc gần bệnh viện. Đang lúc mải mốt, B bỗng đâm rầm vào 1 đôi nam nữ đang ôm nhau đi từ phòng cấp cứu ra.

Cú va chạm bất ngờ làm túi thuốc trên tay B và tờ kết quả khám bệnh của đối phương cùng rơi xuống đất. Biết lỗi do mình, B vội vàng cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên trả lại người ta. B có đọc nhanh được bác sĩ chẩn đoán cho người đó bị đầy hơi do ăn uống quá nhiều thứ bổ trong 1 ngày.

Đang cuống quýt nói lời xin lỗi họ, B á khẩu khi nhìn thấy người đối diện mình. Đó chính là chồng B và 1 người phụ nữ lạ. Cô gái kia còn đang gục đầu vào vai Tú, ra vẻ nũng nịu, yếu đuối.

Thấy B, A cũng bất ngờ, vội vàng buông nhân tình ra. Anh lắp bắp hỏi B: "Sao em lại ở đây?". Còn cô gái kia thì ngúng nguẩy hỏi A: "Bà nào đây anh? Người quen của anh à?".

Đến lúc này B mới vỡ lẽ, hóa ra, Tú không bắt máy, không đọc tin nhắn của B là đang bận hú hí với nhân tình. B nói với chồng: "Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng con ốm hay sao?". Lúc này A mới hoảng hốt: "Con ốm thật sao? Anh tưởng em nói dối...".

B nhếch mép cười khinh bỉ và không thèm đáp lại A nữa, vội vàng trở về giường bệnh của con. A vội buông nhân tình đuổi theo B. Đúng lúc B đến phòng bệnh của con thì bác sĩ hỏi lớn: "Ai là người nhà của bé Linh (con B)". B lập tức lên tiếng: "Là B". Bác sĩ đưa mắt về phía A và hỏi anh là ai? B nhẹ nhàng đáp: "Người dưng"...

Giữa đêm, chồng bận họp với đối tác nên tôi một mình đưa con đi bệnh viện, đang luýnh quýnh đi lấy thuốc thì tôi va phải một 'cú sốc' vượt ngoài sức tưởng tưởng của tôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Con B lúc đó đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện. Bác sĩ đề nghị B nên để cháu lại đến sáng mai để theo dõi thêm. Lúc này A mới tức giận kéo B ra 1 góc rồi chất vấn: "Sao anh cũng là cha của con, em lại nói là người dưng?". B gạt tay Tú, nói thẳng: "Anh nói câu đó mà không biết ngượng à? Vậy lúc con ốm, đi cấp cứu cần bố ở bên thì anh ở đâu? Đây không phải lần đầu mà rất nhiều lần anh vô tâm với mẹ con B rồi. Anh yên tâm, ngay ngày mai trở về nhà, B sẽ trả sự tự do cho anh muốn làm gì thì làm".

A lặng người vì câu nói của B, nhưng B mặc kệ. Anh đã khiến B quá thất vọng rồi!

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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