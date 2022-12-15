Về quê bạn trai mới quen 2 tháng để bàn tính chuyện cưới xin, mọi việc đều êm xuôi cho đến khi tôi nghe lén được một bí mật động trời của nhà anh ta từ chính miệng hai người họ hàng

Tâm sự 15/12/2022 14:12

Bí mật này quả thật rất đáng sợ đối với tôi...

B và H mới quen nhau được 2 tháng, còn chưa về ra mắt gia đình 2 bên, vậy mà nhà trai đã giục cưới. Hầu như ngày nào mẹ người yêu cũng gọi điện cho B. Mặc dù bác gái đã lớn tuổi (khoảng 60 tuổi, gọi qua video call B thấy tóc bác đã bạc trắng), lại sống ở quê nhưng tư tưởng của bà rất thoáng. Bác ấy liên tục giục B "thả" để có thai.

Về quê bạn trai mới quen 2 tháng để bàn tính chuyện cưới xin, mọi việc đều êm xuôi cho đến khi tôi nghe lén được một bí mật động trời của nhà anh ta từ chính miệng hai người họ hàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Khi B nói rằng mình chưa muốn. Nếu 2 đứa lấy nhau thì B vẫn sẽ kế hoạch 1 thời gian, đợi kinh tế ổn định mới nghĩ đến chuyện con cái. Nhưng mẹ H giãy nảy lên, bác ấy nói: "Ôi dào, con bé này, thời buổi nào rồi còn giữ cái suy nghĩ cổ hủ ấy. Bây giờ cứ phải dẫn "cả trâu, cả nghé" về mới là giỏi. Đúng song hỷ lâm môn...". H cũng chẳng phản đối mẹ về ý kiến này, ngược lại không ít lần anh còn "đòi hỏi" B.

Tuần trước, H dẫn B về ra mắt. Nhà anh cách thành phố 200km nên chúng B ra bến từ sớm. Bạn trai bảo B: "Lần này về nhà anh xong là cưới luôn đấy nhé. Chúng mình cũng không còn trẻ, bố mẹ 2 bên đều mong ngóng đám cưới rồi mà". B vui vẻ gật đầu, gục vào vai anh để ngủ. Nhưng trong lòng vẫn thấy bồn chồn. Quyết định cưới H liệu có quá nóng vội không, khi mà chúng B mới quen nhau được 2 tháng?

Vừa xuống xe, B đã thấy mẹ chồng tương lai đợi ở cổng. Thấy B, bác gái niềm nở lắm. Chẳng đợi B chào hết câu, mẹ H đã lôi B xềnh xệch đi vào trong. Vừa đi, bác ấy vừa vui vẻ: "Thấy cháu qua điện thoại là bác ưng rồi. Nhưng mà ở ngoài còn xinh hơn trong điện thoại ấy nhỉ. Hai đứa đi đường có mệt không? Vào đây nghỉ ngơi 1 lúc rồi ăn cơm luôn. Cơm nước bác nấu xong hết cả rồi".

Thấy mẹ bạn trai đối đãi với mình tốt như vậy, B cũng sinh tình cảm yêu quý bác ấy ngay từ phút đầu gặp mặt. Vào đến trong nhà H, B hơi bất ngờ vì nhà đông người quá. Mẹ H đã gọi hết họ hàng sang đây để xem mặt B. Điều đó làm B ái ngại đến đỏ bừng cả mặt. Thấy B chào hỏi, ai cũng vui vẻ đáp lời. H nói nhỏ vào tai B: "Bố anh ốm nằm ở giường kia, em vào chào bố 1 câu". B cũng nghe lời anh vào thăm hỏi bác ấy.

Cơm trưa xong xuôi, mẹ H gọi B lên nhà và vào việc luôn: "Hôm trước bác đi xem ngày rồi. Thầy bảo 2 đứa đẹp nhất là mùng 10 tháng sau nữa cưới. Từ nay đến hôm đó còn gần 2 tháng, các con sắp xếp mọi thứ từ giờ đi là vừa...". Mọi người nhà H cũng thêm lời, ai cũng mong chúng B tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt.

Buổi chiều hôm đó, H theo mẹ ra đồng để bắt gà (trang trại nhà anh ở đó) về chiêu đãi con dâu tương lai. Một mình ở nhà buồn quá nên đã ra vườn nhà anh dạo chơi, xem có hoa trái gì bỏ bụng không? Đang ngẩng mặt nhìn mấy quả ổi, B bỗng nghe được tiếng thì thầm của 2 người lạ bên bờ ao hàng xong nhà H. Hai người đó hình như đang nói chuyện của B. Tò mò, B mon men nép sau bụi chuối để nghe ngóng!

- Nay thằng H lại dẫn con bé mới từ thành phố về đấy. Con bé này xinh hơn con trước. Bà Toán (mẹ H) ưng lắm. B đi qua thấy cười không ngậm được miệng.

- Ôi dào, giờ xinh hay xấu với nhà đấy có quan trọng gì? Quan trọng là có đẻ được con trai ngay cho nhà ấy không? Ông Du (bố H) ốm yếu, chưa chắc đã qua được năm nay. Ông ấy chỉ có mỗi yêu cầu là thằng H phải cưới vợ, sinh cháu nối dõi tông đường trước khi ông ấy mất. Chính thế nó mới vội vã muốn cưới. B nghe đâu, con bé này cũng mới quen thằng H được 2-3 tháng gì ấy thôi.

- Mới quen con nhà người ta, chắc gì nó đã đồng ý cưới ngay nhỉ? Vội vàng lại như con bé lần trước. Đến lúc có bầu, siêu âm là con gái cái, nhà ấy trở mặt luôn. Nghĩ lại cũng khổ thân con bé kia. Nó cũng là đứa hiền lành, gặp ngay phải nhà chồng khát cháu trai... Giờ ôm bụng bầu về mẹ đẻ, không biết mai sau sinh ra thì có được nhà này trợ cấp không? Mà con bé người yêu mới này có biết chuyện này không nhỉ?

- Điên à? Biết thì nó chạy mất, chắc chắn là giấu. Sau này cưới rồi, ván đóng thuyền thì may ra mới kể. Mà bà bé mồm thôi, ai nghe thấy lại sinh chuyện...

Về quê bạn trai mới quen 2 tháng để bàn tính chuyện cưới xin, mọi việc đều êm xuôi cho đến khi tôi nghe lén được một bí mật động trời của nhà anh ta từ chính miệng hai người họ hàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

B nghe hết tất cả mà bàng hoàng. Thế hóa ra nhà H mong ngóng có con dâu chẳng qua chỉ muốn kiếm cháu trai nối dõi tông đường? Chẳng trách mẹ anh cũng giục B mang thai trước cưới. B vội vàng quay trở về nhà H, thu hết hành lý rồi rời khỏi đó. Bí mật này quả thật đáng sợ và quá sốc đối với B!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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