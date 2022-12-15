Được mẹ chồng chăm bẵm toàn đồ bổ vẫn bị mất sữa sau sinh, tôi lo lắng tìm hiểu thì mới phát hiện lý do thực sự từ một hành động mà mẹ chồng cố tình làm mỗi ngày

Ở đây có chị em nào vừa sinh xong sữa đang tràn trề bỗng dưng tịt mất không? D thì cũng không hẳn tịt, nhưng mới ở cữ được 3 tuần, không có sự cố gì xảy ra mà sữa cứ ít dần rồi cạn. D áp dụng đủ mọi cách từ dân gian đến hiện đại, nào là uống chè vằng, thảo mộc lợi sữa, pha sữa đặc nóng, massage, ăn chân giò hầm... thế mà sữa vẫn không về như trước.

Thế là D điên cuồng lên mạng tra lý do mất sữa, rõ là tâm lý D 3 tuần vừa rồi sau sinh rất tốt, chẳng ốm đau khó chịu gì vì trộm vía con D không quấy khuya. Cơm cữ ngày 3 bữa mẹ chồng nấu đầy đủ, toàn đồ ngon nên D ăn cũng tốt, chả có hiện tượng chán nản gì, còn tăng thêm 4kg cơ. Thế thì tại sao D lại bị mất sữa nhỉ?!?

Thay vì thức khuya hút sữa như trước, mấy hôm nay D lại không ngủ được vì trầm cảm. Chồng D lo lắm nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết loanh quanh an ủi vợ rồi pha sữa ngoài cho con uống. Cơ mà con D cũng biết cách hành bố mẹ lắm, nó cứ đòi ngậm ti chứ chẳng thèm bú sữa ngoài. D cố vắt nhưng chỉ được rất ít, chẳng đủ nửa túi sữa trữ đông, màu sữa cũng không vàng óng sánh đặc như trước.

Tưởng chuyện đó đã gây stress lắm rồi, thế mà đêm hôm trước D còn bị tiêu chảy nhẹ các mẹ ạ. Nghĩ lại thì không ăn gì bậy bạ, cơm có đủ rau thịt đàng hoàng, mẹ chồng D tính cũng sạch sẽ chu đáo nên chắc chắn không thể bị ngộ độc được. D không dám uống thuốc bừa vì còn phải cho con bú, định đi bác sĩ mà sợ dịch bệnh nên lại nằm nhà.

Thấy D đăng status lên mạng than thở suốt nên đứa bạn thân gọi điện hỏi thăm, nó đẻ 2 lần rồi nên cũng có nhiều kinh nghiệm. D kể nó nghe mấy hôm nay bị mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy nhẹ và sữa bỗng dưng ít hẳn, nó chẳng suy nghĩ gì liền hỏi luôn các loại thức ăn mà D nạp vào người. May mà D có thói quen chụp ảnh các bữa cơm cữ lại nên D gửi hết cho nó xem, nửa tiếng sau nó nhắn lại khiến D chết điếng.

- Mày bỏ ngay món chả lá lốt với canh mướp đắng đi, ăn mấy cái đó vào coi chừng mất sữa. Mẹ chồng tao là bác sĩ nên bà chăm tao lúc đẻ kỹ lắm, mấy lần giúp việc nấu nhầm chả lá lốt với mướp đắng nhồi thịt đều bị mẹ mắng. Tao cũng thích ăn mướp ấy lắm mà phải nhịn đến tận lúc đứa út cai sữa mới được ăn lại.

D hoang mang toát cả mồ hôi, nghĩ lại mâm cơm cữ cả tuần nay toàn chả lá lốt với lá lốt xào thịt bò. D biết mẹ chồng rất tốt tính, có lẽ bà không biết tác hại của những món ăn này với gái đẻ nên mới vô tư nấu cho con dâu ăn. Tra trên mạng thì đúng là có nhiều bài viết khuyên đẻ xong không nên ăn những thứ ảnh hưởng đến sữa như lá lốt, mướp đắng. Suy nghĩ cả buổi xong D đợi chồng đi làm về mới nói. Chuyện này nhạy cảm, khó trách mẹ chồng nên D nhờ anh nói khéo với mẹ để bà không nấu lá lốt mướp đắng cho D ăn nữa. Biết tính mẹ hay dỗi nên chồng D cũng hơi băn khoăn, nhưng thương vợ thương con nên anh bảo D cứ yên tâm ngủ để anh lựa lúc tâm sự với mẹ sau.

Đến hôm qua thì nhà D ăn mừng đầy tháng em bé, nhân lúc vui vẻ chồng D nói thầm với mẹ rằng mấy món rau mẹ nấu D ăn không hợp nên bị ít sữa. Chẳng ai trách móc câu nào mà tự dưng bà lăn đùng ra khóc, kêu chúng D vu oan giá họa cho bà, cố ý đổ cho bà tội hãm hại con dâu! Vợ chồng D choáng quá nên vội nhảy vào xin lỗi mẹ, dỗ dành mãi bà mới thôi.

Ảnh minh họa

Xong xuôi chồng D giải thích cho mẹ hiểu là lá lốt với mướp đắng không tốt cho bà đẻ, bình thường ăn không sao nhưng đang cho con bú thì dễ ảnh hưởng đến sữa. Mẹ chồng D mặt buồn thiu, thanh minh là nghe hàng xóm bảo ăn mấy thứ rau ấy mát sữa nên mới nấu, không biết rằng con dâu ăn xong bị mất sữa. D rất thông cảm cho mẹ nên phải an ủi bà rằng con rất thích cơm mẹ nấu, dừng ăn mấy món không tốt thì sữa sẽ về lại thôi.