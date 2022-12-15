Cách đây 3 ngày, điện thoại của V hết tiền, lúc đó có việc cần gọi cho sếp gấp, hỏi mãi chồng mới chịu cho mượn máy. Khi dùng xong, nhân tiện V vào kiểm tra xem điện thoại của anh có bí mật gì không. Bởi vài năm gần đây chồng luôn cấm vợ con động vào điện thoại.

Vì muốn giải quyết tận gốc vấn đề, V đã gọi cả nhà chồng đến để họp gia đình. Trong khi chồng đang ngơ ngác, không hiểu bố mẹ anh em đến làm gì mà đông đủ các ban bệ thì V đưa ngay những tin nhắn chuyển tiền của chồng cho mọi người xem.

V choáng váng khi phát hiện anh chuyển tiền cho chị hàng xóm tên Loan. Thậm chí khi vào Zalo của chồng, V thấy hai người thường xuyên nói chuyện qua lại và sốc khi phát hiện tháng nào anh ấy cũng gửi cho chị ta 40 triệu.

V bảo suốt 2 năm nay, tháng nào anh cũng chỉ đưa cho vợ có 3 triệu, toàn bộ chi tiêu trong nhà do vợ bỏ ra hết. V vừa khóc vừa tố tội của chồng, mọi người đua nhau trách mắng anh ấy đủ những lời khó nghe. Đến khi cả nhà yêu cầu anh ấy cắt đứt qua lại với Loan và bắt đưa tiền lương cho vợ nắm giữ thì chồng V đứng dậy bỏ vào phòng.

Một lúc sau anh đi ra với một cuốn sổ tiết kiệm, anh ném thẳng vào người V. Anh bảo lấy V 8 năm trời. Suốt 6 năm anh đưa hết tiền lương cho vợ nhưng tháng nào V cũng kêu hết tiền, chẳng có dư.

Chồng bảo chị Loan thương anh ấy chịu khó hiền lành nhưng lấy phải cô vợ chi tiêu hoang phí như V nên đã bảo anh đưa tiền chị ấy gửi góp vào ngân hàng mỗi tháng giúp (chị Loan làm nhân viên ở ngân hàng). Anh còn mỉa mai V rằng cũng bằng ấy tiền, nhờ chị Loan giữ giúp trong 2 năm tiết kiệm được 1 tỷ, đưa cho V thì chẳng còn sót lại đồng nào. Anh bảo rất hối hận vì đã lấy phải người vợ chi tiêu vô tội vạ như V.

Ảnh minh họa

V biết mình có lỗi nên đã xin lỗi chồng và mọi người. Chính V cũng có cảm giác mình tiêu hoang thật, cứ có tiền là V không kìm hãm được bản thân. Nhưng bản thân anh cũng có thể tự mang tới ngân hàng gửi được mà sao phải gửi người ngoài? Hay anh và chị Loan có mối quan hệ khác? Mọi người góp ý cho V cách giữ tiền đồng thời giữ chồng với?