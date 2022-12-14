Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi lén xem tin nhắn của chồng thì đúng như dự đoán, tuy nhiên, danh tính người kia trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng

Tâm sự 14/12/2022 11:13

Đến giờ tôi vẫn chưa hết sốc...

Theo như mọi người đánh giá, chồng O là một hình mẫu đàn ông chuẩn mực mà ai cũng muốn kết hôn. Sự nghiệp vẻ vang, phong độ đẹp trai và đặc biệt rất cừ khôi trong "chuyện ấy". Đi bên cạnh chồng, dường như O trở nên nhỏ bé, lép vế. Song O vẫn cố gắng hi sinh bản thân mình vì anh ấy chẳng một lời đắn đo.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi lén xem tin nhắn của chồng thì đúng như dự đoán, tuy nhiên, danh tính người kia trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

O không phải người dễ sinh con, trong khoảng 2 năm đầu hôn nhân, chưa bao giờ O có tin vui. Cũng may ông trời thương xót, sang tới năm thứ 3, O đã có tin vui và sinh được một bé trai. Chồng O là con độc đinh trong gia đình, vậy nên gánh trên vai O cũng là trách nhiệm rất lớn. Nếu không sinh được con trai nối dõi, chính bản thân O sẽ cực kỳ áp lực. Hiện tại, con trai O lớn lên khỏe mạnh, kháu khỉnh. Chồng cũng chiều chuộng O hơn trước, cho rất nhiều tiền để chi tiêu, mua sắm.

Giờ đây, khi sức khỏe đã ổn định hơn, O chỉ mong mình sớm có thêm tin vui, trai hay gái đều được, nếu là con gái thì càng tốt. Đợt này, O thấy chồng hay chú tâm vào điện thoại hơn, trước đây anh chỉ cầm điện thoại khi ở trong phòng làm việc thôi. Vậy mà bây giờ, cả lúc ngồi xem ti vi cùng vợ, chồng cũng dán mắt vào màn hình.

O nảy sinh nghi ngờ với anh cũng được một thời gian, song O không thể điều tra quá vội vã. Bởi chồng O cực kỳ cẩn thận, đặt mật khẩu tất cả các thiết bị. Có vài lần trước đây O từng cố động vào điện thoại của chồng nhưng đã bị anh mắng. Anh bảo máy anh có nhiều mối quan hệ làm ăn quan trọng, táy máy vào đến lúc lại gây ra chuyện gì thì rất phiền phức.

Do vậy, O để ý cực tỉ mỉ để có thể cầm vào điện thoại anh dù chỉ là trong chốc lát. Cuối cùng, thời cơ đã đến, vài hôm trước chồng O đi tắm nhưng lại để mở cửa phòng làm việc. O nhân cơ hội phi thẳng vào vì đã thấy chiếc điện thoại để ngay ngắn trên bàn. Nhưng một vấn đề đặt ra là chồng O để mật khẩu, thật không dễ gì xem được. Bao lần trước, O đã thử những con số liên quan đến hai vợ chồng mà chẳng vào được, thậm chí đã thử cả ngày sinh của con trai nhưng vẫn báo lỗi. Lần này, may sao O thử ghép ngày sinh của hai mẹ con thì mở được.

Vừa vào máy chồng, O vừa tự nhủ, mẹ con O hẳn là rất quan trọng với chồng nên anh mới để mật khẩu máy như vậy. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì màn hình đã hiện lên một dòng tin nhắn lạ "Anh định bỏ mặc em vào ngày ấy thật à?"

Ngoài ra, người này còn gửi cho chồng O một bức hình. Lúc ấy tim O đập rất nhanh, nếu ấn vào xem chi tiết thì chồng sẽ phát hiện. Song O cũng chẳng thể lờ đi được. Bây giờ một là biết hết và vỡ lở, hai là O sẽ sống trong dằn vặt, lo âu. O nghĩ mình là vợ trên giấy tờ của anh, chuyện gì O cũng được quyền biết nên tới cuối cùng, O đã chọn ấn vào xem.

Người nhắn tin cho chồng O không có tên mà anh ấy chỉ để icon là một con mèo. Càng đọc, O lại càng thấy sốc. Hóa ra chồng O và người này đã qua lại với nhau một thời gian. Đặc biệt hơn, kẻ thứ ba kia là nam giới... Thật bẽ bàng làm sao, tình huống này quả thật chưa bao giờ O nghĩ tới.

O lướt xuống cuối cùng, nhìn bức ảnh mà người đàn ông kia gửi, đó là bàn tay bị rạch chảy máu. Anh ta cứ năn nỉ ngày 20/10 chồng O hãy ghé qua chỗ mình. Đã vậy, người này còn bảo chồng tổ chức 20/10 cho vợ trước để tới đúng hôm đó dành trọn cho tình nhân. Chồng O từ chối, còn anh kia thì cứ liên tục nhắn tin gạ gẫm. Hôm đó, O đã xóa tin nhắn của người đàn ông gửi để chồng không nghi ngờ.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi lén xem tin nhắn của chồng thì đúng như dự đoán, tuy nhiên, danh tính người kia trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Thật may, chồng O đã dành trọn thời gian cho vợ con ngày lễ đặc biệt này. Nhưng O dám chắc chồng mình đã có quan hệ bất chính với người đàn ông kia. Bây giờ phải làm sao để O có thể chiến thắng tình địch và kéo chồng mình trở về đây. O muốn xử lý mọi thứ thật gọn, để không xảy ra bất cứ một mâu thuẫn gay gắt nào ảnh hưởng tới hôn nhân. O còn rất sợ chồng phát hiện ra mình đã động vào điện thoại của anh ấy nữa. Thật là khó xử quá...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 17 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 17 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa