Biết tôi sinh con sau ly hôn, chồng cũ bất ngờ đến tìm đưa tôi một thứ cùng một lời đề nghị khiến tôi sửng sốt

Tâm sự 14/12/2022 03:34

Tôi đã quá mệt mỏi với sự phiền phức của anh ta...

Phụ nữ có lòng bao dung lớn, sẵn sàng chịu thua thiệt, nhẫn nhịn chút để giữ hạnh phúc gia đình êm ấm. Tuy nhiên ai cũng có giới hạn, đến một ngày phái đẹp không chịu nổi thì cũng là khi người đàn ông đã dồn cô ấy đến bước đường cùng. Bản thân C cực kỳ thấm thía điều này, nhất là khi cuộc hôn nhân đã bào mòn cả tuổi thanh xuân của C.

Biết tôi sinh con sau ly hôn, chồng cũ bất ngờ đến tìm đưa tôi một thứ cùng một lời đề nghị khiến tôi sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

C và chồng cũ lấy nhau được 3 năm nhưng số ngày hai chúng C thật sự vui vẻ không có nhiều. Anh ấy giàu có nhưng lại khá chặt chẽ trong chuyện tiền nong, thậm chí tư duy gia trưởng, bảo thủ, không dễ để thương lượng. Sống cùng một nhà, mang tiếng là vợ mà C chưa bao giờ được chồng chủ động đưa tiền đi shopping. Khi nào C phải xuống nước xin xỏ, nịnh nọt một chút thì chồng mới chịu rút hầu bao.

Một chuyện đáng buồn nữa là mẹ chồng lại chi tiêu chặt chẽ y hệt con trai bà ấy, thành ra C cũng chẳng thể nhờ cậy vào ai. Tới khi C đi làm kiếm thêm thu nhập thì chồng lại nói là C sĩ diện, làm cao. Thú thực anh luôn đẩy C vào những tình huống khó xử. Một người đàn ông ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ tới bản thân như vậy, C vẫn phải nhẫn nhục. Vì năm đó C mang thai.

Nhưng rồi cuộc đời C vẫn không thể bình an suôn sẻ. Đã có quá nhiều khúc mắc với chồng cũ, thành ra C luôn đắm mình trong trạng thái u uất, khó chịu. Để rồi một tai nạn không may xảy ra, C đã sảy thai, mất đi đứa bé trong bụng. Sau lần đó, C thấy tâm tính của chồng thay đổi, nhưng cũng lại chỉ được một thời gian thì "ngựa quen đường cũ".

C biết mình sinh bé thứ hai, nhưng giữa lúc đang khủng hoảng, C không muốn đi vào vết xe đổ lần nữa. Chính thời điểm ấy, C còn phát hiện chồng cũ ngoại tình. Vậy nên C đưa ra một quyết định nhanh đến chóng vánh: Ly dị. Tất nhiên, C đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, lo cho cả tương lai của em bé trong bụng. Không ngờ là, chồng cũ lại đồng ý luôn chẳng chút do dự. Đúng là anh ta đã cạn tình cạn nghĩa nên chẳng còn đoái hoài gì.

Sau khi ly dị, chồng cũ biết chuyện, cũng định đến thăm C vài lần nhưng C không thèm gặp anh ta, càng không muốn nhận những đồng tiền trợ cấp. Bố mẹ đẻ thương yêu, giúp đỡ là quá đủ rồi.

Bẵng đi hơn 1 năm sau khi ly dị, C hạ sinh bé trai thành công. Con C kháu khỉnh, đáng yêu, là niềm vui mỗi ngày của C. Một đêm nọ, chồng cũ đến trước cửa nhà, khóc lóc gào thét điên cuồng. Anh ta còn nhắn tin xin C hãy xuống mở cửa để gặp một chút. Cũng bởi hôm đó trời mưa nên C mới nể tình, vả lại không muốn phiền đến bố mẹ ngủ trên tầng bị ồn ào.

Xuống tới nơi, C thấy chồng cũ người ướt nhẹp, bộ dạng thực sự đáng thương, tệ hại. C vừa mở cửa ra, anh ta lập tức quỳ xuống, miệng liên tục kêu xin lỗi vợ và đưa cho C chiếc ví. Chồng cũ nói:

"Ví anh đây, tiền bạc, thẻ của anh đây, em hãy cầm lấy dùng thoải mái đi. Nhưng chúng ta quay lại với nhau được không? Anh muốn 3 người chúng ta sống dưới một mái nhà, anh muốn gặp con anh..."

C cầm ví của chồng cũ nhưng rồi trả lại luôn, giờ tiền bạc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cứ ngỡ chồng cũ đáng nhẽ đang hạnh phúc bên cạnh nhân tình, thì ra anh ta lại tới nông nỗi này. C khuyên chồng cũ về nhà, khi nào tỉnh táo sẽ gặp nói chuyện riêng. Hôm sau, chị dâu bên nhà chồng cũ cũng nhắn tin tâm sự. C mới biết được rằng thì ra cô nhân tình không phải là gái độc thân mà là bà mẹ đơn thân vừa bỏ chồng. Vì chồng cũ bị lừa một vố đau nên giờ đây mới hối hận nhớ lại tình xưa.

Biết tôi sinh con sau ly hôn, chồng cũ bất ngờ đến tìm đưa tôi một thứ cùng một lời đề nghị khiến tôi sửng sốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Anh ta quả là xứng đáng nhận lấy những đau thương này. Giờ đây, C sẽ không bao giờ tha thứ, để anh ta phải sống trong chấp niệm, dằn vặt. Con C vẫn sẽ có cuộc sống tốt mà không cần bố, C sẽ yêu thương, chăm sóc và giáo dục nó thật tốt. Còn về tiền bạc, C cũng sắp sửa đi làm rồi, không để con phải chịu thua thiệt. 

Chồng bất ngờ đưa tôi số tiền lớn, nói của bố mẹ chồng cho, tuy nhiên, lý do thực sự của hành động này khiến tôi sửng sốt

Chồng bất ngờ đưa tôi số tiền lớn, nói của bố mẹ chồng cho, tuy nhiên, lý do thực sự của hành động này khiến tôi sửng sốt

Một trong những cảm giác buồn bã nhất khi về một gia đình làm dâu là bản thân bị cho ra rìa và bị coi như người ngoài...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 51 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 51 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa