Vừa mua mấy kg ổi đem về nhà mẹ ruột, chồng và mẹ chồng cùng phối hợp làm một chuyện khiến tôi sững người

Tâm sự 13/12/2022 10:10

Không ngờ họ có thể đối xử như vậy với tôi...

Về làm dâu 3 năm rồi mà D có cảm giác nhà chồng vẫn chỉ coi mình là người lạ. Ngay đến chồng D, người đầu gối tay ấp cũng chẳng ngoại lệ. Tháng nào đưa tiền sinh hoạt chồng D cũng phải nói thêm vài câu kiểu như thừa thì cất đi, tiết kiệm chứ đừng có mà tuồn về nhà ngoại. Mọi ức chế, mệt mỏi trong cuộc sống hôn nhân của D cũng bắt đầu từ đây mà ra.

Vừa mua mấy kg ổi đem về nhà mẹ ruột, chồng và mẹ chồng cùng phối hợp làm một chuyện khiến tôi sững người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Lấy chồng gần, D luôn nghĩ là mình may mắn. Ở gần bố mẹ thì cũng tiện chăm sóc, đỡ đần ông bà những lúc trái gió trở trời. Nhưng đối với chồng D, việc D thường xuyên về ngoại lại giống như cái gai trong mắt anh. Anh luôn có cái suy nghĩ D mang tiền, mang của nhà anh về cho nhà ngoại. Hai vợ chồng cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn với nhau suốt thôi. Cho dù D có khẳng định rằng D không động vào một đồng anh đưa thì anh cũng chẳng thèm tin. Nghĩ mà chán, anh phân bì, tị nạnh như thế nhưng sao lại bắt D phải trọn đạo hiếu với bố mẹ chồng.

Hôm rồi ổi rẻ quá, D mua luôn 2 túi, mỗi túi 5kg. Xách túi ổi về, D để một túi ở nhà còn một túi thì đặt lên xe tính chở sang nhà ngoại. Còn chưa kịp đi thì chồng D đã lao ra giành lại túi ổi quát giật giọng: "Nhà này không thừa của mà mang cho người khác". D ức quá nói thẳng rằng D mua bằng tiền của D, D cho ai là quyền của D. Chồng D vẫn không bỏ qua giật tung cả túi ổi, quả lăn xuống đất, không ngừng gằn giọng rằng tiền của D cũng là tiền của anh, D không có quyền. Nghe hai vợ chồng to tiếng, mẹ chồng D đi ra lại mắng D ăn cây táo rào cây sung, bòn rút tiền nhà chồng, nhất định đuổi D về ngoại. Chồng D thì phóng xe đi thẳng chẳng thèm nói thêm câu nào nữa.

Vừa mua mấy kg ổi đem về nhà mẹ ruột, chồng và mẹ chồng cùng phối hợp làm một chuyện khiến tôi sững người - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đến nửa đêm rồi mà vẫn không thấy anh nhắn về lấy một lời. D thật sự không thể hiểu nổi nhà chồng đang nghĩ gì mà hành xử như vậy. Chỉ là một túi ổi, chẳng đáng bao nhiêu, D cũng đã để cho cả nhà chồng rồi cơ mà. Giờ D chẳng biết phải làm sao với chuyện này nữa đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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