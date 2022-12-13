Vừa mua mấy kg ổi đem về nhà mẹ ruột, chồng và mẹ chồng cùng phối hợp làm một chuyện khiến tôi sững người

Về làm dâu 3 năm rồi mà D có cảm giác nhà chồng vẫn chỉ coi mình là người lạ. Ngay đến chồng D, người đầu gối tay ấp cũng chẳng ngoại lệ. Tháng nào đưa tiền sinh hoạt chồng D cũng phải nói thêm vài câu kiểu như thừa thì cất đi, tiết kiệm chứ đừng có mà tuồn về nhà ngoại. Mọi ức chế, mệt mỏi trong cuộc sống hôn nhân của D cũng bắt đầu từ đây mà ra.

Ảnh minh họa

Lấy chồng gần, D luôn nghĩ là mình may mắn. Ở gần bố mẹ thì cũng tiện chăm sóc, đỡ đần ông bà những lúc trái gió trở trời. Nhưng đối với chồng D, việc D thường xuyên về ngoại lại giống như cái gai trong mắt anh. Anh luôn có cái suy nghĩ D mang tiền, mang của nhà anh về cho nhà ngoại. Hai vợ chồng cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn với nhau suốt thôi. Cho dù D có khẳng định rằng D không động vào một đồng anh đưa thì anh cũng chẳng thèm tin. Nghĩ mà chán, anh phân bì, tị nạnh như thế nhưng sao lại bắt D phải trọn đạo hiếu với bố mẹ chồng.