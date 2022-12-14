Vào ngày thôi nôi, mẹ chồng chơi sộp lì xì cháu nội 5 triệu trước mặt họ hàng, đến khi kiểm tra tiền tôi thấy thiếu mất 50 chục cùng lời giải thích vô lý của bà

B nẫu ruột quá các chị em ạ. Lâu lắm rồi mới được ngày tụ tập đủ thành viên gia đình, tưởng vui vẻ mà kết cục mẹ chồng B lại gây chuyện khiến chồng B cũng tức, cãi nhau một trận tưng bừng với bà.

Bà chỉ có một tật xấu duy nhất là tính toán chi li, góp ý bao lần rồi bà vẫn không chịu thay đổi. Gia đình B có 8 thành viên tất cả, dưới chồng còn một cậu em trai đã lấy vợ và ra ở riêng nên sinh hoạt phí chủ yếu do vợ chồng B đóng góp. Mỗi tháng B gửi ông bà 4 triệu, còn lại tiền bỉm sữa nuôi con chúng B tự chi. Ấy thế mà mẹ chồng tính toán kỹ hết mức, cái lông gà vỏ tỏi bà cũng ghi chép thiếu thừa. Nhiều khi thấy bà lẩm nhẩm than con dâu bỏ phí 2 nghìn tiền hành, 3 nghìn tiền trứng, B không vui lắm nhưng vẫn kệ cho mẹ chồng nói.

Chuyện này không phải B cố ý nói xấu mẹ chồng đâu, chỉ là muốn tâm sự với mọi người một chút xem liệu có phải B nhạy cảm quá hay không. 3 năm làm dâu B chưa từng cãi lời bố mẹ chồng nửa câu, mẹ chồng cũng tốt bụng hiền lành chẳng bao giờ hạch sách B cả. Cưới xong B được cả nhà chồng chiều như tiên, bầu bí còn được mẹ chồng chăm hơn mẹ ruột. Thế nên ai cũng khen số B sướng, mấy đứa bạn thân còn ghen tị đòi... đổi mẹ chồng với B cơ!

Bảo ki bo thì mẹ dỗi, còn không nói gì thì suốt ngày mẹ chỉ quy mọi thứ ra tiền, rạch ròi với cả người thân không khác gì đi mặc cả mua rau ngoài chợ. Cứ nhẫn nhịn mãi, cho đến ngày hôm qua thì vợ chồng B đã quá sức chịu đựng với tính cân đo của mẹ.

Chẳng là gia đình tổ chức tiệc mừng sinh nhật con B 1 tuổi, mời hết cô dì chú bác anh chị họ hàng sang chơi ăn cơm. Ai cũng vui vẻ nói cười, lũ trẻ nghịch ngợm bóng bay rồi đòi ăn bánh trái rộn rã vô cùng. Đến tiết mục chụp ảnh thổi nến cho con B, mọi người xúm vào tặng quà, tặng tiền, chúc mừng rôm rả. B phải mang cái giỏ to ra để đựng đồ, chắc mẩm cũng được một khoản tích lũy riêng cho con.

Đến lượt người thân trong nhà thì mẹ chồng B tuyên bố tặng cháu một cái lắc chân vàng, kèm thêm 5 triệu tiền bỉm sữa. B háo hức lắm, hỏi xem mẹ chồng gửi tiền mặt hay chuyển khoản. Bà cười tươi rói giơ điện thoại lên, kêu giờ tao cũng hiện đại lắm, biết chuyển tiền ngân hàng online rồi khỏi phải ngồi đếm tờ nữa. B cảm ơn mẹ chồng rối rít, tuy món tiền không lớn nhưng tình cảm của ông bà vậy là vui rồi.

Mải ngồi trò chuyện ăn uống với mọi người, B không để ý điện thoại lắm cho tới lúc phát hiện có tin nhắn "ting ting". Mở màn hình lên xem thì thấy số dư cộng thêm 4 triệu 950 nghìn, kèm lời nhắn "Ông bà nội chúc mừng R". Ủa sao lại hụt mất 5 chục nhỉ, trừ phí chuyển khoản cũng đâu nhiều như thế?!? Giơ tin nhắn tài khoản cho chồng xem, anh bảo thắc mắc thì đi hỏi mẹ, khỏi suy diễn.

B vội hỏi mẹ chồng xem bà có gõ nhầm số không, chẳng phải tham lam gì đâu nhưng B thấy lạ quá. Bà vừa ăn nho vừa hào sảng nói lý do khiến B đứng hình.

- À, lúc chiều con vay mẹ 50 nghìn đi mua cà chua rau thơm gì đó, mẹ trừ luôn cho khỏi nợ nần ấy mà!

Cả nhà đang tưng bừng như Tết bỗng im phắc, kiểu như không ai tin nổi vào tai mình. Bà chị họ bên chồng còn ló đầu ra hỏi:

- Ôi cô A ơi, tặng quà cho cháu nội thì gửi chẵn 5 triệu, con dâu vay có 5 chục thì thôi cho luôn chứ sao lại trừ hao vào tiền sinh nhật của cháu thế. Mất vía mất lộc!

- Ơ cái con này, thì đằng nào con dâu chẳng phải trả lại cô 50 nghìn, cái gì ra cái nấy, xin ra xin mà vay ra vay, nó hỏi vay giờ cô trừ luôn cho còn ý kiến gì nữa?

Chồng B nhấp nhổm chắc định nói gì đó, nhưng thấy mẹ cãi cùn quá nên thôi. Vẫn là cái tật chi li không thể nào bỏ được của bà, giờ đi đôi co lý lẽ cũng thua! Bà chẳng kiêng nể gì cả, sinh nhật cháu mà cũng gây mất lòng vì 50 nghìn bé con con. B buồn quá bế con lên phòng, nghĩ tủi thân vì mẹ làm B phát ngại trước mặt mọi người. Sau lưng còn nghe loáng thoáng mẹ chồng hồn nhiên bảo "Có thế thôi mà cũng dỗi", B im lặng đóng cửa phòng luôn.

Ảnh minh họa

Có phải B nhạy cảm quá không hả chị em, hay B nên tìm cách để mẹ chồng học cách duyên lên một tí?