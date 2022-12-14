Nhờ đứa trẻ hàng xóm mà tôi phát hiện mẹ chồng cũ đã 'tác động vật lý' lên con heo đất mà tôi cố công cất giữ

Tâm sự 14/12/2022 01:39

Không ngờ bà ta lại gian xảo như vậy...

V vừa chiến đấu một trận tưng bừng bên nhà chồng mọi người ạ. May nhờ bé hàng xóm nên V có được bằng chứng bóc trần gã chồng tham lam trong phút cuối, nếu không chắc mất toi 35 triệu bạc tích cóp suốt mấy năm trời.

Nhờ đứa trẻ hàng xóm mà tôi phát hiện mẹ chồng cũ đã 'tác động vật lý' lên con heo đất mà tôi cố công cất giữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống bây giờ lâm vào ngõ cụt cũng do V lựa chọn sai, lấy chồng hơi vội, được hàng xóm cạnh nhà giới thiệu đứa cháu trai 30 tuổi chưa có ai yêu nên chỉ tìm hiểu qua loa rồi cưới luôn. Hồi đó nhà V cũng có chút vấn đề khó khăn, nghĩ đơn giản là cưới xong có vốn lận lưng nên V gật đầu chấp nhận mối lái luôn, dù chỉ mới gặp mặt chồng tương lai vài lần.

Chồng V là một gã nhà quê nên lành như cục đất, mặt mũi trông cũng ưa nhìn, cao to, chăm chỉ kiếm tiền. V thì làm ở huyện lương 3 cọc 3 đồng, bố mẹ khuyên nhủ lấy anh ta có khi cuộc sống lại đổi khác nên V cũng gật đầu lên xe hoa luôn. Nào ngờ đâu cởi váy cưới xong thì V chính thức khoác lên mình một mớ rác rưởi! 3 năm làm dâu toàn chuyện trời ơi đất hỡi, không ít phen V chịu nhục nhã với xóm làng vì gia đình chồng toàn người dở hơi.

Bữa cơm lại mặt sau đám cưới, chồng V uống rượu say vào "cà khịa" ông nội V nên bị ông vác điếu cày đánh cho một trận. Xin lỗi mấy ngày ông nội mới tha cho, thì 1 tuần sau chồng V lại bắt thịt nhầm con gà của họ hàng bên vợ. Mà chuyện cũng rõ ngớ ngẩn, chồng V đang trên đường về nhà thấy con gà trống chạy lông nhông, nghĩ nhậu sẽ ngon nên hắn xách gà đi thẳng, chẳng quan tâm là của ai luôn! Xui cái là thằng cháu V nhìn thấy, nó chạy về mách nên chú sang nhà chồng V chửi ầm cả làng, gọi chồng V là thằng ăn cắp.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng và 4 bà chị chồng đều có tật hóng hớt linh tinh. Toàn nghe tai nọ xọ tai kia nên đợt dịch vừa rồi cả 5 mẹ con kéo nhau lên huyện nộp phạt hết vì cái tội đăng tin vớ vẩn lên mạng, mất mấy chục triệu. Bị phạt xong còn về khoác lác với hàng xóm là "mất tiền oan" cơ, đúng là điếc không sợ súng.

9 tháng bầu bí mới là cơn ác mộng, cả 4 bà chị chồng lẫn mẹ chồng suốt ngày chỉ trỏ bắt V sống theo ý họ. "Mày phải ăn cái này cái kia mới tốt", "Không được nằm nghỉ ngơi nhiều con đẻ ra sẽ bị dốt (!?!)", "Phải làm việc nhiều thì mới có sức khỏe để sinh con"... Lúc 4 tháng V bị ngã một trận hú vía, do chị chồng làm đổ mỡ ra sàn bếp nhưng không chịu lau đi. Chẳng ai xin lỗi V câu nào, cũng không đưa V đi viện, cả nhà gần chục con người cứ ung dung ngồi ăn nhậu với nhau khiến V phải gọi điện sang ngoại cầu cứu rồi khám thai một mình.

Chồng V thì cả ngày đi làm xong về chỉ ăn với ngủ, chẳng giúp vợ được bất cứ việc gì. Mỗi tháng đưa cho vợ 4 triệu, còn lại tiền hắn kiếm được bao nhiêu V không biết. Mấy lần V nhắc nhẹ chuyện tiền nong, bảo anh phải đưa nhiều hơn để còn tích cóp tiền đi đẻ với nuôi con, mẹ với chị chồng nghe thấy xong V bị giáo huấn nguyên 1 buổi. Nào là "chửa đẻ phải biết tự chăm con", nào là "ngày xưa tao đẻ 5 đứa vẫn nuôi được hết", rồi cả điệp khúc mỉa mai "đi làm cán bộ huyện mà không kiếm được tiền phải ăn bám chồng"...

Hôm V vỡ ối trời mưa rét, chồng đang ngủ trong chăn ấm không chịu dậy, V phải gọi taxi lên viện một mình rồi bố mẹ ruột tất tả đạp xe theo sau. Cả gia đình chồng không một ai quan tâm, đến khi đẻ xong đến tận trưa mới thấy chồng lò dò lên bế con một lát. Từ lúc ấy V đã xác định mình đã gả nhầm chồng, đợi con cứng cáp hơn chút thì sẽ ly hôn.

Trước khi cưới mẹ V có cho một khoản tiền nhỏ, bà bảo không có nhiều vàng và sổ tiết kiệm cho con gái nên thay bằng con lợn đất. Nhìn mẹ 60 tuổi run run ôm con lợn nhỏ dúi vào tay mình, V khóc suốt mấy đêm vì thương mẹ. V giấu kỹ trong hành lý mang về nhà chồng, rồi cất con lợn trong ngăn tủ quần áo có khóa riêng. Chồng V đi làm suốt nên có lẽ không để ý đến heo đất bí mật của vợ, 3 năm qua V nhẩm tính cũng  được một khoản không nhỏ, loanh quanh cỡ 35 - 36 triệu.

3 tháng trước khi con vừa tròn 2 tuổi, V đâm đơn ly hôn với chồng. Y như V dự đoán, cả nhà chồng giãy nảy lên chửi bới không cho V thoát. V phải nhờ bác trưởng hội phụ nữ và bố mẹ ruột tới nói lý lẽ thì gia đình chồng mới im, nhiều chuyện vạch thẳng ra họ thấy nhục quá nên không dám nhảy lên đầu V nữa. Do không tin tưởng nhà chồng nuôi dạy cháu nên V xin nhận quyền nuôi con, yêu cầu duy nhất là mỗi tháng chồng phải gửi chu cấp 5 triệu đến khi con đủ 18 tuổi.

Thủ tục ly hôn chưa xong nhưng V vẫn quyết định dọn về nhà mẹ đẻ. Hôm gom đồ đạc, V ngỡ ngàng phát hiện ra con heo đất giấu trong tủ đã không cánh mà bay từ lúc nào! Lục tung cả phòng lên cũng không thấy, V liền gọi cả nhà chồng ra để hỏi nhưng ai cũng chối không biết gì. Vừa tức vừa tiếc của, V chắc chắn chỉ có mấy người họ ăn trộm con heo nhưng chẳng có bằng chứng gì. V điên cuồng vác xẻng ra vườn đào, bới tung cả sân nhà chồng lên để tìm bằng được số tiền mồ hôi xương máu. May sao đứa bé hàng xóm nhìn thấy, nó hỏi V làm gì, V bảo tìm con heo đất, nó chạy về nhà rồi mang 1 mẩu thạch cao sơn đỏ cho V xem. Đúng là mảnh vỡ từ con lợn của V rồi, hỏi nó lấy ở đâu thì nó gọi mẹ chồng V ra, cười hớn hở bảo bà L. cho cháu đồ chơi đấy.

Nhờ đứa trẻ hàng xóm mà tôi phát hiện mẹ chồng cũ đã 'tác động vật lý' lên con heo đất mà tôi cố công cất giữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Hóa ra từ lúc V đòi ly hôn bà mẹ chồng đã lục lọi đồ đạc, cạy tủ lấy được con heo đất xong đập ra lấy tiền giấu đi. Chồng V cũng biết nhưng cố tình im lặng, loại đàn ông hèn thế mà cũng đòi làm bố! V gọi công an đến, bà mẹ chồng sợ quá vội lôi xấp tiền còn nguyên vụn thạch cao giấu dưới gầm giường ra. 1 cọc 35 triệu lẻ mấy trăm, hoàn toàn là tiền lương V chắt chiu để nuôi con. Mong là quả báo đến sớm với cái gia đình thối nát ấy!

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