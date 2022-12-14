P với ông xã bây giờ là rổ rá cạp lại, chúng P trải qua 6 năm bên nhau với đủ vị ngọt bùi. Chồng đầu của P mất sớm, còn chồng hiện tại của P từng có 1 đời vợ và 2 đứa con gái riêng. Khi mới yêu nhau P cũng bị vợ cũ của anh làm phiền khá nhiều, chửi bới xéo xẳt rồi phá hoại tình cảm của chúng P nữa, nhưng cuối cùng nhờ tin tưởng nhau nên chúng P đã cùng vượt qua tất cả. P thấy mình chẳng làm gì sai, còn ông xã thì rất tốt, nếu bỏ lỡ anh ấy thì cả đời này chắc P không có ai quan tâm nữa.

Chiều ý P nên ông xã đưa đi khắp nơi chữa chạy, uống thuốc nam thuốc tây rồi thụ tinh nhân tạo nhưng 3 năm chưa có kết quả. Mãi đến tháng 8 vừa rồi, đúng đợt ở nhà giãn cách thì tin vui ập đến. P có mang mà không hề hay biết gì, thấy nôn mửa suốt nên tưởng bị dạ dày nọ kia. Ai ngờ ra viện khám thì bác sĩ báo có thai, vợ chồng P ôm nhau khóc nức nở.

Chung sống được 6 năm thì vợ chồng P sắm được đủ nhà, xe, riêng chuyện sinh con thì P đi khám bị hiếm muộn nên buồn phiền lắm. Chồng P rất tâm lý nên an ủi suốt, động viên P rằng không đẻ con cũng chẳng sao, 2 vợ chồng nương tựa vào nhau lúc về già. Anh cũng có 2 đứa con gái rồi nên chẳng tham vọng gì nữa, bảo P cứ ăn ngon mặc đẹp thoải mái đến hết đời. Cơ mà anh hiểu sao được suy nghĩ của phụ nữ, P cũng khát khao được làm mẹ chứ...

Từ lúc đó chồng P chăm vợ như trứng mỏng, bắt P nghỉ ngơi hoàn toàn để dưỡng thai. Cửa hàng mở lại đã có anh và bố mẹ chồng lo quản lý giúp, P chỉ ở nhà ăn ngủ với chơi. Anh xã mua cho mẹ con P đủ thứ, P cảm giác như anh bê cả siêu thị trên mạng về nhà vì ngày nào cũng có đồ ship tới! Nào là đồ ăn, hoa quả, thức ăn vặt, sữa bà bầu, quần áo váy vóc cho mẹ và con, bỉm tã, nôi cũi, đồ chơi, sách thai giáo... Nửa năm nữa mới đẻ mà đồ đạc đã chật cứng cả nhà!

Dạo này tinh thần P rất thoải mái vì ở tuổi 34 có đủ đầy mọi thứ rồi chẳng còn mong ước gì hơn. Chồng P thấy vợ vui thì cũng vui, hôm sinh nhật còn tặng P hẳn cái nhẫn kim cương khiến P cảm động phát khóc. Ấy thế mà buổi sáng vừa cười xong đến tối P đã lăn đùng ra gây sự với chồng.

Tất cả là vì P ở nhà rảnh quá, mò mẫm Facebook xong lại vô tình thấy chị vợ cũ comment vào bài đăng của mẹ chồng P. P bấm vào nick chị định xem qua loa thì đập vào mắt là cảnh chồng P thả tim hàng loạt mấy bức ảnh gần đây chị post. Trong khi đó anh rất ít khi tương tác với Facebook của P, đến 1 chiếc like cũng hiếm hoi vô cùng! Thế là 3 máu 6 cơn nổi lên, lại đang sẵn bầu bí nhạy cảm, P gọi điện luôn cho chồng chửi một tràng, trách anh là thằng đàn ông tham lam, không biết tôn trọng vợ, phản bội nọ kia.

Chồng P tức tốc chạy về nhà, hỏi sự tình xem làm sao vợ cáu. P quẳng cho anh xem những bức ảnh P chụp lại làm bằng chứng, tra hỏi xem lý do anh thả tim ngọt ngào trên Facebook vợ cũ là gì. Tưởng chồng mình sẽ căng thẳng toát mồ hôi khi bị vợ phát hiện hành động sai trái, nhưng không ngờ anh lại bật cười, vừa xem ảnh vừa cợt nhả. Anh còn trêu P là "Vợ ghen à?", khiến P tức quá ngồi bệt ra khóc, đòi gọi điện mách ông bà 2 bên.

Chờ P dứt tóc cào mặt chán chê, chồng mới bình tĩnh ôm P vào lòng giải thích: "Anh không còn tình cảm gì với vợ cũ cả, anh chỉ thả tim những bức ảnh chụp con gái anh thôi. Con bé biết dùng điện thoại rồi, nó cũng hay hỏi anh lắm, nên anh làm vậy cho con bé vui thôi. Em cứ dưỡng thai đừng nghĩ ngợi nhiều".

Ảnh minh họa

Nghe chồng nói xong P bỗng dịu cơn gắt hẳn, nhớ đến gương mặt hiền lành của 2 đứa nhỏ rồi lại khóc tu tu, tự trách mình đã hiểu lầm chồng. Sao P lại nóng nảy nghi ngờ chồng thế chứ, bao lâu nay anh làm gì cũng có lý do đàng hoàng. Anh rất rạch ròi chuyện con chung con riêng nên P không bao giờ chê trách chuyện anh chăm sóc 2 đứa con gái, tự dưng nghĩ mình cũng sắp đẻ, nếu bị vợ cũ anh ghen như thế thì P sẽ buồn chết mất. P thật ích kỷ làm sao, lại đi ghen với 2 đứa con của chồng!