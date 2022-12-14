'Cơm đang lành canh đang ngọt' thì chồng bất ngờ thông báo nhà sắp có thêm 'thành viên mới', sốc hơn nữa khi tôi nghe đến danh tính thực sự của đứa bé

Tâm sự 14/12/2022 14:11

Tôi không biết sắp tới mình phải sống sao nữa...

K lấy chồng tới nay đã được 5 năm, sinh hai con một trai một gái coi như "hoàn thành nhiệm vụ". Giờ vợ chồng K chỉ cần tập trung làm ăn, xây dựng gia đình và nuôi dạy các con chỉn chu cẩn thận. Về phía ông bà nội ngoại đôi bên, mặc dù mọi người đều đã tuổi cao nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Thôi thì đó cũng là điều may mắn, chứ như nhà bạn bè K, con dâu luôn phải lao tâm khổ tứ chăm sóc cho nhà chồng.

'Cơm đang lành canh đang ngọt' thì chồng bất ngờ thông báo nhà sắp có thêm 'thành viên mới', sốc hơn nữa khi tôi nghe đến danh tính thực sự của đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Thú thực K lấy chồng khá sung sướng, không phải làm gì nhiều vì đồng lương của anh đủ để nuôi 4 miệng ăn, thậm chí một năm còn được đi du lịch vài nơi. Nhà cửa cũng chẳng phải đắn đo gì vì bố mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn. Ở trên chồng K có anh trai chồng nuôi con một mình, được bố mẹ dành cho mảnh đất khác ở gần nhà.

Tình cảnh của anh trai chồng cũng khá khổ sở, anh bị vợ bỏ trong khi anh vẫn còn rất yêu chị ấy. Từ ngày K về làm dâu là chị dâu đã không còn ở nhà nữa rồi. Lúc nào K cũng thấy anh trai chồng trong trạng thái buồn rầu, nếu không có đứa con thì anh đã gục ngã từ lâu. Ngay cả những dịp lễ, Tết sum họp gia đình, gương mặt anh trai chồng vẫn thoáng lên nét đượm buồn. Phận làm em dâu nên K không dám khuyên bảo gì nhiều. Thi thoảng anh ấy có việc sẽ gửi con sang nhà K chơi một lát. Cháu K cũng ngoan ngoãn, thông minh.

Cuộc sống cứ chảy trôi bình thường cho tới một hôm chồng K thông báo tin sốc. Cách đây khoảng 2 tuần, anh về nhà với gương mặt ủ rũ, buồn bã. K lập tức hỏi chồng có chuyện gì thì anh nói một câu: "Gia đình mình sắp có thêm thành viên đấy em ạ".

K giật mình, bàng hoàng tới mức ngất lịm. Bởi trong đầu K hiện ngay lên viễn cảnh chồng ngoại tình rồi có con riêng bên ngoài. Bây giờ mọi sự vỡ lở anh mới thông báo cho K... K hỏi chồng "Sao anh lừa dối em?" thì chồng lập tức phân minh:

"Không phải như em nghĩ đâu, thành viên mới ấy chính là cháu con anh trai đấy. Anh vừa từ nhà anh trai về, ông ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn nặng rồi. Kể cả bây giờ có chữa trị cũng chẳng kéo dài được lâu. Anh tính là thằng bé con sẽ về sống cùng với nhà mình".

Chồng giải thích xong, K bình tĩnh hơn phần nào. Nhưng K đã nói rằng cháu bé giờ nếu chuyển về đây thì sẽ xảy ra nhiều xáo trộn. Thay vào đó có thể để ông bà nội nuôi cũng được, nếu thiếu thốn gì gia đình K sẽ chu cấp. Song chồng K không chịu, vì nặng tình nghĩa với anh trai nên chồng nhất quyết phải đón cháu về cùng nhà khi chuyện không may xảy ra.

'Cơm đang lành canh đang ngọt' thì chồng bất ngờ thông báo nhà sắp có thêm 'thành viên mới', sốc hơn nữa khi tôi nghe đến danh tính thực sự của đứa bé - Ảnh 2
Ảnh minh họa

K cảm thấy hơi khó xử, trước giờ gia đình mình 4 thành viên vẫn sống vui vẻ với nhau, giờ có thêm cháu bên nội, không biết sẽ thay đổi như thế nào nữa. Liệu rằng K có thể chung sống và coi cháu như một người thân trong gia đình nhỏ không đây? Ôi quả thật thời gian tới sẽ có nhiều sóng gió lắm...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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