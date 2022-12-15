A lấy một người đàn ông hơn mình 12 tuổi - đúng một giáp. Trước đây anh từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đã kết thúc để đường ai nấy đi. Con trai riêng của chồng năm nay đã vào lớp 8, sống cùng với mẹ. Vợ cũ của anh không đi bước nữa, nghe nói chị ấy lựa chọn cuộc sống độc thân.

Từng có lần A hỏi tại sao lại phải chu cấp trong khi ai cũng sống một cuộc đời riêng rồi thì chồng A nói giữa hai người họ vẫn còn sợi dây chung. Đó là con trai lớn, anh rất quý thằng bé và không muốn để nó bị thiệt thòi. A nghe chồng bảo vậy cũng không biết nói sao.

Vì có nhiều bất mãn trong cuộc sống hôn nhân nên chồng A và vợ cũ không mấy khi liên lạc. Cũng may, như vậy thật tốt, A không phải lo lắng, ghen tuông hay để ý gì nhiều. Hàng tháng, chồng A phải chu cấp 3 triệu đồng cho hai mẹ con. Nhưng theo như A tìm hiểu vì vợ cũ của chồng cũng không tới mức túng thiếu, ngược lại chị ấy buôn đồ mỹ phẩm còn giàu có, thậm chí là hơn cả vợ chồng A.

Hiện tại, mặc dù chồng A thu nhập tốt song A vẫn đi làm ở công ty. Quan điểm của A rất mới và hiện đại, không muốn phải lệ thuộc vào ai. Vả lại, phụ nữ đi làm công sở sẽ dạn dĩ hơn, cuộc sống cũng bớt tẻ nhạt. Chỉ duy nhất có đợt A sinh bé gái đầu lòng là nghỉ ở nhà 6 tháng. Còn lại A vẫn đến công ty đều đặn.

Mỗi tháng, chồng sẽ đưa A một khoản tiền để nội trợ chi tiêu gia đình. Nếu hết, A sẽ nói để chồng đưa thêm. Gần như lương của A sẽ là khoản riêng của vợ. Tất nhiên ngoài số tiền mà chồng đưa, A không hề biết anh có những "quỹ đen" nào hay tài sản từ trước giờ của anh ra sao. Chồng A khá kín đáo trong chuyện đó. A tôn trọng vì đó cũng là công sức mà anh bỏ ra.

Cho đến một ngày, chồng đã kể cho A nghe về tài sản của anh, nhưng lại giống như thể anh đang ngầm nhắn nhủ một điều chấn động với vợ. Hôm ấy hai chúng A đang ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ thì chồng bỗng nói giọng tâm sự.

Anh kể mình đã mua được một mảnh đất từ vài năm trước, trước cả khi lấy A. Mảnh đất đó bây giờ bán ra sẽ được gấp vài lần giá mua ban đầu. A cứ im lặng để chồng kể hết, trong lòng cũng dậy lên nhiều niềm phấn chấn. Bởi trước giờ chồng đều rất kín tiếng mấy chuyện như thế này. Khi anh kể ra tức là cũng có tin tưởng và muốn chia sẻ với vợ.

Nào ngờ, chồng A thở dài và nói tiếp: "Nhưng anh quyết rồi, mảnh đất đắt tới đâu cũng để cho thằng con trai cả của anh. Nó là đứa học giỏi ngoan ngoãn, sau này sẽ có tiền đồ lớn. Để mảnh đất lại coi như món quà bù đắp sự thiếu hụt cha mẹ. Thôi vợ ơi ngủ nào".

Tất cả lời nói của chồng làm A bị hụt hẫng và có một chút thất vọng. Nhấn mạnh lại là A không phải kiểu người tham lam, tài sản của chồng sẽ là do chồng giữ, chỉ cần anh luôn nhớ và thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Nhưng điều khiến A buồn là dường như chồng còn giữ quá nhiều chấp niệm với con trai anh.

Lúc nào anh cũng đặt thằng bé lên hàng đầu, dẫu cho đang sống vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống mới. Dù là máu mủ ruột thịt, A cũng chẳng thể hiểu cách suy nghĩ của chồng. A rất đơn giản, bây giờ con riêng của chồng đã sống cùng mẹ, vậy thì anh cũng chẳng cần quá lo lắng, bận tâm. Điều anh cần làm là thể hiện tình yêu với mẹ con A cơ mà...

Ảnh minh họa

Đã có thời điểm A nghĩ hay là chồng còn vương vấn về cuộc hôn nhân cũ. Anh ấy cũng có đôi lần thở dài. Bây giờ có cuộc sống mới rồi, tại sao anh phải đắn đo suy nghĩ nhiều? Liệu lỗi ở đây là do chồng A, hay là do A cả nghĩ? Suốt những ngày sau, A liên tục để ý thái độ của anh. Thậm chí, chồng A còn đặt hình nền điện thoại là ảnh chụp riêng với con trai anh ấy. Thật là buồn, A không hiểu chồng nghĩ gì nữa...