Háo hức chờ đón anh chồng dẫn 'chị dâu tương lai' về ra mắt, đến khi cô ta bước vào thì tôi chết đứng khi hội ngộ 'người lạ đã từng quen'

Tâm sự 15/12/2022 02:36

Thật không thể tin nổi, đúng là 'oan gia ngõ hẹp' mà...

Từ ngày về làm dâu nhà này, X thấy anh trai chồng là người có tính cách khá khác người. Về căn bản, anh ấy vẫn là một mẫu đàn ông tốt, có ngoại hình, sự nghiệp, biết chơi thể thao song ở vài khía cạnh khác thì lại hơi... Chẳng hạn như rất ít nói, dù có người hỏi cũng chẳng mở mồm ra. Đôi khi X còn tưởng anh ấy ác ý gì với mình. Chồng X bảo từ xưa tới nay anh trai chồng đã lập dị như vậy rồi. Đến bố mẹ muốn giao tiếp với anh ấy còn khó.

Háo hức chờ đón anh chồng dẫn 'chị dâu tương lai' về ra mắt, đến khi cô ta bước vào thì tôi chết đứng khi hội ngộ 'người lạ đã từng quen' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Chồng X bảo kiểu người như anh trai thì chả biết đến bao giờ mới lấy được vợ. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi X lấy chồng được gần 2 năm, số lần nói chuyện giữa X và anh trai chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thôi thì tính anh ấy vậy, X cũng chẳng cần phải gay gắt. Cũng may X đã sinh con trai đầu lòng, trong nhà có tiếng khóc cười của trẻ nhỏ, không khí bớt trầm buồn, u ám.

Bố mẹ chồng nói khi nào con X cứng cáp hơn thì cho phép ra ở riêng, bây giờ ông bà vẫn chưa khuyến khích chuyện ấy. Nghe đâu bố mẹ chồng đã chuẩn bị một mảnh đất cho vợ chồng X xây nhà rồi. Về kinh tế gia đình thì rất khá giả, chồng X cũng kiếm được nhiều tiền, vợ tiêu xài thoải mái, X chẳng phải đi làm. Những công việc nội trợ trong nhà mẹ chồng đều giúp đỡ đảm đương thay con dâu, thành ra X nhàn hạ lắm.

Mọi việc ở gia đình này vẫn rất bình thường cho tới khi anh trai chồng bất ngờ dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Sự kiện này tưởng là niềm vui nhưng đối với X đúng nghĩa ác mộng, nguyên nhân xuất phát từ người phụ nữ mà anh trai chồng yêu thương.

Trước giờ, anh chưa bao giờ dẫn ai về nhà ra mắt mặc dù bố mẹ cũng giục giã lấy vợ nhiều lần. Bây giờ mới đưa về, quả thật là muốn tạo bất ngờ cho các thành viên. Hôm ấy X và mẹ chồng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, mong muốn một mâm cỗ thịnh soạn chào đón con dâu tương lai. Anh trai chồng chưa giới thiệu quá nhiều về người phụ nữ ấy, chẳng một ai biết mặt mũi chị ra sao.

Và rồi khi người phụ nữ bước chân vào cửa nhà, X bàng hoàng tới xây xẩm mặt mày. Người phụ nữ đó ngày xưa chính là tình địch của X. Hồi chưa quen chồng, X có một tình yêu 3 năm với người đàn ông học trên mình 2 khóa. Tuy nhiên, khi đang yêu, người phụ nữ kia đã xuất hiện và phá hoại hạnh phúc của chúng X. Cuối cùng, X là người chua xót phải rời đi. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, X gặp chồng mình hiện tại.

Háo hức chờ đón anh chồng dẫn 'chị dâu tương lai' về ra mắt, đến khi cô ta bước vào thì tôi chết đứng khi hội ngộ 'người lạ đã từng quen' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Trời ơi, vì cớ gì người phụ nữ này lại có thể quyến rũ được một người đàn ông ít nói, trầm tính như anh trai chồng chứ? Đúng cô ta là kiểu người giỏi thu hút đàn ông mà! Ngày xưa, khi X biết sự xuất hiện của tình địch, X không làm lớn chuyện mà từ bỏ mọi thứ luôn. Giờ đây, gặp lại cảnh này, quả thật là có hơi khó xử. Ngồi trong bữa ăn, X với chị ta không dám nói gì. X cá là chị ta cũng bất ngờ lắm. Chả nhẽ, đây sẽ là chị dâu tương lai của X sao? Thật không thể tin nổi!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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